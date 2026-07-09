Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Marc Marquez: 'Mijn grootste tegenstander in MotoGP is mijn fitheid'

MotoGP
GP van Duitsland
Marc Marquez: 'Mijn grootste tegenstander in MotoGP is mijn fitheid'

Viñales: "KTM stuurde me een contract, ik tekende het en twee weken later zeiden ze dat het niet geldig was"

MotoGP
GP van Duitsland
Viñales: "KTM stuurde me een contract, ik tekende het en twee weken later zeiden ze dat het niet geldig was"

Een jaar later: Hoe Red Bull is veranderd na het ontslag van Horner

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Een jaar later: Hoe Red Bull is veranderd na het ontslag van Horner

Hoe technische problemen Bagnaia 40 punten hebben gekost in de strijd om de MotoGP-titel van 2026

MotoGP
GP van Duitsland
Hoe technische problemen Bagnaia 40 punten hebben gekost in de strijd om de MotoGP-titel van 2026

Waarom er bij Red Bull geen snelle oplossingen zijn voor de frustraties van Max Verstappen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
GP van Groot-Brittannië
Waarom er bij Red Bull geen snelle oplossingen zijn voor de frustraties van Max Verstappen

Acosta zegt dat Binder een MotoGP-zitje voor 2027 verdient: “Ik zou hem mijn motor geven”

MotoGP
GP van Duitsland
Acosta zegt dat Binder een MotoGP-zitje voor 2027 verdient: “Ik zou hem mijn motor geven”

Geblesseerde Zarco krijgt dubbele long lap voor crash in Barcelona

MotoGP
GP van Duitsland
Geblesseerde Zarco krijgt dubbele long lap voor crash in Barcelona

"Alsof er met een vijl een stuk is afgeschaafd" - Waarom Thiim op de Norisring zo sterk is

DTM
"Alsof er met een vijl een stuk is afgeschaafd" - Waarom Thiim op de Norisring zo sterk is
Reacties
MotoGP GP van Duitsland

Viñales: "KTM stuurde me een contract, ik tekende het en twee weken later zeiden ze dat het niet geldig was"

Maverick Viñales legde deze donderdag op de Sachsenring uit dat, nadat hij de verlenging met KTM had ondertekend, de Oostenrijkse fabrikant die annuleerde, en dat hij zich nu "buiten de MotoGP-wereld" voelt gezet.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Bewerkt:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Het einde van Maverick Viñales in de MotoGP lijkt geschreven, zeker nadat de Spaanse rijder donderdag op de Sachsenring, waar dit weekend de GP van Duitsland wordt verreden, zei dat hij zich "buiten deze wereld" voelt, verwijzend naar de MotoGP, aangezien de fabrikant, nadat hij de verlenging met KTM Factory Racing had getekend, de overeenkomst "annuleerde".

Met de MotoGP-grid bijna compleet, rest alleen nog te weten welke twee rijders de line-up zullen vormen van het KTM Tech3-team, het satellietteam van KTM, waarvoor momenteel Enea Bastianini en Viñales zelf rijden.

Al in Assen, twee weken geleden, gaf Maverick toe dat "niet zijn opgeroepen voor de Brno-test duidelijk maakt dat ik niet bij KTM doorga", een voorspelling die hij donderdag volledig bevestigde door toe te geven dat de gesprekken met het team niet bestaan.

"Niet meer. Ik ga niet met hen praten. Ik denk dat vorige week de laatste voorwaarden waren. Dus daarna praat ik uiteraard niet meer", zei hij.

Over zijn toekomstplannen sloot hij uit om in de MotoGP door te gaan, waar er werkelijk geen vrije plekken meer zijn. "Ik weet het niet. Ik denk dat ik op de motor alles heb gedaan wat ik kon".

"Uiteraard kunnen er goede kansen zijn, of niet. Ik weet het niet. Ik zoek er niet eens naar", in andere categorieën. Misschien wil ik racen en van de races genieten. Maar op dit moment zoek ik niets. Ik zoek een geweldige vakantie."

Logischerwijs bleven de aanwezige media op het onderwerp aandringen. "Na Montmeló wist ik, door wat er werd gepubliceerd, dat Fabio Di Giannantonio mijn plaats zou innemen", legt hij uit. "Dus vroeg ik het aan KTM en vervolgens, toen ik in Mugello aankwam (31 mei), stuurden ze me een contract. Laten we zeggen dat ze het naar mijn e-mail stuurden. En ik heb het getekend", vervolgt Mack.

