Bezzecchi stunt met spectaculaire pole-position in GP van Thailand

Q1: Oliveira troeft Espargaro af voor laatste transferplek

Een klein foutje in de derde vrije training bleek heel kostbaar voor Marc Marquez. Hij greep naast een plek in de top-tien en moest daarom in Q1 aan de bak. Hij was niet de enige topper. De meest opvallende deelnemers waren wel de beide Aprilia-rijders, die al het hele weekend worstelen. Dat heeft alles te maken met de speciale constructie van de achterband die Michelin geïntroduceerd heeft voor circuits waar extreme omstandigheden gelden. Eerder dit jaar kon de RS-GP ook al niet overweg met diezelfde band op de Red Bull Ring. Zij moesten een flink gevecht leveren om door te gaan naar Q2.

Marquez opende het bal in Q1 met een serieuze aanval. Hij klokte 1.30.343 en dat was meteen een goede banker lap. Aleix Espargaro benaderde de Honda-coureur tot op dik twee tienden en daar was dus nog voldoende ruimte. Dat werd opgevuld door Cal Crutchlow, die met zijn gebutste lijf tot een 1.30.542 kwam en daarmee op de tweede plek terechtkwam. De eerste run was daarmee afgerond, al waren de transferplekken voor Q2 nog niet buiten bereik voor Espargaro, Miguel Oliveira en Franco Morbidelli.

In de tweede run begon Espargaro ijzersterk. Zij snelste ronde van het weekend bracht hem tot 1.30.202 en de snelste tijd op dat moment. Marquez had verschillende rijders in zijn slipstream en brak zijn eerste ronde af, Crutchlow viel door de toptijd van Espargaro buiten de boot wat betreft de Q2-plekken. Crutchlow en Marquez konden nog een keer aanzetten met iets meer dan een minuut te gaan, Espargaro hield het voor gezien.

Marquez kwam in zijn laatste ronde tot een verbetering en ging met 1.30.038 naar de koppositie. Espargaro zat daardoor in de wachtkamer, maar dat was van korte duur. Oliveira reed vlak achter Marquez en profiteerde van de Spanjaard. Met 1.30.099 claimde de KTM-rijder de tweede plek in de sessie waardoor Aleix Espargaro naar de derde plek verwezen werd. Franco Morbidelli toont beterschap, maar kwam in deze sessie niet verder dan de vierde plek voor Cal Crutchlow en Raul Fernandez. Die laatste deed vanochtend niet mee in de derde vrije training vanwege maagproblemen, maar kwam sterk voor de dag in Q1. Viñales bleef steken op de zevende plek voor Remy Gardner en Pol Espargaro. Alex Marquez werd tiende voor Fabio di Giannantonio, Tetsuta Nagashima, Darryn Binder en Danilo Petrucci.

Uitslag: Q1 MotoGP Grand Prix van Thailand

Q2: Bezzecchi stunt met eerste pole

Met Marquez en Oliveira was het veld compleet voor Q2, daarbij maar liefst zeven Ducati’s en vijf rijders met een ander merk. Marquez en Oliveira begonnen beide op een gebruikte soft, de meeste rijders hadden al een aanzienlijk deel van hun allocatie gebruikt omdat er gedurende het weekend regen verwacht werd. Op een nieuwe soft kwam Jack Miller als eerste met een representatieve tijd. De winnaar van Motegi klokte 1.30.270. Die toptijd was geen lang leven beschoren, ook Fabio Quartararo deed een duit in het zakje met 1.30.166.

Quartararo slaagde erin om de lat nog wat hoger te leggen, maar de beide Pramac Ducati-rijders doken er in hun tweede vliegende ronde onderdoor. Jorge Martin ging naar de voorlopige pole met 1.29.893 terwijl Johann Zarco een fractie langzamer was met 1.29.963. Francesco Bagnaia had tot op dat moment weinig laten zien, maar hij was op de baan toen de andere rijders binnenkwamen voor een setje vers rubber. Bagnaia klokte 1.30.098, maar dat was niet genoeg om de eerste startrij te halen.

Een ronde later wist Bagnaia zich wel te verbeteren, al vond hij de tijdwinst pas in de vierder sector. Hij klokte 1.29.775 en benaderde daarmee het ronderecord. De anderen hadden nog een paar minuten om een aanval te doen, maar Jack Miller kwam na een outlap weer binnen. De Ducati-rijder had een technisch probleem en kon zijn kwalificatie niet afmaken. Hij kon alleen maar hopen op de vijfde startplek.

Jorge Martin beet wel van zich af. Met vier indrukwekkende sectoren kwam hij tot 1.29.692 en daarmee verbrak hij het ronderecord dat Quartararo in 2019 reed. De dreiging kwam echter van de andere Ducati’s. Valentino Rossi’s protegé Marco Bezzecchi versnelde nogmaals en klokte 1.29.671 en ging daarmee naar de voorlopige pole. Martin had nog een ronde om te counteren en noteerde de snelste tijd in de derde sector, maar op de meet was hij langzamer dan de ronde die hij eerder produceerde.

Bezzecchi pakte daarmee zijn eerste pole-position in de MotoGP nadat hij eerder dit jaar in Mugello al eens van de tweede startplek mocht vertrekken. Martin werd tweede terwijl Bagnaia goede zaken deed door de laatste plek op de eerste rij veilig te stellen. Quartararo verbeterde zich op het laatste moment nog van de zesde naar de vierde plek en hield landgenoot Johann Zarco net achter zich. Enea Bastianini werd zesde terwijl Miller vanuit de pitbox zag hoe hij de zevende startplek toebedeeld kreeg.

Marquez was nog bezig met een snellere ronde, maar ging bijna onderuit in de laatste bocht en leverde daardoor wat in. Hij moest genoegen nemen met de achtste plek, nipt voor Luca Marini en Alex Rins. Miguel Oliveira en Brad Binder kwamen er niet aan te pas in Q2, zij eindigden op ruim acht tienden van Bezzecchi als elfde en twaalfde.

De focus kan nu op de race met Bagnaia en Quartararo vlak bij elkaar op de grid. Het verschil tussen de twee titelkandidaten is slechts achttien punten met Aleix Espargaro vanaf de dertiende startplek op 25 punten achterstand.

Uitslag: Q2 MotoGP Grand Prix van Thailand