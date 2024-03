Martín wint in Portimão, Bagnaia en Márquez crashen in slotfase

Na zeges van Daniel Holgado en Arón Canet in de Moto3 en Moto2 meldden de MotoGP-rijders zich op de grid voor de Grand Prix van Portugal. Maverick Viñales begon met een zege op zak aan de race, nadat hij zaterdag zegevierde in de sprintrace. Voor de hoofdrace mocht hij als nummer twee uit de kwalificatie plaatsnemen op de eerste startrij, waar hij tussen polesitter Enea Bastianini en nummer drie Jorge Martín stond. WK-leider Francesco Bagnaia bezette de vierde startpositie voor de race op Autódromo Internacional do Algarve, die 25 ronden telde en waarin iedereen met de harde voorband en medium achterband startte.

De start van de race was voor Martín, die vanaf de derde plek kopstart pakte. Bastianini en Bagnaia volgden op de tweede en derde positie, maar binnen een halve ronde had Viñales beide rijders opzij gezet om terug te keren op de tweede stek. Achter de Ducati-rijders volgde Marc Márquez, die na de start al snel afrekende met KTM-rijders Jack Miller en Brad Binder. Laatstgenoemde zag voor het einde van de eerste ronde ook Pedro Acosta voorbijkomen, waardoor de Zuid-Afrikaan als nummer acht doorkwam na de eerste ronde. Fabio Quartararo en Álex Rins voltooiden op dat moment de top-tien namens Yamaha. Aleix Espargaró kende intussen een teleurstellende openingsronde waarin hij terugviel van de dertiende naar de achttiende plek.

Franco Morbidelli reed op dat moment al achteraan, want in de vijfde bocht noteerde hij de eerste crash van de race. Hij kreeg een ronde later gezelschap in de achterhoede van Álex Márquez, die in de tweede ronde ook onderuit ging in bocht vijf. Vooraan stabiliseerde de situatie zich al snel, met Martín die een paar tienden marge nam richting Viñales, Bastianini en Bagnaia. Iets daarachter nam Binder de zevende positie weer over van Acosta, waarna beide rijders in de vijfde ronde voorbij Miller gingen na een foutje van de Australiër in de eerste bocht. Raúl Fernández was op dat moment al ridder te voet geworden, nadat hij in de achtste bocht crashte met zijn Trackhouse Aprilia.

Smaakmaker Acosta, opvallende incidenten in slotfase

Na een rustige eerste fase van de race zette Acosta in de zevende ronde een opmars in. Binder was de eerste die er in de eerste bocht aan moest geloven, in de achtste ronde ging de GasGas Tech3-rijder ook voorbij Márquez voor de vijfde positie. Het kostte het 19-jarige talent vervolgens weinig tijd om de aansluiting bij Bagnaia te vinden, al duurde het even voordat er een aanval kwam. Pas in de twaalfde ronde deed Acosta in de eerste bocht zijn eerste poging, maar mede doordat zijn achterwiel even weggleed, slaagde de inhaalactie niet. Vier ronden later volgde een klein foutje van de Spanjaard, die Bagnaia daarmee weer wat ademruimte gaf.

Aan het front controleerde Martín de wedstrijd door langzaam maar zeker een gaatje van een kleine seconde te slaan richting Viñales. De Aprilia-rijder antwoordde echter door vanaf de vijftiende ronde telkens wat terrein goed te maken. Ook Bastianini hing aan het elastiek, terwijl Bagnaia de aansluiting met de top-drie kwijt was. Acosta zat nog altijd op de staart van de regerend wereldkampioen, wat in de 21ste ronde tot een succesvolle inhaalpoging leidde in de derde bocht. Meteen daarna sloeg hij een gat van een seconde, terwijl Márquez begon aan te dringen. Verder naar achteren verloor Quartararo zijn plek in de top-tien aan Miguel Oliveira en Marco Bezzecchi, al zou hij de tiende positie terugkrijgen door een foutje van de Portugees van Trackhouse.

Márquez begon in de slotfase steeds nadrukkelijker aan te dringen bij Bagnaia en met nog drie ronden voor de boeg volgde een inhaalpoging in bocht vijf. Márquez ging hierbij ietwat wijd en Bagnaia wilde daardoor counteren, wat leidde tot contact en een crash voor beide rijders. Voor de WK-leider kwam de race hierdoor in de pits ten einde, terwijl Márquez zijn race vervolgde om als zestiende te eindigen. Er volgde echter nog meer sensatie bij het ingaan van de laatste ronde. Bastianini slaagde erin om voorbij Viñales te gaan, die met een probleem leek te kampen, wijd ging in de eerste bocht en vervolgens van zijn Aprilia werd geworpen. De Spanjaard werd daardoor de vierde uitvaller van de race.

Dat gebeurde allemaal achter Martín, die de race gecontroleerd uit reed, zegevierde en de leiding in het kampioenschap greep. Op een kleine seconde volgde Bastianini op de tweede positie, terwijl Pedro Acosta in pas zijn tweede MotoGP-race een podiumplaats veiligstelde met de derde plek. Binder en Miller scoorden solide voor KTM met de vierde en vijfde positie, gevolgd door Bezzecchi op de zesde positie. Door alle schermutselingen klom Quartararo nog naar de zevende plek, met Espargaró, Oliveira en Fabio di Giannantonio eveneens in de top-tien. De resterende punten waren voor Augusto Fernández, Joan Mir, Rins, Takaaki Nakagami en Johann Zarco.

Het MotoGP-seizoen 2024 gaat over drie weken verder met de Grand Prix van de Verenigde Staten op Circuit of the Americas.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Portugal