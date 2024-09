Márquez begint sterk in eerste MotoGP-training op opdrogend Misano

Twaalf dagen na de tweede opeenvolgende overwinning van Marc Márquez streek het MotoGP-circus opnieuw neer op Misano World Circuit Marco Simoncelli, ditmaal voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De 22 rijders konden zich voor de eerste vrije training verheugen op een grotendeels opgedroogd circuit, nadat de Moto3-rijders nog op een natte baan aan hun weekend begonnen en de Moto2-rijders met een opdrogende baan werden geconfronteerd.

Om 10.45 uur werd het startsein voor de eerste vrije training van de MotoGP gegeven, maar opvallend genoeg meldden slechts drie rijders zich op het asfalt. Luca Marini en Pedro Acosta deden dat op regenbanden, terwijl Brad Binder op slicks onderweg ging. De Zuid-Afrikaan van KTM opende meteen sneller dan de GasGas Tech3-rijder, waarmee hij liet zien dat de omstandigheden goed genoeg waren voor slicks. Met 1.45.279 was hij echter zo'n vijftien seconden langzamer dan de poletijd van twee weken geleden. Binder zag Acosta en Marini vervolgens terugkeren in de pits, terwijl het het tempo zelf steeds iets opvoerde.

Training komt laat op gang

Na ruim vijf minuten was Marco Bezzecchi de volgende die met slicks op pad ging, maar de overige rijders wachtten nog even voordat ze aan hun training begonnen. Na een kwartier trainen waren de Italiaan en Binder de enigen die op slicks een rondetijd hadden genoteerd, waarbij laatstgenoemde met 1.34.212 de snelste tijd in handen had. Voor Jack Miller en Augusto Fernández was dit ook het moment om aan hun training te beginnen en langzaam maar zeker verschenen vervolgens meer rijders op het Italiaanse asfalt. Zo reed regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia na ruim twintig minuten eindelijk de pits uit, terwijl WK-leider Jorge Martín zelfs 25 minuten wachtte voordat hij aan zijn eerste run begon.

Binder had zijn snelste tijd kort voor terugkeer in de pits nog aangescherpt tot 1.33.843, maar met nog achttien minuten te gaan moest hij de koppositie afstaan aan Maverick Viñales. De Aprilia-rijder klokte 1.33.534 en had daarmee de leiding nog altijd in handen toen de gebroeders Márquez zich met een kwartiertje te gaan eindelijk op het asfalt meldden. Nog geen minuut later noteerde Fabio Quartararo met 1.33.013 echter een nieuwe snelste tijd, om direct daarna te versnellen naar 1.32.882. Acosta verdrong hem met acht minuten voor de boeg echter weer van de eerste positie, doordat de jonge Spanjaard 1.32.750 en vervolgens 1.32.618 op de klokken zette. Toch bleken die rondetijden uiteindelijk verre van genoeg om de eerste training ook als snelste af te sluiten.

Dat was door toedoen van Marc Márquez, die na het vallen van de vlag tot 1.32.082 kwam om de eerste plek op te eisen. Martín volgde op een halve tiende op de tweede positie, voor Pramac-teamgenoot Franco Morbidelli en Bagnaia. Viñales besloot de sessie op de vijfde plek, gevolgd door Álex Márquez, Acosta en Binder. Quartararo zakte in de slotfase nog terug naar de negende positie, terwijl Miller de top-tien completeerde. Opvallende afwezigen in de top-tien waren Enea Bastianini en Aleix Espargaró op posities twaalf en dertien. Ook VR46-rijders Fabio di Giannantonio en Marco Bezzecchi vielen ietwat tegen met de zestiende en 21ste tijd.

De MotoGP-rijders melden zich vrijdagmiddag om 15.00 uur weer op de baan, dan voor de belangrijke training waarin tien startbewijzen voor Q2 verdeeld worden.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP Emilia-Romagna