Martín: "Geweldig om te winnen op circuit waar ik alles bijna verloor"

De Portugese Grand Prix van 2021 verliep nog dramatisch voor Jorge Martín, die diverse botten brak tijdens een trainingscrash en daardoor wekenlang uitgeschakeld was. Drie jaar later revancheerde de Spanjaard zich op de best denkbare manier door de race op Portimão op zijn naam te schrijven en de leiding in het kampioenschap over te nemen. "Ik ben heel blij en trots op het team dat we dit doen met de nieuwe Ducati. De motor werkt beter op zondag dan op zaterdag, dat zeker", verklaarde Martín na de race, om ook even stil te staan bij het incident uit 2021. "Het is geweldig dat ik win op een circuit waar ik alles bijna verloor en bijna stopte met racen. Ik ben heel dankbaar voor dit circuit, want ik heb hier heel veel geleerd."

Zaterdag moest Martín in de sprintrace nog genoegen nemen met de derde plaats, nadat hij op de zachte achterband last had van vibraties. Zondag speelde dat probleem niet op de mediums. Bij de start nam de Madrileen meteen de regie in handen, om daarna gecontroleerd naar de zege te rijden. "De consistentie die we laten zien is het belangrijkste", stelde hij. De leiding behouden bij de start was in zijn ogen van groot belang bij het veiligstellen van de zege. "Vervolgens probeerde ik in het begin [de band] te managen, terwijl ik ook twee, drie tienden marge wilde houden om de leiding vast te houden. Zodra ik ging pushen, zag ik niemand. Ze konden het gat niet dichten. En als ze dichterbij kwamen, kon ik daarna weer wat uitlopen. Ik denk dus dat het een heel volwassen zondag en een volwassen overwinning was."

Met de zege in Portimão heroverde Martín de leiding in het kampioenschap, waarin hij nu achttien punten voorsprong heeft op Brad Binder. Het is de derde keer dat hij de ranglijst aanvoert, iets wat ook gebeurde na de sprintrace in Indonesië in 2023 en de sprintrace in Qatar van eerder deze maand. Toen verloor hij de WK-leiding binnen een dag weer, nu blijft hij in ieder geval tot de Amerikaanse GP van volgende maand de nummer één. "Eindelijk", lachte Martín dan ook. "Het is niet makkelijk om de leiding te pakken, dus ik ben heel trots en blij. Ik ga proberen van het moment te genieten. We weten niet wat er gebeurt in Austin, dus ik ga ervan genieten nu ik de leiding in handen heb."