De reden dat Ducati gestopt is met ontwikkeling van GP24

Jorge Martín verdedigt met nog vier raceweekenden te gaan een voorsprong van slechts tien punten op fabrieksrijder Francesco Bagnaia. De strijd ligt dus nog helemaal open tot aan de Grand Prix van Valencia, waar beslist wordt wie zich tot kampioen mag kronen. Om die strijd eerlijk te laten verlopen, of wellicht vanwege verplichtingen die zijn aangegaan, heeft Ducati besloten om de ontwikkeling van de Desmosedici GP24 stop te zetten met het oog op de seizoensfinale. Motorsport.com heeft vernomen dat Ducati twee maanden geleden, op Silverstone, de laatste updates heeft doorgevoerd.

Bagnaia en Martín zullen dus om de titel strijden met de wapens die ze al kennen en zo blijft die strijd in die zin ook gelijk. Ondanks het feit dat Martín het merk uit Borgo Panigale aan het einde van het seizoen verlaat om in 2025 bij Aprilia te gaan rijden, blijft het management van de Italiaanse fabrikant erop hameren dat Martín over precies dezelfde middelen zal beschikken, om te strijden voor wat zijn eerste titel in de hoogste motorcategorie zou worden.

Bagnaia's en Martíns Ducatis zijn vrijwel identiek. Franco Morbidelli en Enea Bastianini zullen ook van dezelfde materialen voorzien worden.Dat betekent dat elke verbetering die een van hen krijgt ook beschikbaar moet zijn voor de andere drie. Dat is ook waarom de onderdelen die Ducati tijdens de collectieve tests in Misano dit jaar niet meer op de motor worden gezet, maar direct op de GP25 voor volgend jaar komen.

Gelijke behandeling

"Op Misano heb ik een nieuw chassis getest, dat noch ik noch Jorge dit jaar zullen kunnen gebruiken. Het is een evolutie, en Ducati zou die contractueel moeten kunnen aanbieden aan alle rijders die op de GP24 rijden. Maar helaas zijn er niet genoeg onderdelen", vertelde Bagnaia aan Motorsport.com. "Onze motor [die van hem en Martín] blijft zoals hij is tot het einde van het seizoen. En dat is jammer, want het is een belangrijke stap voorwaarts. Dat had waarschijnlijk een verschil zou kunnen maken, maar Ducati is daar altijd duidelijk over geweest. De twee motoren zullen tot het einde hetzelfde blijven. Dit chassis wordt het uitgangspunt voor de Ducati van volgend jaar."

Ducati beweert dat de twee belangrijkste titelkandidaten dezelfde behandeling krijgen, maar dat is beperkt tot dit seizoen. Martins overstap naar Aprilia betekende dat hij het chassis voor volgend jaar niet heeft getest op het circuit van Misano. Sterker nog, heel Pramac heeft het chassis niet getest. Dat team stapt namelijk volgend jaar over naar Yamaha. Ducati-topman Gigi Dall'Igna heeft mede daarom besloten het chassis pas volgend jaar in te zetten.