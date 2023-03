Marc Marquez mocht de Grand Prix van Portugal vanaf pole-position aanvangen, maar verloor bij het doven van de rode lichten meteen de koppositie. In een poging zich te herstellen maakte hij een fout in de derde ronde in de derde bocht. Hij knalde tegen Jorge Martin aan en kegelde vervolgens RNF-coureur Miguel Oliveira onderuit. Na afloop van de race werd de Honda-coureur bestraft met een dubbele long lap-penalty voor het treffen in Argentinië. Door een gebroken middenhandsbeentje moet hij de tweede race aan zich voorbij laten gaan, al blijft de straf staan.

Naast Marquez stond al vast dat ook Pol Espargaro en Enea Bastianini de race in Zuid-Amerika gaan missen, maar maandagavond werd ook de afwezigheid van Oliveira bevestigd. In eerste instantie leek de Portugees na de crash ongedeerd, maar bij nader onderzoek zijn er toch verwondingen gevonden en acht RNF het niet mogelijk dat de coureur van start gaat in Argentinië. RNF liet de ernst van de verwondingen achterwege, maar is dinsdag wel met een pittig statement gekomen.

Het MotoGP-team vindt dat dergelijke overtreders in de toekomst harder aangepakt moeten worden in een poging een veiligere raceomgeving te creëren. "CryptoDATA RNF dringt, na een recent incident van roekeloos en onverantwoord racen van Marc Marquez tegen Miguel Oliveira, aan op zwaardere en strengere straffen van de FIM-stewards. MotoGP-races, zowel sprint- als hoofdraces, gaan razendsnel en zijn intens. Elke coureur wil koste wat kost winnen. Dergelijk agressief gedrag leidt vaak tot ernstige gevolgen. Niet alleen voor de coureurs zelf, maar ook voor hun concurrenten. Het incident tussen Marquez en Oliveira moet coureurs in de MotoGP, Moto2 en Moto3 wakker schudden. Het is noodzakelijk dat zij worden herinnerd aan de ernst van de straf voor elke vorm van roekeloos en onverantwoord racen."

"CryptoDATA RNF veroordeelt dergelijk gedrag en pleit voor strengere straffen om coureurs voor in de toekomst af te schrikken, inclusief onze rijders. We dringen er bij de stewards op aan om snel en resoluut actie te ondernemen tegen dergelijk roekeloos rijgedrag en een voorbeeld te stellen voor de jongere en aankomende Moto3- en Moto2-coureurs. Wij geloven dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft in elke sport. De MotoGP moet de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van alle coureurs te garanderen. We kijken ernaar uit om de stewards te steunen in hun voortdurende inspanningen om een veiligere en meer verantwoordelijke raceomgeving te ontwikkelen."