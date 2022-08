Zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez ontbreekt sinds mei van dit jaar op de MotoGP-grid. De Spanjaard heeft zich voor de vierde maal laten opereren aan de rechterarm die hij vorig jaar zo vervelend brak. Het herstel verloopt traag maar voorspoedig. Dit weekend is Marquez aanwezig bij de Grand Prix van Oostenrijk om zijn geplaagde Honda-team te helpen.

Op de Red Bull Ring sprak Marquez voor de eerste keer sinds zijn operatie met de media. Op de vraag wanneer hij weer verwacht op zijn Honda te kunnen plaatsnemen, antwoordt hij: “Dat doe ik zodra ik het gevoel heb ik dat ik hem kan besturen. De eerste zes weken na de operatie kon ik mijn arm niet bewegen. De artsen kozen voor een conservatieve aanpak en ik was het met hen eens. Als het herstel een week langer zou duren, zou dat beter zijn dan te optimistisch te zijn. De eerste zes weken lag ik er volledig uit. De twee weken daarna begon ik mijn arm weer te bewegen met de hulp van een fysio. De afgelopen vier weken ben ik met elastieken aan de gang gegaan. Nu proberen we wat gewichten toe te voegen aan mijn training. Volgende week bepalen de artsen of ik meer kan gaan pushen. Als dat zo is, dan maken we een plan en weet ik ook meteen wanneer ik terugkeer. Ik weet nu nog niet wanneer dat is. Het bot is een ding, de spieren zijn iets anders. Ik ben me ervan bewust hoe belangrijk deze revalidatie is. Als ik een week langer moet wachten, dan doe ik dat. Als ik me 70 of 80 procent voel en het gevoel heb een MotoGP-machine te besturen, dan keer ik terug. Het laatste deel van het herstel gaat het beste op de motor. Je kunt niet wachten tot je 100 procent bent voordat je op de motor stapt.”

Geloof in Honda

Marquez gaf na een eerdere operatie toe dat hij de aansluiting met zijn team te veel verloren was. Daarom is hij dit weekend terug om vanuit de pitbox een bijdrage te leveren en al zijn teamleden weer te zien. In zijn afwezigheid is Honda flink afgezakt. Op de vraag wat er moet veranderen om in 2023 weer vooraan mee te doen, zegt Marquez: “We zien dat Europese teams op een andere manier werken. Honda werkt ook harder dan ooit tevoren. Ze werken hard, het budget is er. Je kunt niet zeggen dat ze niets doen. Het gaat om het concept, de coördinatie. Ik ben niet de persoon die zegt dat het op een bepaalde manier moet, want Honda heeft als merk meer titels gewonnen. Ik ben hier omdat ik in Honda geloof en denk dat Honda terug kan keren aan de top. Maar ze moeten achterhalen hoe ze zich beter kunnen organiseren. We racen steeds meer en testen steeds minder. Het werk in de fabriek wordt daardoor belangrijker dan op het circuit. Maar het circuit moet beter samenwerken met de fabriek.”