Steiner blijft 'met plezier buiten' contractkwestie rond Vinales en KTM

Tech3-CEO Guenther Steiner zegt dat hij zich "gelukkig buiten" het lopende contractgeschil tussen Maverick Vinales en KTM houdt, en benadrukt dat de kwestie niets met hem of zijn team te maken heeft.

Vinales zorgde donderdag voorafgaand aan de Grand Prix van Duitsland voor opschudding toen hij beweerde dat KTM hem een nieuwe deal voor 2027 had aangeboden, die hij vervolgens tekende, om slechts enkele weken later te horen te krijgen dat die niet langer geldig was.

Dit volgde op eerdere opmerkingen van de tienvoudig grand-prixwinnaar, waarin hij felle kritiek uitte op de manier waarop de Oostenrijkse fabrikant zijn contractsituatie had aangepakt en op het gebrek aan vertrouwen dat het had getoond in zijn herstel van blessures.

Hoewel Vinales voor Tech3 rijdt, staan zowel hij als teamgenoot Enea Bastianini rechtstreeks onder contract bij de fabriek, waarbij beide deals al lang voordat Steiners consortium de Franse renstal overnam werden getekend.

De voormalige teambaas van Haas in de Formule 1 is er nooit blij mee geweest dat Vinales KTM publiekelijk de schuld gaf van het feit dat hij volgend jaar zonder zitje zit, en zei dat het geschil strikt tussen rijder en fabrikant speelt.

“Ik ben niet betrokken bij zijn contract. Het is een KTM-contract,” benadrukte hij. “Ik heb meningen, maar ik kan geen mening hebben. Normaal lees ik niet veel van de artikelen, omdat je dan wordt beïnvloed in je denken, maar ik zag de koppen en zei: ‘Ik hoop dat ik hier niet middenin zit, want het heeft niets met mij persoonlijk of met Tech3 te maken’.

“Het heeft er niets mee te maken, want het is een contract tussen Maverick en KTM, en ik weet niet wat er is gedaan. Als mensen mij vertellen wat ze hebben gedaan, dan zou ik moeten controleren of het waar is of niet, maar dat is niet mijn positie.

"Ik blijf daar met plezier buiten. Ik heb eerlijk gezegd genoeg op mijn bord. Dus laat ik hen dat maar uitzoeken, want eerlijk gezegd ken ik zijn contract niet. Ik heb het nooit gezien, weet je, en trouwens, ik wil het ook niet zien, want dan is het weer zo van: of je bent er deel van of niet, en dat ben ik niet."

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Vinales kreeg aanvankelijk een overstap naar het fabrieksteam voor 2027 aangeboden, maar zijn zwakke vorm aan het begin van het seizoen door de aanhoudende gevolgen van een eerdere blessure bracht KTM ertoe zijn plannen te heroverwegen.

Het merk uit Mattighofen maakte onlangs bekend dat het Alex Marquez en Fabio di Giannantonio van Ducati heeft vastgelegd, terwijl Tech3 er nu op mikt om Honda’s Luca Marini te koppelen aan een Moto2-promovendus voor de start van het 850cc-reglementstijdperk in de MotoGP.

Vinales had al toegegeven dat zijn kansen om volgend jaar in de MotoGP te blijven vrijwel verkeken zijn, waarbij hij wees op KTM’s beslissing om hem vorige maand te passeren voor de eerste officiële 850cc-test in Brno.

Steiner suggereerde ook dat de relatie tussen Vinales en KTM inmiddels mogelijk niet meer te herstellen is.

"Op de een of andere manier is het, met de situatie die we net bespraken, heel moeilijk om die situatie te herstellen, omdat het geen goede situatie is," voegde hij eraan toe. "Als je in de pers tegen elkaar ingaat, weet je….

“Dus uiteindelijk werken we in de toekomst nog steeds met KTM, dus we moeten iets doen waar hij zich ook goed bij voelt en ik denk niet dat hij zich gelukkig voelt om in deze stal te zitten.

“Maar op dit moment spreken we, zoals ik al zei, met een paar rijders en hebben we nog geen beslissing genomen."

Steiner over Marini’s kansen bij Tech3

Luca Marini, Honda HRC Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Hoewel zowel Vinales als Bastianini momenteel in dienst zijn bij KTM, onthulde Steiner dat Tech3 zijn rijders voor 2027 rechtstreeks zal contracteren, waardoor het team meer controle krijgt over zijn line-up.

"Het zullen Tech3-contracten zijn," zei hij. "Dat was het verleden, want toen we het bedrijf dit jaar overnamen, lagen alle contracten al vast, maar voor de toekomst gaan we onze eigen weg."

Steiner gaf toe dat Marini goed bij Tech3 zou passen, omdat hij bij HRC al een sterke reputatie heeft opgebouwd met zijn technische kennis, maar ontkende dat het team hem al voor volgend jaar heeft vastgelegd.

"Ik heb met een paar rijders gesproken omdat ik hen wil leren kennen, als ze bij het team komen, want je krijgt niet alleen een man die op een motor rijdt, je krijgt een persoon die deel moet uitmaken van het team en die ook in het team moet passen,” zei hij.

“Dus ik heb met een paar mensen afgesproken. Ik kende Luca daarvoor niet en ik denk dat hij een zeer gezegende kerel is, en uiteraard heeft hij veel ervaring en misschien kan hij ons helpen beter te worden, maar we hebben de definitieve beslissing nog niet genomen, om daar duidelijk over te zijn, over wat we gaan doen."