Marc Marquez mist GP Argentinië na crash in Portimao

De MotoGP-seizoensopener in Portugal leverde voor Marc Marquez niet het gewenste resultaat op. De Spanjaard begon verrassend vanaf pole-position, maar maakte in de derde ronde een grote inschattingsfout. De Honda-rijder remde te laat voor de derde bocht en torpedeerde Miguel Oliveira. De thuisrijder klapte hard tegen het asfalt en moest door de baanposten in veiligheid gebracht worden. Waar Oliveira wonder boven wonder zonder letsel ontsnapte, bleek Marquez een middenhandsbeentje te hebben gebroken.

Uit nader onderzoek blijkt de kwetsuur van dusdanige aard, dat er een ingreep nodig was. De veelvoudig wereldkampioen reist daardoor niet af naar Argentinië, waar aankomend weekend de tweede ronde van het MotoGP-kampioenschap 2023 op het programma staat.

In een kort statement meldt Honda: “Na een operatie om het gebroken eerste middenhandbeentje in zijn rechterhand te herstellen, mist Marc Marquez de tweede ronde van het MotoGP-kampioenschap 2023. Bij terugkeer in Spanje voor nader onderzoek werd bij Marc een breuk in het eerste middenhandsbeentje van de duim van de rechterhand vastgesteld. De #93 ging onmiddellijk onder het mes in het Ruber Internacional Hospital in Madrid met Dr. Ignacio Roger de Oña. De operatie verliep voorspoedig. Marc Marquez en het Repsol Honda Team hebben ervoor gekozen dat de achtvoudig wereldkampioen de volgende ronde van het wereldkampioenschap mist om zich volledig te kunnen concentreren op het herstel en de komende races in de best mogelijke conditie aan de start te komen.”

Marquez werd naar aanleiding van zijn crash met Oliveira bestraft met een dubbele long lap-penalty. In de sanctie staat specifiek de Grand Prix van Argentinië, waardoor deze straf komt te vervallen.