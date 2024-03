Acosta maant tot rust na eerste MotoGP-podium: "Dit is pas het begin"

Slechts twee Grands Prix heeft Pedro Acosta nodig gehad om een podiumplaats te behalen. Hij kwam tijdens de Grand Prix van Portugal niet geweldig uit de startblokken, maar na een rustige openingsfase knokte hij zich knap naar voren. Met inhaalacties op onder meer Brad Binder, Marc Márquez en Francesco Bagnaia knokte hij zich naar de vierde positie, waarna de uitvalbeurt van Maverick Viñales hem de derde plaats opleverde. Acosta werd daarmee na Randy Mamola en Eduardo Salatino de derde jongste podiumfinisher in de geschiedenis van de 500 cc en MotoGP.

Met zijn inhaalacties op de diverse toppers maakte Acosta veel indruk. Na afloop van de race wilde hij het vooral hebben over zijn knappe actie op Bagnaia in bocht drie. "Daar genoot ik het meeste van", zei de 19-jarige Spanjaard, om daarna uit te leggen waarom hij zo van die actie genoot. "Ik kon veel ronden achter hem rijden en begrijpen wat hij met zijn lichaam doet om grip te vinden en hoe hij probeert de banden niet te slopen. Hij is op dit vlak namelijk een van de besten op zondag. Ik genoot hier enorm van, want ik kon dingen leren van deze jongens die je in trainingen of de kwalificatie niet echt kan leren. Dan wil ik er namelijk niet zo kort achter zitten. Nu had ik de kans om veel dingen te zien en daar ben ik blij mee."

Met de podiumplaats klom Acosta knap naar de vijfde plaats in het kampioenschap, waarmee hij vlak achter Bagnaia staat. Toch wilde hij zelf niet te hard van stapel lopen na zijn eerste succes in de koningsklasse. "We hebben nog een weg af te leggen, dit is pas het begin. We moeten met beide benen op de grond blijven en beseffen dat dit een goed weekend was, maar dat Amerika, Jerez en alle andere races een groot vraagteken voor ons zijn", aldus de nieuwkomer. "Veel circuits zijn nieuw voor mij op een MotoGP-motor. We moeten rustig blijven, want het is een lang seizoen. We mogen niets verwachten, want dit gebeurde al heel snel. Maar ik ben heel blij met de manier waarop de jongens de motor verbeteren."