Miguel Oliveira vierde afwezige GP Argentinië door blessure

De Grand Prix van Portugal was van korte duur voor de geliefde thuisrijder. Oliveira had een raketstart en streed vooraan mee om de zege, maar kon die uit het hoofd zetten na een flinke remfout van Marc Marquez. De Spanjaard schoot hard door en nam daarbij Oliveira mee, die vervolgens even op de grond bleef liggen. Het was einde race voor beide rijders, tot ongenoegen van het Portugese publiek dat de Honda-rijder massaal uitfloot.

Het incident kwam Marquez op een dubbele long lap-straf te staan, maar een groter probleem was het feit dat hij bij de crash zijn middenhandsbeentje had gebroken en zo de Grand Prix van Argentinië moet overslaan. Oliveira leek er wonder boven wonder zonder al te grote kleerscheuren vanaf te komen, maar nu is door het team alsnog gecommuniceerd dat de Portugees ontbreekt op het Termas de Río Hondo.

CryptoDATA RNF laat weten dat Oliveira na zijn crash op Portimao verdere tests heeft ondergaan in zijn woonplaats. Daar zijn verdere verwondingen aan het licht gekomen waardoor hij niet in staat is om aan de start van de Argentijnse Grand Prix te verschijnen. Wat het blessureleed precies is, laat het team achterwege. "Ondanks de tegenslag blijft Oliveira zich inzetten voor zijn doel om competitief te zijn in het wereldkampioenschap en zal hij zich richten op zijn herstel om twee weken later terug te keren in het zadel van zijn Aprilia RS-GP tijdens de derde ronde van het seizoen in Austin, Texas", laat het team weten. Bovendien is duidelijk gemaakt dat er geen vervanger aangesteld wordt voor de race in Argentinië.

RNF belooft in de nabije toekomst updates te geven over de toestand van Oliveira, al heeft de rijder die update zelf gegeven op Instagram. Daar laat hij weten dat het om peesletsel in zijn rechterbeen gaat. "Dat verhindert me niet alleen bij het lopen, maar ook om op de motor te rijden en in de bochten te leunen. Dit is een blessure die niet met een operatie verholpen kan worden, alleen rust helpt bij het herstel. Hierom zal ik niet aanwezig zijn bij de Grand Prix van Argentinië."

Door de afwezigheid van Oliveira slinkt het deelnemersveld voor de Grand Prix van Argentinië steeds meer. Eerder moest Pol Espargaro na zijn zware crash in de tweede vrije training, waarbij hij een gebroken rugwervel, gebroken kaak en longkneuzing opliep, opgeven. Ook voor hem zal er nog geen vervanger komen, liet Tech3 GasGas Factory Racing al weten. Vervolgens maakte het Ducati-fabrieksteam bekend dat Enea Bastianini ontbreekt in Argentinië. Hij kwam hard ten val na contact met VR46-coureur Luca Marini in de sprintrace en liep daarbij een schouderbladbreuk op. Hierdoor staat het deelnemersaantal voor die race voorlopig op 18 in plaats van 22. Daarnaast hangt er nog een vraagteken boven het hoofd van Jorge Martin, die zijn teen heeft gebroken en een enkel heeft verstuikt.