Marquez: "Twijfel over de vierde operatie is er nog altijd"

Na zijn zware crash in de Spaanse Grand Prix van 2020 moest Marc Marquez verschillende keren onder het mes. Bij die val brak Marquez zijn rechter bovenarm. De eerste operaties waren geen succes. Halverwege vorig jaar was Marquez weer wedstrijdfit, maar moest hij vroegtijdig afhaken door problemen met zijn ogen. Door de aandoening diplopie, veroorzaakt door een flinke crash, stond de coureur weer een tijd aan de kant. Hetzelfde gebeurde dit jaar nadat Marquez in de warm-up voor de Grand Prix van Indonesië zwaar crashte. Opnieuw lag hij er enkele weken uit. Tegelijkertijd werd duidelijk dat Marquez op fysiek vlak achter de feiten aan bleef lopen. Zijn zitpositie op de motor was niet optimaal met de arm. Uiteindelijk werd daarom besloten om nog een operatie uit te voeren, begin juni in de Verenigde Staten.

“Het moeilijkste was om de beslissing te nemen en deze laatste operatie te doen”, zegt Marquez. “Na de operatie was ik al overtuigd en positief dat het mij zou helpen. Daarvoor was het heel moeilijk. Ik deed mee aan de races, maar ik kreeg twijfel over mijn fysieke gesteldheid en de motor. Ik ben nog steeds de beste Honda in het kampioenschap. Het niveau is er in zekere zin, maar ik heb mijn instinct gevolgd en ik heb begrepen dat het de juiste beslissing was om voor iets anders te kiezen: de operatie. Dat was een kritiek punt. Daarvoor, in Le Mans en Mugello, was het heel moeilijk. Maar de beslissing was heel goed op mentaal vlak. Het is waar dat ik altijd twijfel over hoe het zal uitpakken. Nu lijkt het goed te komen, maar op de MotoGP-motor weet je meteen hoe het zit.”

Inmiddels verloopt het herstel van Marquez voorspoedig. Woensdag kreeg hij toestemming van de artsen om weer op de motorfiets te klimmen. Dat is nodig om aan zijn conditie te werken en zichzelf uiteindelijk weer klaar te stomen voor de MotoGP. Hoewel hij het laatste stukje van zijn herstel daadwerkelijk op de MotoGP-machine af wil werken omdat dergelijke omstandigheden in training niet te simuleren zijn, is nog niet duidelijk wanneer de rentree zal plaatsvinden. Honda-teambaas Alberto Puig sprak de hoop uit Marquez al te kunnen verwelkomen tijdens de Misano-test, die na de aankomende Grand Prix op dat circuit gepland staat. Marquez was afgelopen weekend aanwezig tijdens de Grand Prix van Oostenrijk om te praten met de kopstukken van Honda. Het merk verkeert al sinds de blessure van Marquez in een diepe crisis. Het nieuwe model dat voor dit jaar geïntroduceerd werd, heeft het merk heel weinig gebracht.

Marquez vindt het belangrijk dat hij zijn gezicht kon laten zien bij Honda. “Iedereen kan zien dat HRC het moeilijk heeft op dit moment. Niet een rijder, maar allemaal. Als ze allemaal problemen hebben, betekent het dat het project er niet heel goed op staat. Het is ook waar dat ik in Mugello zei dat ik ervaring mis met de 2021-motor en de 2020-motor. Ik ben er lang uit geweest en ik heb iets te veel afstand gehad van het team. Toen ik terugkeerde was alles te nieuw. Deze keer ben ik meer in contact gebleven met Santi [Hernandez], met Stefan [Bradl] en de rest van mijn team. Natuurlijk zit mijn broer bij Honda, maar ik blijf toch liever zelf echt nauw betrokken bij mijn team en de Honda-engineers. Ik ben hier niet om de motoren op de baan te zien, maar het is om met Honda te praten en de engineers. We kunnen geen beslissingen nemen, maar ik wil graag betrokken zijn bij het project. Nu we in een moeilijke fase zitten, moeten we allemaal de neuzen dezelfde kant op hebben staan. In zo’n fase is er niet één persoon die het verschil kan maken. We zitten in een moeilijke fase en daarom is dit belangrijk.”

De MotoGP is de afgelopen seizoenen flink veranderd. De motoren zijn in rap tempo doorontwikkeld, maar ook qua werkwijze is er veel veranderd. Marquez weet ook dat Honda wat dat betreft een achterstand heeft. “Ik wil een motor waarmee ik races kan winnen. Misschien werkt een motor van de Marquez-stijl zoals we die een paar jaar geleden hadden helemaal niet meer. De motoren waren altijd kort en laag, nu zijn ze groot en lang. We moeten onderzoeken wat het beste is, ik ben geen engineer. Ik kan alleen onze zwakke punten omschrijven ten opzichte van de andere motoren, maar zij hebben de data en ik geloof de engineers. Als zij zeggen dat ze overtuigd zijn van bepaalde veranderingen, dan geloof ik ze ook.”