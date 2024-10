Bezzecchi kraakt reactie Viñales na crash in MotoGP-sprint Australië

De MotoGP-sprintrace op Phillip Island werd ontsierd door een zware crash van Marco Bezzecchi en Maverick Viñales. In de slotfase raakte de VR46-rijder de controle over zijn motorfiets kwijt in de remzone voor de snelle eerste bocht, waarna hij de zojuist voorbijgekomen Viñales onderuit reed. Na een flinke tuimeling door de grindbak stond de Aprilia-rijder meteen op om een middelvinger op te steken richting Bezzecchi, die aanvankelijk roerloos bleef liggen. De Italiaan zou uiteindelijk geen serieuze verwondingen overhouden aan de crash en stond zondag gewoon aan de start van de Grand Prix van Australië, maar na afloop van de race liet hij zijn ongenoegen over het gedrag van Viñales duidelijk blijken.

"Ik vond zijn gedrag meteen na de crash helemaal niets", opende Bezzecchi zijn relaas na in de hoofdrace te zijn uitgevallen. Zelf zou hij op een andere manier reageren als de rollen waren omgedraaid. "Als het andersom was geweest, zou ik meteen naar de andere rijder zijn gegaan om te kijken hoe het met hem gaat, in plaats van dat ik mijn middelvinger opsteek en vele malen fuck you te zeggen na een crash met 300 kilometer per uur." Ook over het incident zelf verschilden Bezzecchi en Viñales van mening. De winnaar van de Amerikaanse GP vond duidelijk dat zijn concurrent in de fout ging, Bezzecchi vond juist dat de Aprilia-man te vroeg in de remmen kneep.

Viñales te vroeg in de remmen?

"Het was een vreemde situatie. Maverick haalde me op het rechte stuk in met een slipstream. Vervolgens week mijn motor uit naar links. De wind drukte me naar de kerbs aan de buitenkant, dus ik moest leunen terwijl we op het rechte stuk waren. Het probleem was dat Maverick recht voor me ging rijden onder het remmen toen ik hiermee bezig was. Hij remde vroeg. Je kunt op de video zien dat hij remde, de rem losliet en opnieuw remde. Als je op het juiste moment remt, hoef je hem niet meer los te laten. Ik bewoog al naar rechts om te voorkomen dat ik op de kerbs belandde. Toen ik hem zag, probeerde ik verder naar rechts te gaan, maar ik werd in zijn slipstream gezogen. Ik kon niets doen om contact te voorkomen."

"Ik begrijp dat het een lastig besluit was. Normaal krijgt de achterste rijder de schuld. Maar we zagen vorig jaar in Qatar precies hetzelfde met Pecco [Bagnaia] en Fabio di Giannantonio] en in Valencia met Pecco en Jorge Martín. Dat gebeurde in andere soorten bochten die iets langzamer waren, terwijl er ook minder wind stond. Het is een situatie die vaker had kunnen gebeuren, maar gelukkig konden de anderen een ramp voorkomen", vervolgde Bezzecchi, die zich toch neerlegde bij de long lap-penalty die hij kreeg. "Ik vond Mavericks gedrag helemaal niets, maar de straf maakt me niets uit en daar klaag ik niet over. Ik heb mijn long lap afgelegd."

Na afloop van de Grand Prix op Phillip Island werd ook Viñales nogmaals gevraagd naar zijn visie op het incident. De Spanjaard, die vanaf de eerste startrij uiteindelijk terugviel naar de achtste plek aan de finish, wilde er niet te veel woorden aan vuil maken. Wel schaarde hij zich achter het besluit van de wedstrijdleiding om een long lap uit te delen aan Bezzecchi. "De stewards moesten een streep trekken en dat hebben ze gedaan, dus dat is prima."