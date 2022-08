Goed nieuws voor Marquez: "Bot weer volledig aan elkaar gegroeid"

Marc Marquez ligt al maanden uit de running nadat hij voor de vierde keer een operatie onderging aan zijn bovenarm. Deze week stond er een belangrijke medische check op de planning. Bij een CT-scan zouden de doktoren bekijken in hoeverre zijn arm hersteld is na de ingreep. Die scan heeft Marquez achter de rug en die bleek goed. Het bot is weer volledig aan elkaar gegroeid. Dit betekent dat de Spaanse coureur zwaardere trainingen mag gaan afwerken met meer gewicht en verschillende oefeningen. Het doel is om tijdens de Misano-test weer op de Honda-motor te stappen.

"Ik heb vandaag [woensdag] de gelegenheid gehad om de chirurgische ingreep van Marc Marquez te evalueren", laat dokter Sanchez Sotelo weten in een door Honda verstuurd persbericht. "Marc heeft gelukkig een grote bewegingsvrijheid teruggekregen en ook vanuit spieroogpunt is hij goed hersteld. Op röntgenfoto's en een CT-scan is te zien dat het bot weer volledig aan elkaar is gegroeid."

Mocht Marquez tijdens de test op Misano inderdaad weer op de RC312V stappen, dan pakt Honda het rustig aan. Honda-teammanager Alberto Puig verklaarde eerder al blij te zijn als de Spaanse rijder vier runs kan afwerken. "Dat zou heel belangrijk zijn", zei hij onlangs tegen DAZN. "Als hij niet bij de test is, dan blijft alles hetzelfde. Het is lang geleden dat Marc nog eens gereden heeft, dit maakt het alleen maar lastiger." Marquez was afgelopen weekend nog aanwezig op de Red Bull Ring.