Márquez komt slechte start te boven met prachtige MotoGP-zege in Australië

Zestien punten bedroeg het verschil tussen Jorge Martín en Francesco Bagnaia voorafgaand aan de 27 ronden tellende Grand Prix van Australië. Van dat tweetal had Martín, de winnaar van de sprintrace, de beste uitgangspositie met pole-position. Hij werd op de eerste rij vergezeld door Marc Márquez en Maverick Viñales, die ongeschonden uit zijn crash met Marco Bezzecchi kwam. De nummer vier op de grid had voor die crash een long lap-straf gekregen, terwijl Bagnaia het moest doen met de vijfde startpositie. De Italiaan koos voor de harde voorband en de zachte achterband, net als de rest van het veld. De verwachting was dan ook dat bandenmanagement een voorname rol zou gaan spelen op Phillip Island.

Dat gold nog niet bij de start, waar Martín uitstekend van zijn plek kwam om kopstart te pakken, voor Bezzecchi, Bagnaia, Franco Morbidelli en Brad Binder. Márquez had intussen veel wielspin nadat hij over zijn eigen tear-off reed en viel aanvankelijk terug tot buiten de top-tien, maar nog in de eerste sector knokte hij zich alweer terug naar de zesde plek. Ook Viñales en Raúl Fernández begonnen niet goed en vielen terug naar respectievelijk P8 en P11. Vooraan sloeg Martín meteen een klein gaatje, terwijl Bezzecchi erin slaagde om Bagnaia voor te blijven. De Ducati-rijder werd in de tweede ronde even gepasseerd door Morbidelli, die echter wijd ging en terugviel tot achter Binder. Een ronde later kwam de Pramac-rijder echter alweer naar de vierde plek.

Bagnaia wil leiding pakken, maar Márquez profiteert

De vierde ronde was voor Bezzecchi het moment om zijn long lap-straf vanaf P2 in te lossen, waardoor hij terugviel naar de zevende positie. Een ronde later ging het in Miller Corner helemaal mis voor de VR46-rijder, die onderuit ging maar zijn weg op grote achterstand nog kon vervolgen. Márquez had op dat moment de vierde plaats al overgenomen van Binder, om in de zesde ronde bij het insturen van de eerste bocht langs Morbidelli te gaan voor de derde plek. De Gresini-rijder kon vervolgens beginnen met het dichten van het gaatje naar Bagnaia, die zelf een kleine seconde achter leider Martín reed.

Onder druk van Márquez wist Bagnaia vervolgens het gaatje met Martín dicht te rijden, mede doordat de kampioenschapsleider in de twaalfde ronde wijd ging in de eerste bocht. In Stoner Corner ging Bagnaia zelfs voorbij aan Martín, die een bocht later counterde en ook de deur opende voor Márquez om langs de regerend kampioen te gaan. Achter het leidende drietal ontstond intussen een treintje met Morbidelli als aanvoerder, voor Binder, Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini en Viñales. In de vijftiende ronde veranderde die volgorde, doordat Di Giannantonio wijd ging bij een inhaalpoging op Binder en meteen een plek verloor aan Bastianini.

Martín en Márquez liepen in deze fase van de race langzaam maar zeker wat weg bij Bagnaia. Bij het ingaan van de twintigste ronde bedroeg het verschil al ruim tweeënhalve seconde, terwijl teamgenoot Bastianini juist de weg naar voren vond door achtereenvolgens langs Binder en Morbidelli te gaan. De achterstand van de rijder uit Rimini was echter dermate groot dat Bagnaia zich geen zorgen hoefde te maken over het verliezen van zijn podiumplaats. Sterker nog, Bastianini slaagde er niet in om zich los te rijen van zijn achtervolgers en dat stelde Binder in staat om met vijf ronden voor de boeg even naar P4 te komen. De Ducati-man antwoordde echter meteen weer, waarna Di Giannantonio op start-finish profiteerde door de vijfde plek over te nemen.

Márquez wint prachtig gevecht met Martín

Met nog vier ronden te gaan was er dan toch een verandering aan kop van de race. Martín ging in Miller Corner ietwat wijd, wat Márquez de kans gaf om er voorbij te gaan. Nog geen ronde later antwoordde de Pramac-rijder echter door de leiding te heroveren op weg naar de eerste bocht, waarna Márquez de leiding opnieuw overnam door van ver te komen in Miller Corner. Het bleek de beslissende actie in de strijd om de overwinning, want de zesvoudig MotoGP-kampioen sloeg vervolgens een gaatje dat hij niet meer uit handen gaf. Vijf jaar na zijn laatste overwinning op Phillip Island stelde Márquez zodoende zijn derde overwinning van het seizoen veilig.

Op een kleine seconde kwam Martín als tweede over de finish, terwijl Bagnaia op tien seconden het podium completeerde. Eerstgenoemde breidde zijn voorsprong in de titelstrijd hiermee uit tot 20 punten. Di Giannantonio won de strijd om de vierde positie uiteindelijk, voor Bastianini en Morbidelli. Binder was op de zevende plek de beste KTM-rijder, gevolgd door Viñales als beste Aprilia-man en Fabio Quartararo als sterkste rijder van Yamaha. Fernández eindigde op de tiende positie, met thuisrijder Jack Miller op de elfde stek. Johann Zarco, Álex Rins, Luca Marini en Álex Márquez scoorden eveneens punten in de zeventiende race van het MotoGP-seizoen 2024.

Komend weekend komen de MotoGP-rijders alweer in actie. Dan staat de Grand Prix van Thailand op het programma.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Australië