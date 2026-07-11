KTM: Vinales wees Tech3-optie af na wijziging fabrieksplannen

KTM-motorsportdirecteur Pit Beirer zegt dat de onderhandelingen met Maverick Vinales stukliepen toen de Spanjaard hoorde dat het beschikbare zitje voor MotoGP 2027 bij Tech3 was en niet bij het fabrieksteam.

Vinales heeft de afgelopen weken meerdere beschuldigingen geuit aan het adres van KTM en gaf de Oostenrijkse fabrikant openlijk de schuld dat hij volgend jaar zonder zitje zit.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Duitsland van dit weekend beweerde hij dat hij een contractverlenging met KTM had getekend, om vervolgens van het team te horen te krijgen dat die niet langer geldig was.

In reactie op de recente uitspraken van Vinales benadrukte Beirer dat het voor KTM cruciaal was om de kans te grijpen om Fabio di Giannantonio en Alex Marquez vast te leggen voor het fabrieksteam toen zij nog op de rijdersmarkt waren. Maar hij noemde niet dat Vinales een concreet contract was aangeboden voor een van de twee MotoGP-teams van KTM.

“Het is geen geheim dat we hadden gehoopt dat [Vinales] in de toekomst een van de fabrieksrijders zou zijn,” zei Beirer tijdens de officiële MotoGP-uitzending.

“Afgelopen zomer bespraken we dit en zetten we die deur open. Hij zei tegen ons: ‘Maak je geen zorgen om mijn gezondheid, ik ben terug tegen Spielberg’. Daar maakte hij vorig jaar zijn eerste comeback. Sindsdien hebben we week na week gewacht om hem weer in volledige vorm te hebben.

“Er was een moment waarop we de kans hadden om Alex en Fabio te krijgen, en op dat moment was Maverick gewoon nog lang niet in de buurt om ons te laten zien dat hij naar die oude vorm zou terugkeren. We zouden geen betere rijder nodig hebben dan Maverick precies hier een jaar geleden was, toen hij die stomme crash in de regen had.”

Beirer zei dat KTM nog steeds bereid was Vinales binnen zijn MotoGP-stal te houden, afhankelijk van zijn herstel, maar dat de gesprekken vastliepen op diens onwil om in 2027 bij Tech3 te blijven.

Pit Beirer, KTM Motorsports Director Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Dingen liepen op de een of andere manier verschrikkelijk mis,” onthulde hij. “Later vertelden we hem dat er een plek voor je zal zijn, maar we kunnen je niet zeggen waar en wat. Het lijkt erop dat hij onderschatte dat dit ook het team kon zijn waar hij nu zit [Tech3], waar hij vorig jaar geweldige prestaties leverde.

“Ik wist niet dat dit voor hem geen optie was. Hij heeft er nu voor gekozen te zeggen dat ons tweede team… wat niet het B-team is; beide teams worden naar een eersteklas niveau gebracht, zeker nu met Guenther [Steiner aan het roer].

“De rijdersmarkt wordt er niet beter op door te wachten en waar denk je dat wij op wachten? Wachten en geen rijder vastleggen was puur om Maverick meer tijd te geven om klaar te raken, om ons iets te laten zien. Ik had nodig dat hij me iets liet zien. Ik kan niet zomaar een rijder nemen en zeggen: ‘Guenther, dat is jouw rijder’.

“We plannen samen. Dus ik vind de situatie echt jammer, want we mogen Maverick heel graag, hij is zo'n goede jongen.

“Ik weet niet waarom hij zo duidelijk nee zegt tegen het ene en ons aan de andere kant zo hard laat stoppen. Dus we moeten duidelijk zijn dat het geen prettige situatie is, maar het is zeker niet zo dat we tegen hem hebben gezegd: ‘ga alsjeblieft weg’.

“We zijn een onderhandeling begonnen en we hebben nog steeds een plek, die we nog steeds een fabrieksplek noemen omdat we beide teams zien als vier fabrieksplekken.”

Verder gevraagd om te verduidelijken of Vinales een zitje bij Tech3 heeft afgewezen, voegde Beirer toe: “We zijn gewoon een heel normaal contractgesprek begonnen.

“We hadden het al over bedragen en dergelijke, hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Maar op een gegeven moment ging het gewoon mis toen hij erachter kwam dat het niet om de fabrieksplek ging.

“Ik begrijp die frustratie, want dat was zijn hoop en hij geloofde in de fabriek. Hij is klaar om voor de fabriek te vechten en dus wilde hij een zitje in dat ene team. Ik weet het niet.”

Deur voor Vinales bij KTM nog steeds open

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Beirer benadrukte dat het belangrijk is dat zowel KTM als Vinales in de zomerstop achter gesloten deuren een gesprek voeren, en benadrukte dat het voor hem belangrijk is ervoor te zorgen dat Vinales op tijd voor de tweede seizoenshelft volledig herstelt.

“We moeten hem kalmeren, want dit is een heel lang seizoen en we moeten hem in een betere stemming terugkrijgen en nog steeds zijn volledige fysieke fitheid terugkrijgen, want MotoGP is verdomd gevaarlijk als je niet fit bent en steeds aarzelt in je reacties op de motor, dus we hebben hem nog altijd iets fitter nodig,” legde hij uit.

“Ik denk dat we goed moeten praten over wat er is gebeurd en waarom hij duidelijk nee zou zeggen tegen wat voor mij een geweldige plek in deze paddock is. Laten we de zomerstop gebruiken om te kalmeren en daarna misschien op een positieve manier opnieuw te beginnen.”

Hoewel Vinales zijn kansen om volgend jaar in de MotoGP te blijven al heeft opgegeven, zei Beirer dat de deur voor de 31-jarige bij Tech3 nog altijd openstaat, ook al voert hij een race tegen de klok om fit te worden en zijn oude vorm terug te vinden.

“Ik zal zeggen dat alles hier het hele weekend open is, dat was onze deadline tussen mij en Guenther, waarop we echt willen beslissen wat de toekomst brengt,” zei Beirer met verwijzing naar de GP van Duitsland.

“We hebben nooit nee gezegd tegen Maverick. Dus het doel of de timing is niet veranderd door één emotioneel gesprek. Ik wil deze jongen echt beschermen. Als hij deze beslissing neemt, kan dat voor hem het einde van het racen betekenen.

“Dus het ligt heel gevoelig en hij is hierover niet altijd gewoon kalm. Ik kan het volledig begrijpen omdat hij één keer iets te sterk heeft gezegd, [maar het is] geen probleem voor ons. De plek is open, maar de tijd tikt tegen ons.”