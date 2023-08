Bezzecchi verovert op kletsnat Silverstone pole GP Groot-Brittannië, Quartararo laatste

Vrijdag was het al aan de frisse kant in Groot-Brittannië, al was het wel in tegenstelling tot de voorspellingen droog. Over de weersomstandigheden bestond voor de zaterdag echter geen twijfel: het zou een kletsnatte dag worden door storm Antoni en dat was ook het geval voor de kwalificatie. In de tweede vrije training - voorheen de derde vrije training, maar door wijzigingen in de functie van de trainingen nu dus de tweede - konden de 22 rijders alvast kennismaken met het natte Silverstone. Fabio Di Giannantonio sloot die sessie als snelste af, gevolgd door Francesco Bagnaia.

De snelste man van die sessie mocht zich meteen weer melden in Q1, waar hij vergezeld werd door onder andere Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Marc Marquez, Joan Mir en Enea Bastianini. Zij zouden op het kletsnatte Silverstone strijden om de laatste twee plaatsen om Q2 te bereiken. Di Giannantonio had net de snelste rondetijd genoteerd met 2.20.045, maar gleed vervolgens onderuit, gleed even mee op de motor en moest zich dus terug naar de pits haasten. Bastianini had op dat moment de tweede tijd genoteerd, maar liet wel vier tienden van een seconde liggen. Marquez moest drie tienden vinden om zich in de top-twee te melden. Voor Quartararo was het geen prettige sessie. Hij zat ver van de top-twee af toen hij in bocht 16 de controle over de Yamaha verloor en de motor liet afslaan.

Met vijf minuten te gaan snelde Morbidelli naar een 2.18.645, waarmee hij een nieuwe lat had gelegd voor de rest van het veld. Meerdere coureurs waren bezig met een verbetering, waaronder Marquez die naar P2 opklom ten koste van de teruggekeerde Pol Espargaro. Ook Morbidelli was snel bezig en scherpte zijn tijd aan naar een 2.17.214. Augusto Fernandez sloot aan op P2, maar moest die weer even aan Bastianini laten. Vooraan had Morbidelli het op zijn heupen en dook nog eens onder zijn eigen beste tijd: 2.16.722. Fernandez maakte vervolgens weer de sprong naar P2, maar opnieuw was het Bastianini die zich in de top-twee meldde.

Met het vallen van de finishvlag waren er weinig rijders bezig met een verbetering, op Morbidelli en Marquez na. Morbidelli sloot de sessie af met 2.15.884, Marquez verbeterde zijn tijd maar bleef steken op P4. Zodoende gingen Morbidelli en Fernandez door. Quartararo was de negatieve verrassing van Q1: de Franse wereldkampioen van 2021 werd laatste.

Bezzecchi crasht maar pakt pole, Bagnaia loopt tweede kans mis

Voor de start van Q2 werd de regen er niet minder op waardoor de twaalf overgebleven rijders onder verraderlijke omstandigheden alles op alles moesten zetten voor de pole-position voor de sprintrace en Grand Prix. Jack Miller was op de KTM in zijn eerste ronde meteen sneller dan de snelste tijd van Morbidelli in Q1: 2.15.629. De top-twee van Q1, Fernandez en Morbidelli, sloot aan op P2 en P3. Bagnaia naderde de tijd van Miller, maar gaf nog altijd vier tienden toe en crashte vervolgens met zes minuten te gaan in bocht 6. Zijn pitcrew stond al snel klaar met de reservemotor, maar de Italiaan maakte zelf weinig aanstalten. Uiteindelijk rende hij naar de garage, maar dat mocht niet baten: er was toen niet meer genoeg tijd voor een ronde.

Niet veel later ging ook Alex Marquez onderuit: hij trok in bocht 1 de Gresini Ducati onderuit. Hij was in de buurt van de pitstraat en snelde zich naar zijn reservemotor en kon wél nog een poging doen. Lang stond Miller bovenaan, maar Marco Bezzecchi bracht daar met drie minuten te gaan verandering in: 2.15.359. Teamgenoot Luca Marina crashte vervolgens in bocht 1 en zou maximaal zesde worden. Uiteindelijk zou ook Bezzecchi zelf onderuitgaan in bocht 16, maar met de pole-position in handen en de finishvlag die gezwaaid werd hoefde hij zich geen zorgen meer te maken. De VR46-rijder start daardoor voor de tweede keer op rij van pole-position en ziet Miller en Alex Marquez op de eerste startrij naast zich starten. Bagnaia voert de tweede startrij aan, gevolgd door de verrassing van de dag Fernandez en Marini. Jorge Martin, Maverick Vinales, Johann Zarco, Brad Binder, Morbidelli en Aleix Espargaro moesten genoegen nemen met plekken op de derde en vierde startrij.

De MotoGP sprintrace gaat om 16.00 uur Nederlandse tijd van start. Zondag begint de Grand Prix van Groot-Brittannië om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie MotoGP Groot-Brittannië