KTM Tech3 krijgt nieuwe line-up: "Ik heb mijn instinct gevolgd"

Tussen de Grand Prix van Italië en de TT van Assen heeft KTM Tech3 bekendgemaakt dat Enea Bastianini en Maverick Viñales in 2025 het rijdersduo vormen. Eerstgenoemde komt over van Ducati, waar hij plaats moet maken voor Marc Márquez. Het heeft vervolgens niet lang geduurd voordat de Italiaanse rijder onderdak vond bij het satellietteam van KTM. Bastianini had naar eigen zeggen meerdere opties voor de voortzetting van zijn loopbaan, wat de keuze er niet makkelijker op maakte.

"Na de race in Mugello is er iets veranderd en heeft Ducati een besluit genomen. Daarna bewoog de markt heel snel, net als wij op het circuit. De keuze was moeilijk, want al mijn aanbiedingen waren solide en heel goed", vertelde de vijfvoudig MotoGP-racewinnaar, die ook werd genoemd als kandidaat bij Aprilia, over zijn keuze voor KTM Tech3. "Maar als ik kijk naar het project van dat team, dan zie ik de motivatie en de mogelijkheid om te proberen te winnen. Dit geeft mij een heel positief gevoel voor mijn toekomst. We moeten nu echter gefocust zijn op het heden. Er valt nog veel te racen en er is veel kans om iets moois te laten zien."

Viñales hield er intussen een heel andere reden op na om voor KTM Tech3 te kiezen. "Een van de belangrijkste redenen is dat ik mijn instinct volg. Ik kijk een beetje vooruit naar de toekomst en op welke motor ik moet zitten, en ik had het gevoel dat dit de juiste move was", oordeelde de huidige Aprilia-rijder tijdens de persconferentie in Assen. "Ik zie natuurlijk de potentie die ik kan bereiken [bij Aprilia], zoals in Austin. Dat betekent alleen iets als je dat in meer races kunt laten zien. Dus dat was ook een belangrijke factor in mijn beslissing."

Als Viñales vervolgens gevraagd wordt of zijn instinct hem vertelde dat KTM beter wordt dan Aprilia of dat momenteel mogelijk al is, antwoordt hij dat het lastig te achterhalen is wie beter of slechter is. "Het is ook niet goed als ik zeg wie beter of slechter is, want uiteindelijk heb ik de afgelopen vier jaar hier gereden. Ik kan anderen dus niet beoordelen", legt hij uit. "Ik probeer alleen te begrijpen wat voor mij het beste gaat zijn en dat is mij heel duidelijk. Iets anders zeggen is moeilijk, want mijn besluit is genomen op basis van proberen te begrijpen welke motor de beste gaat zijn in het kampioenschap."

Vier identieke motoren voor KTM en Tech3?

De aanstelling van Viñales en Bastianini past binnen de nieuwe koers die KTM met Tech3 inslaat. De rode kleur van titelsponsor - en KTM-merk - GasGas verdwijnt eind 2024 uit de MotoGP en het kenmerkende oranje van de Oostenrijkse fabrikant keert zodoende terug op de motorfietsen van het Franse team. Ook neemt men afscheid van de filosofie waarbij twee jonge talenten de plekken innemen. Zo moet Augusto Fernández het veld ruimen en krijgt Pedro Acosta promotie naar het fabrieksteam van KTM, waar hij naast Brad Binder komt te rijden.

In het persbericht van de aankondiging viel te lezen dat KTM zodoende vier identieke motorfietsen inzet in 2025, iets wat Bastianini lijkt te bevestigen. "Ik ken het contract van Maverick niet, maar wel dat van mezelf. Ik heb gezien dat we dezelfde motorfiets en veel ondersteuning van de fabriek krijgen, daarom heb ik dit besluit genomen", aldus de huidige Ducati-rijder. "Het is ook heel goed om twee rijders als Pedro en Brad te hebben. Ik weet niet hoe de situatie bij KTM is wat betreft de referentie van andere rijders, maar ik denk dat het competitief wordt."