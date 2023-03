Marc Marquez was ijverig om plekken te winnen in de openingsfase van de Portugese Grand Prix nadat hij de leidende positie bij de start verloor. In de derde ronde vergaloppeerde hij zich bij het ingaan van de derde bocht en reed hij tegen het been van Jorge Martin. Dat was nog niet genoeg om de RC213V af te remmen en ook Miguel Oliveira werd geraakt. De Portugees maakte een gemene smak tegen het asfalt, maar kwam er zonder ernstige blessures af. Bij Martin is een klein breukje in een van zijn tenen geconstateerd door de impact die Marquez maakte met de Pramac Ducati-rijder.

Marquez moest bij de wedstrijdleiding op het matje komen nadat hijzelf ook voor onderzoek bij de medici was geweest. Hij heeft waarschijnlijk een middenhandsbeentje in zijn rechterhand gebroken. Bij het bezoek aan de stewards werd Marquez schuldig bevonden aan ‘onverantwoordelijk rijgedrag’. Daar past, in lijn met het MotoGP-reglement, een dubbele long lap-penalty bij. Deze moet hij volgend weekend inlossen tijdens de Grand Prix van Argentinië.

Marc Marquez heeft nog niet gereageerd op het incident.

Later meer.