Bekende namen blijven MotoGP tot Valencia domineren, zegt Bagnaia

Francesco Bagnaia, Jorge Martín, Marc Márquez en Enea Bastianini hebben tot dusver alle MotoGP-zeges in 2024 verdeeld - met uitzondering van de door Maverick Viñales gewonnen Amerikaanse GP. Het viertal Ducati-rijders bezet ook de eerste vier plaatsen in de titelstrijd. Afgelopen weekend in Japan eindigden ze in de bovenstaande volgorde in de top-vier van de Japanse Grand Prix. Ook op de vijfde positie eindigde een Ducati, maar Franco Morbidelli gaf in Motegi al meer dan dertien seconden toe op nummer vier Bastianini.

"Als je kijkt naar het gat tussen de eerste vier en de nummer vijf, dan is dat ongelofelijk", zei winnaar Bagnaia dan ook na afloop van de MotoGP-race. De Italiaan verwacht dat de sterkste vier rijders van het huidige seizoen ook blijven domineren in de laatste vier raceweekenden. "De eerste vier rijders hadden geweldige snelheid en ik denk dat dit tot en met Valencia zo blijft. De snelheid was ongelofelijk, we waren veel sneller dan twee jaar geleden [tijdens de laatste droge Grand Prix in Motegi]."

De enige rijder die zich dit seizoen zo nu en dan in de strijd met de vier sterkste rijders weet te mengen, is GasGas Tech3-rijder Pedro Acosta. De jonge Spanjaard maakte in Motegi indruk door zijn eerste MotoGP-pole veilig te stellen. Ook in beide races zat de snelheid er goed in, maar zijn competitiefste raceweekend tot dusver leverde dankzij twee crashes geen tastbaar resultaat op. De onderlinge verschillen tussen de vijf snelste rijders van het moment in de MotoGP zijn dus klein en de concurrentie is moordend.

Dat onderschrijft Márquez ook na de lange race in Japan. Een kleine achterstand oplopen maakt je namelijk bijna kansloos op de overwinning. "Als we alles goed doen en perfect zijn, kunnen we bij de jongens vooraan blijven. Maar we zijn niet in staat om ze bij te halen als ze bij ons wegrijden", legde de Gresini-rijder uit. "Dat probeerde ik tijdens de Grand Prix, maar daardoor ging ik wijd in bocht 1. Daarna begon ik het gat met Enea te managen. Laten we kijken of weer goed kunnen kwalificeren. Dat hebben we sinds Aragón, maar als je op de eerste rij begint, dan verandert het hele plaatje."