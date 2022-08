Honda hoopt dat Marquez tijdens Misano-test weer kan rijden

Deze week staat er weer een cruciale medische check voor Marc Marquez op het programma. Dan zal tijdens een CT-scan bekeken worden hoe het bot in zijn arm hersteld is sinds de operatie die begin juni uitgevoerd werd. De artsen hebben Marquez tot nu toe kalmte gemaand omdat het naar verluidt ‘de laatste kans’ is om de coureur weer wedstrijdfit te krijgen. Honda hoopt echter toch stiekem dat Marquez volgende maand weer op de motor kan klimmen als de cruciale MotoGP-test op het circuit van Misano op het programma staat.

“Dat zou een probleem zijn”, verklaarde Honda-teammanager Alberto Puig afgelopen zondag bij de Spaanse rechtenhouder DAZN. “Hij heeft de adviezen van de artsen na de operatie gevolgd, deze week heeft hij een nieuwe CAT-scan en als de artsen zien dat het goed gaat met het herstel van zijn arm, dan komt het goed. We moeten alleen de uitslag even afwachten. Persoonlijk denk ik niet dat hij de race in Misano kan rijden, maar voor de test is het wel belangrijk als hij er is. Hij hoeft ook geen honderd ronden te rijden, maar als hij vier runs kan doen en ons een idee kan geven, dan zou het heel belangrijk zijn.”

Honda verkeert sinds de zware val van Marquez in de zomer van 2020 in een diepe crisis. Het team haalde nog enkele podiumplekken, maar gewonnen werd er niet meer. Dat had alles te maken met het feit dat Honda in de ontwikkeling van de RC213V altijd naar Marquez luisterde. In de afgelopen winter werd de motor veranderd, maar dat heeft maar heel weinig opgeleverd. Pol Espargaro scoorde een podium in Qatar, maar sindsdien is het huilen met de pet op.

Puig is bang dat de invloed van Marquez niet groot genoeg is als hij volgende maand niet op de motor kan stappen. “Als hij niet bij de test is, dan blijft alles hetzelfde. Het is lang geleden dat Marc nog eens gereden heeft, dit maakt het alleen maar lastiger”, zegt Puig. Hoewel Honda er in eerste instantie niet op rekende dat Marquez voor het eind van dit seizoen terug zou keren, is het toch wel heel belangrijk als hij snel op de motor stapt. “Marc heeft ons altijd een koers gegeven, hij is degene die de motor het beste kent. Hij heeft hier het langste gereden en ook zijn kwaliteiten als coureur komen bij ons het beste naar voren. Als hij er niet is, dan is het voor ons heel lastig.”

Marquez was afgelopen weekend in Oostenrijk aanwezig voor meetings met de engineers van Honda. De Spanjaard is nog altijd de hoogst geplaatste Honda-coureur in het kampioenschap.