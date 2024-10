Hoe een eigen tear-off bijna de Australische GP van Márquez verpestte

Na 27 ronden en een prachtig gevecht met Jorge Martín kwam Marc Márquez op Phillip Island als winnaar over de finish. De Gresini-rijder knokte zich naar zijn derde zege van het MotoGP-seizoen, al kwam die overwinning niet gemakkelijk tot stand. Hij mocht weliswaar vanaf de tweede positie aan de Australische Grand Prix beginnen, maar bij de start viel hij ver terug door een flinke dosis wielspin. "Het was mijn eigen fout", verklaarde Márquez over de start, waarbij hij een eigen tear-off van zijn helm als boosdoener aanwees.

"Er is geen regel, maar als rijders hebben we afgesproken om te proberen te voorkomen dat we een tear-off verwijderen op de grid. Voor de veiligheid van jezelf, maar ook van de anderen", vervolgde de zesvoudig MotoGP-kampioen. "Ditmaal had ik echter geen keuze. Hier in Australië zijn de insecten groot en toen ik mijn holeshot device activeerde, zag ik één groot insect op het vizier. Het was zoals in een film. Ik keek naar de startlichten en kon ze niet goed zien, dus ik besloot om een tear-off te verwijderen. Ik probeerde hem weg te gooien in de wind, maar hij kwam voor mijn achterwiel. Dat besefte ik op dat moment nog niet."

Door de dramatische start stuurde Márquez als nummer dertien de eerste bocht in. Twee bochten later was hij echter alweer opgerukt naar de zesde positie, waarmee hij de basis legde voor zijn comeback naar de koppositie. "Aan het einde van het rechte stuk zag ik Marini en een Yamaha. Ik wist dat ik ver was teruggezakt, maar ik wist niet precies waar ik zat", vertelde de 31-jarige rijder uit Cervera over zijn eerste ronde. Dat hij na de start binnen enkele ronden alweer in de top-drie reed, dankte hij aan het feit dat hij vanaf het begin meteen volle bak pushte.

"Binnen twee bochten zat ik weer in een goede positie en vervolgens besloot ik om vol te pushen, ondanks dat je hier de band moet sparen. Ik pushte echter hard in de eerste ronden om die comeback te bewerkstelligen en vooral om Pecco bij te halen. De tweede plek was mijn doel, want Martín en ik hadden vrijwel hetzelfde tempo. Ik had niets over om hem bij te halen", aldus Márquez. "Toen ik zag dat Martín echter ook in de buurt was, begon ik aan de zege te denken. In de laatste ronden probeerde ik alles te managen, om vervolgens aan te vallen. Dat ging goed."