Na een mislukte kwalificatie moest Jorge Martín de Grand Prix van Japan vanaf de elfde positie aanvangen. Met een sterke start en enkele goede inhaalacties belandde hij in de vierde ronde alweer op de tweede positie, achter Francesco Bagnaia. De regerend wereldkampioen liet zijn titelrivaal af en toe wat dichterbij komen, maar had daar altijd een passend antwoord op door goed met zijn banden om te springen. Dat was Martín ook opgevallen, zo liet hij na afloop van de race blijken. "Pecco was heel sterk. Hij is een meester in het managen van de banden, dus hij heeft het geweldig gedaan", complimenteerde hij Bagnaia.

Uiteindelijk moest Martín genoegen nemen met de tweede plek achter Bagnaia. Toch zag hij dat als een mooi resultaat, zeker gezien zijn startpositie. "Het voelt zeker heel goed, maar niet als een overwinning. Ik wil op zijn minst altijd om de overwinning strijden en dat is redelijk gelukt, maar het was moeilijk van achteruit", blikte de 26-jarige Madrileen terug op zijn race. "Om de rijders in te halen moest ik iets meer van de banden vragen dan Pecco. Ik reed het gat redelijk dicht, maar als je binnen tweeënhalve seconden zit, wordt alles lastig met de voorkant. Dan is het moeilijk om de motor af te remmen. Met tien ronden te gaan deed ik een nieuwe poging en ik zag dat Pecco moeite had onder het remmen. Ik pushte hard, maar met drie ronden te gaan had ik een groot moment in bocht 3. Daardoor wist ik dat het tijd was om gas terug te nemen en de twintig punten te pakken."

'Scheet in mijn broek'

Met dat momentje in bocht 3 kwam de race van Martín naar eigen zeggen bijna ten einde. Tot die tijd dacht hij nog een serieuze kans te maken op de dagzege in Motegi. "Toen ik het gat dichtte, dacht ik dat ik een actie kon maken. Ik zag dat Pecco pushte, want hij maakte in bocht 11 wat foutjes. Ik pushte zelf vervolgens ook en ik zat redelijk op de limiet, maar alles was onder controle. Ik verloor met drie ronden te gaan de voorkant in bocht drie en maakte met mijn elleboog een save", aldus Martín. "Toen was het klaar en verloor ik zo'n twee seconden. Ik scheet echt in mijn broek."

Desondanks hield Martín dus stand op de tweede positie. Hij zag Bagnaia opnieuw vijf punten inlopen in de titelstrijd, waardoor de Spanjaard met een voorsprong van tien punten afreist naar Phillip Island voor de Grand Prix van Australië. Na zijn optreden in Japan doet Martín dat met het nodige zelfvertrouwen: "Nadat ik van de vierde rij naar de tweede plek ben gekomen, heb ik veel vertrouwen voor Australië. Dat is ook een fijn circuit voor mij."