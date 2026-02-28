Marco Bezzecchi verovert ondanks crash pole voor MotoGP Thailand

Er stond vrijdag al geen maat op Marco Bezzecchi. De Italiaan reed in beide vrijdagtrainingen de snelste tijd en deed dat vooral in de middagsessie op indrukwekkende wijze door een ronderecord te rijden. Hiermee plaatste de Aprilia-rijder zich rechtstreeks voor het tweede deel van de kwalificatie. Die luxe was er niet voor iedereen.

Twaalf rijders moesten namelijk in Q1 proberen om een van de twee overgebleven plekken in Q2 op te eisen. Dat leek op voorhand al een interessante strijd te worden, met onder meer Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Raúl Fernández, Luca Marini én Francesco Bagnaia in het eerste kwalificatiedeel. Verder waren ook alle Yamaha-rijders present in Q1.

Fernández razendsnel, Bagnaia valt af

Voor de rijders van de Japanse fabrikant bleek een plek in Q2 veel te hoog gegrepen. Fabio Quartararo was de snelste van het viertal, maar met een 1.29.683 kwam hij bijna zes tienden van een seconde tekort om zich te plaatsen voor het tweede segment. De Fransman is dus veroordeeld tot de zestiende startpositie, met Jack Miller, Álex Rins en rookie Toprak Razgatlioglu op de achttiende, negentiende en 21e plek op de grid.

Bagnaia mengde zich aanvankelijk wel in het gevecht om de startbewijzen voor Q2 door met de snelste tijd te openen. Het duurde echter niet lang voordat Morbidelli onder de tijd van de Ducati-rijder dook en naar 1.29.090 snelde, een tijd die vervolgens door Fernández werd aangescherpt tot 1.28.784. Dat bleek voor de Trackhouse-rijder meer dan genoeg om als snelste door te dringen tot Q2.

De strijd om het tweede startbewijs was nog niet gestreden, want Bagnaia deed in zijn tweede run een aanval op de tijd van Morbidelli. De tweevoudig MotoGP-kampioen ging echter drie ronden op rij in de fout en bleef daardoor steken op de derde plaats in Q1, wat P13 op de grid betekent. Het laatste plekje in Q2 was dus voor Morbidelli, die in zijn tweede run wel een crash meemaakte in bocht 3.

Uitslag: Q1 MotoGP GP van Thailand

Crash Bezzecchi blijft zonder gevolgen

Twaalf rijders kregen in Q2 een kwartier de tijd om uit te maken wie vanaf pole-position mag beginnen in beide MotoGP-races in Buriram. Bezzecchi gold echter als de grote favoriet, nadat hij in alle trainingen de snelste was geweest. Ook in Q2 deed de Aprilia-rijder er niet lang over om zich te laten gelden, want met zijn tweede getimede ronde snelde hij al naar 1.28.652.

Aprilia nam na de eerste run zelfs de gehele top-drie in beslag, want Jorge Martín en Fernández sloten achter Bezzecchi aan op de tweede en derde plaats. Er stond echter nog een tweede run op het programma, waarin iedereen nog een kans kreeg om zich verder te verbeteren.

Bezzecchi slaagde daar niet in, mede doordat hij in de slotfase van de kwalificatie ten val kwam in de laatste bocht. Geluk bij een ongeluk voor de Italiaan was echter dat niemand meer aan zijn tijd kwam. De eerste MotoGP-pole van 2026 was dus voor Bezzecchi, al zag hij Marc Márquez in de laatste run nog tot op 35 duizendsten van een seconde komen.

Achter de regerend wereldkampioen pakte Fernández het laatste plekje op de eerste rij, voor Fabio Di Giannantonio, Martín en Pedro Acosta. Álex Márquez moest het doen met de zevende plek, gevolgd door Ai Ogura en Morbidelli. Joan Mir completeerde de top-tien en deelt in beide races in Thailand de vierde rij met Brad Binder en Johann Zarco.

Zaterdag om 9.00 uur Nederlandse tijd wordt met de sprintrace de eerste MotoGP-race van 2026 verreden. De GP van Thailand wordt zondag om 9.00 uur Nederlandse tijd afgewerkt.

Uitslag: Q2 MotoGP GP van Thailand

Bezzecchi ook bovenaan in laatste training

Voorafgaand aan de kwalificatie voor de GP van Thailand kregen de rijders tijdens de tweede vrije training nog een half uur om zich voor te bereiden. Ook in deze sessie was Bezzecchi de snelste, nu door een 1.29.654 te noteren. Wel ging hij in de laatste oefensessie al een keer onderuit.

Acosta bleef binnen een tiende van Bezzecchi en was de nummer twee, met Álex Márquez en Ogura vlak achter hem op de derde en vierde plaats. Morbidelli was vijfde, gevolgd door Marc Márquez en Fernández. De top-tien werd gecompleteerd door Martín, Bagnaia en Di Giannantonio. Opvallend was dat de Yamaha's allemaal achter elkaar eindigden op P18 tot en met P21. Alleen Michele Pirro bleek langzamer.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP GP van Thailand