Contract tegen zijn belangen

"Oké, de waarheid is dat het helemaal niet goed was (het contract). Maar in ieder geval wilde ik racen. Ik geloof echt in de engineers van KTM. Daarom heb ik, ook al was het tegen mijn belangen in, getekend", legt hij verder uit.

"En twee weken later vertelden ze me dat het niet geldig was. Wat kun je daarna verwachten?", vraagt de Catalaan zich af. "Ik wil hier niet blijven. Ze namen het niet serieus. Daarom voel ik me buiten de wereld van de motorsport".

"Het probleem is dat het voor mij moeilijk is om alle motoren in dezelfde cirkel te plaatsen. Want ik hou van racen, ik hou van motorcross. Ik zou heel graag, misschien in de toekomst, aan andere races deelnemen. De laatste keer keek ik naar Jack Miller in de Acht uur van Suzuka, ik vond het erg leuk. Dus ja, ik zou graag iets anders doen. Maar op dit moment, voorlopig, voel ik me buiten deze wereld. Dus ik denk niet dat ik doorga", besloot de jongen uit Roses.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Marc Marquez: 'Mijn grootste tegenstander in MotoGP is mijn fitheid'

MotoGP
GP van Duitsland
Marc Marquez: 'Mijn grootste tegenstander in MotoGP is mijn fitheid'

Viñales: "KTM stuurde me een contract, ik tekende het en twee weken later zeiden ze dat het niet geldig was"

MotoGP
GP van Duitsland
Viñales: "KTM stuurde me een contract, ik tekende het en twee weken later zeiden ze dat het niet geldig was"

Een jaar later: Hoe Red Bull is veranderd na het ontslag van Horner

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Een jaar later: Hoe Red Bull is veranderd na het ontslag van Horner

Hoe technische problemen Bagnaia 40 punten hebben gekost in de strijd om de MotoGP-titel van 2026

MotoGP
GP van Duitsland
Hoe technische problemen Bagnaia 40 punten hebben gekost in de strijd om de MotoGP-titel van 2026
Vorig artikel Hoe technische problemen Bagnaia 40 punten hebben gekost in de strijd om de MotoGP-titel van 2026

Beste reacties
Meer van
Oriol Puigdemont

Waarom de overstappen van Marquez en Mir naar Gresini twee compleet verschillende verhalen zijn

MotoGP
MotoGP
GP van Duitsland
Waarom de overstappen van Marquez en Mir naar Gresini twee compleet verschillende verhalen zijn

KTM contracteert Alex Marquez voor het MotoGP-seizoen 2027

MotoGP
MotoGP
KTM contracteert Alex Marquez voor het MotoGP-seizoen 2027

Marquez: "Ik wilde de paddock niet binnenlopen omdat ik die associeerde met pijn"

MotoGP
MotoGP
TT Assen
Marquez: "Ik wilde de paddock niet binnenlopen omdat ik die associeerde met pijn"
Meer van
Maverick Viñales

Steiner: Vinales die KTM de schuld geeft is “niet het slimste om te doen”

MotoGP
MotoGP
TT Assen
Steiner: Vinales die KTM de schuld geeft is “niet het slimste om te doen”

Viñales: ‘Als ik volgend jaar niet in de MotoGP rijd, is dat uitsluitend de schuld van KTM’

MotoGP
MotoGP
Bandentest Brno
Viñales: ‘Als ik volgend jaar niet in de MotoGP rijd, is dat uitsluitend de schuld van KTM’

Viñales over schouder en MotoGP-toekomst: "Hoef niemand te overtuigen"

MotoGP
MotoGP
GP van Hongarije
Viñales over schouder en MotoGP-toekomst: "Hoef niemand te overtuigen"
Meer van
KTM Factory Racing

MotoGP-grid 2027: Alle bevestigde rijderscontracten

MotoGP
MotoGP
MotoGP-grid 2027: Alle bevestigde rijderscontracten

Acosta moet geopereerd worden nadat polsprobleem leidt tot opgave in TT van Assen

MotoGP
MotoGP
TT Assen
Acosta moet geopereerd worden nadat polsprobleem leidt tot opgave in TT van Assen

Acosta over de problemen bij KTM: “Wie zegt dat het niet opnieuw zal gebeuren?”

MotoGP
MotoGP
TT Assen
Acosta over de problemen bij KTM: “Wie zegt dat het niet opnieuw zal gebeuren?”