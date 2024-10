Analyse: Honda heeft Albesiano binnen, nu moeten ze in hem geloven

Honda heeft het afgelopen jaar de nodige veranderingen doorgevoerd in het management. Tijdens de Japanse GP van 2023 werd bekend dat algemeen technisch directeur Shinichi Kokubo plaats moest maken voor Shin Sato. In de winter volgde het vertrek van Tetsuhiro Kuwata, de algemeen directeur van de raceafdeling, en de komst van Taichi Honda als zijn opvolger. Honda werkte eerder voor de off-roadafdeling, een totaal andere tak van sport dan de MotoGP. Gezien de resultaten in het huidige seizoen lijkt overduidelijk dat deze veranderingen qua personele bezetting weinig tot geen vruchten hebben afgeworpen.

Vorig jaar scoorden de vier Honda-rijders in de eerste zestien Grands Prix een totaal van 189 punten, met als hoogtepunten de zege van Álex Rins en twee podiumplaatsen van Marc Márquez. Zij misten echter ook respectievelijk negen en drie races wegens blessureleed. Dit jaar werd Honda minder gehinderd door blessures of ziekte, maar met nog vier races voor de boeg zijn er slechts 91 punten gescoord. Het beste resultaat? De negende plek van Johann Zarco in Indonesië. Het beeld in het constructeurskampioenschap is dan ook verre van rooskleurig. Honda staat in dit kampioenschap 56 punten, liefst 41 punten minder dan Yamaha op de vierde en voorlaatste positie.

Hoeveel vrijheid krijgt Albesiano?

De komst van Romano Albesiano betekent dat Honda bereid lijkt te zijn om een andere weg in te slaan. Vorig jaar was de fabrikant uit Tokio dicht bij een overeenkomst van Ducati's directeur Gigi Dall'Igna, het meesterbrein achter de huidige dominantie van het Italiaanse merk. Die deal kwam er niet, waarna Honda op de oude weg verder ging. Wel werd de samenwerking met chassisbouwer Kalex versterkt, maar dat leverde ook niet op wat ervan gehoopt werd. In Japan werd echter de komst van Albesiano aangekondigd en daarmee lijkt Honda aan te geven dat ze wakker zijn geworden - al is het daar rijkelijk laat voor. Het is een significante aankondiging voor een fabrikant als Honda, die trots is op de eigen gebruiken en werkwijzen. Met Albesiano kiezen ze voor een frisse blik en nieuwe ideeën, maar het is en blijft de vraag in hoeverre hij de vrijheid krijgt om zijn werk te doen en grote veranderingen door te voeren in de ontwikkeling van de RC213V. Wel is duidelijk dat het weinig zinvol zou zijn om Albesiano te halen als ze niet bereid zijn om die vrijheid te geven.

Romano Albesiano moet Honda weer op de rit krijgen, maar veel hangt af van hoeveel vrijheid hij krijgt. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Albesiano moet een belangrijke rol gaan spelen in de wederopstanding van Honda, dat sinds 2018 onder leiding staat van teammanager Alberto Puig. Hij is ook degene die bezig is geweest met de lange zoektocht naar de geschiktste persoon voor de rol. Nadat hij Albesiano had aangemerkt als het doelwit, stapte hij naar de directie van HRC voor hun goedkeuring. "Als je iemand zoekt, kijk je naar hun profiel, ervaring en prestaties. Romano werkt hier al een lange tijd. Hij heeft geweldige dingen gedaan bij Aprilia en hiervoor bij Cagiva. Maar naast zijn cv denken we dat zijn karakter ook goed bij de Japanse mentaliteit kan passen", zei Puig in Motegi.

"Aprilia is veel beter geworden de afgelopen jaren en het is altijd interessant om te zien hoe onze concurrenten werken. Dit kampioenschap wordt steeds meer zoals de Formule 1, waar de engineers en technici constant veranderen", vervolgde Puig, die eindelijk dit langlopende dossier heeft kunnen afsluiten. "We hebben enige tijd aan iemand met zijn eigenschappen gedacht, maar het is niet altijd de juiste situatie. Tegelijkertijd weten we ook dat één persoon niet in één nacht voor een ommekeer kan zorgen." Márquez waarschuwt Honda intussen ook: "Trots is iets slechts in een competitie. Als je verliest, moet je inbinden en kijken wat de anderen beter doen. Er zijn momenten dat je geen keuze hebt en je filosofie moet veranderen. Je moet je soms aanpassen."

Meer tekenen dat Honda wil veranderen

Feit is dat Honda in de afgelopen drie seizoenen slechts eenmaal heeft gewonnen en dat Márquez eind 2023 zijn contract liet ontbinden om naar Gresini te verkassen. Velen dachten dat dit het einde van de periode onder leiding van Puig zou betekenen. Dat sentiment lijkt echter verdwenen na de aankondiging van de komst van Albesiano: de directie lijkt weer vertrouwen te hebben in het management van zowel het fabrieksteam als satellietteam LCR. Zij voorzien voor Albesiano een belangrijke rol in de wederopstanding. "Het klopt dat Romano een belangrijke rol gaat vervullen. Hij wordt in Europa ons referentiepunt en het centrale punt voor al onze technische communicatie."

Het aantrekken van Albesiano is een statement voor Honda, die echter geïnterpreteerd moet worden als de volgende fase van een wederopstanding met veel minder banden dan in het verleden en met een veel bredere visie. Er wordt zelfs gezocht naar een hoofdkwartier voor HRC in Europa, die de fabrikant in staat stelt om veel protocollen te versnellen die nu nog vertraagd worden door de afstand naar Japan.