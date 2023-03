In de kwalificatie voor de opening van het MotoGP-seizoen in Portimao maakte Marc Marquez nog indruk door pole-position te trainen, gevolgd door de derde plek in de sprintrace. Toch sloot hij het weekend in mineur af door in de derde ronde een zware crash te veroorzaken. De 30-jarige coureur uit Cervera maakte voor de derde bocht een remfout, waardoor hij RNF Aprilia-rijder Miguel Oliveira torpedeerde. De stewards lieten Marquez niet vrijuit gaan: zij oordeelden dat hij zich schuldig had gemaakt aan onverantwoordelijk en gevaarlijk rijgedrag, waarvoor hij een dubbele long lap-penalty kreeg opgelegd voor de GP van Argentinië van aankomend weekend.

Later bleek echter dat Marquez een middenhandsbeentje had gebroken bij het ongeval, waardoor hij de race op Termas de Rio Hondo moet laten schieten. Omdat de stewards de sanctie specifiek hadden opgelegd voor de GP van Argentinië, leek de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen te ontsnappen aan het inlossen van de straf. Dinsdag hebben de stewards echter duidelijk gemaakt dat Marquez er toch niet zo gemakkelijk vanaf komt. In een verklaring melden zij dat de absentie van de Honda-fabrieksrijder komend weekend er niet voor zorgt dat de straf niet ingelost hoeft te worden. Dat moet Marquez namelijk doen bij zijn eerstvolgende deelname.

"Na het besluit van de FIM MotoGP Stewards Panel op 26 maart 2023 om 15.13 uur verheldert het panel het besluit met betrekking tot de toepassing ervan", laten de stewards optekenen in de verklaring. "Vanwege de blessure van Marc Marquez en zijn afzegging voor de GP van Argentinië, en met het oog op de intentie die achter het genomen besluit zit, moet de dubbele long lap-penalty ingelost worden bij de eerstvolgende MotoGP-race waaraan de coureur kan deelnemen." Het is nog niet duidelijk wanneer Marquez weer op de motor stapt. De race in Argentinië moet hij dus laten schieten, twee weken later staat op 16 april de GP van de Amerika's gepland op het Circuit of the Americas. Vermoedelijk is de Spanjaard dan weer fit genoeg voor deelname, anders laat zijn rentree op zich wachten tot de GP van Spanje op 30 april.

Marquez is overigens niet de enige coureur die de Argentijnse GP moet laten schieten wegens blessureleed. Zo raakte Pol Espargaro op de vrijdag in Portugal al geblesseerd, terwijl Enea Bastianini in de sprintrace werd uitgeschakeld en ook absent is. Maandagavond werd duidelijk dat Oliveira ook niet kan deelnemen aan de race op Termas de Rio Hondo. Achter de naam van Jorge Martin staat nog een vraagteken, nadat een tik van Marquez hem een gebroken teen en een verstuikte enkel opleverde. Honda heeft overigens besloten om geen vervanger voor Marquez op te roepen voor de race in Argentinië, waardoor Joan Mir als enige de eer van Repsol Honda verdedigt.