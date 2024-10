Viñales slachtoffer van "fout" Bezzecchi in MotoGP-sprint Australië

In de laatste fase van de MotoGP-sprintrace in Australië wilde Maverick Viñales in de aanval bij Marco Bezzecchi voor de vijfde positie in de race. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde ging de Aprilia-rijder voorbij aan de Italiaan, die vervolgens in de remzone voor de snelle eerste bocht de controle over zijn Ducati verloor. Het gevolg was dat Viñales van zijn motorfiets werd gereden, waarna beide rijders op hoge snelheid door de grindbak tuimelden.

Na afloop van de sprintrace gaf Viñales zijn visie op het incident, waar hij relatief koeltjes op terugblikte. "Ik heb het bekeken, maar ik weet het niet. Natuurlijk geef ik mijn mening voor de stewards en voor iedereen, maar ik kan ook zien dat het een fout was. Laten we afwachten wat de beslissing is, we zullen zien", zei de Spanjaard met betrekking tot het onderzoek van de stewards naar de botsing. Hij vermoedde dat Bezzecchi eigenlijk van plan was om een tegenaanval te plaatsen in Doohan Corner. "In mijn ogen probeerde hij me opnieuw in te halen, dat is het gevoel dat ik had. Di Giannantonio reed achter ons en hij remde op het normale rempunt. Ik weet het niet, het is altijd hetzelfde. We hebben stewards en zij moeten een besluit nemen, dat kunnen wij niet."

Iets wat mogelijk bijgedragen heeft aan de crash, is het feit dat het hard waaide op Phillip Island. Met name bij het insturen van de eerste bocht werden de rijders geconfronteerd met lastige omstandigheden. "Het was heel winderig en koud en ook heel lastig", stelde Aleix Espargaro, die in de sprintrace van de twintigste naar de achtste positie reed. "Ik denk dat Marco iets voorzichtiger had moeten zijn, want Maverick haalde hem in en liet daarna genoeg marge om een inschatting te maken. Hij had rechtdoor moeten gaan als hij niet op tijd kon remmen, maar kies nooit de binnenkant als er nog een andere rijder is. Ik wil hem echter niet de schuld geven, want de omstandigheden waren extreem lastig, maar hij schatte het niet goed in."

Bezzecchi is na de botsing zonder botbreuken overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controles, daarom hoeft hij zich pas zondag te melden bij de stewards. Viñales is alweer fit bevonden door de medische staf van de MotoGP. Toch is de rijder uit Figueres niet helemaal ongeschonden uit de botsing met Bezzecchi gekomen. In het medisch centrum op Phillip Island is een kneuzing van zijn linker elleboog gevonden, die inmiddels ook ietwat gezwollen is. Om zondag toch van start te kunnen gaan, ondergaat hij therapie die de ontsteking moet verminderen.