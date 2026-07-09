Viñales: "KTM stuurde me een contract, ik tekende het en twee weken later zeiden ze dat het niet geldig was"
Maverick Viñales legde deze donderdag op de Sachsenring uit dat, nadat hij de verlenging met KTM had ondertekend, de Oostenrijkse fabrikant die annuleerde, en dat hij zich nu "buiten de MotoGP-wereld" voelt gezet.
Het einde van Maverick Viñales in de MotoGP lijkt geschreven, zeker nadat de Spaanse rijder donderdag op de Sachsenring, waar dit weekend de GP van Duitsland wordt verreden, zei dat hij zich "buiten deze wereld" voelt, verwijzend naar de MotoGP, aangezien de fabrikant, nadat hij de verlenging met KTM Factory Racing had getekend, de overeenkomst "annuleerde".
Met de MotoGP-grid bijna compleet, rest alleen nog te weten welke twee rijders de line-up zullen vormen van het KTM Tech3-team, het satellietteam van KTM, waarvoor momenteel Enea Bastianini en Viñales zelf rijden.
Al in Assen, twee weken geleden, gaf Maverick toe dat "niet zijn opgeroepen voor de Brno-test duidelijk maakt dat ik niet bij KTM doorga", een voorspelling die hij donderdag volledig bevestigde door toe te geven dat de gesprekken met het team niet bestaan.
"Niet meer. Ik ga niet met hen praten. Ik denk dat vorige week de laatste voorwaarden waren. Dus daarna praat ik uiteraard niet meer", zei hij.
Over zijn toekomstplannen sloot hij uit om in de MotoGP door te gaan, waar er werkelijk geen vrije plekken meer zijn. "Ik weet het niet. Ik denk dat ik op de motor alles heb gedaan wat ik kon".
"Uiteraard kunnen er goede kansen zijn, of niet. Ik weet het niet. Ik zoek er niet eens naar", in andere categorieën. Misschien wil ik racen en van de races genieten. Maar op dit moment zoek ik niets. Ik zoek een geweldige vakantie."
Logischerwijs bleven de aanwezige media op het onderwerp aandringen. "Na Montmeló wist ik, door wat er werd gepubliceerd, dat Fabio Di Giannantonio mijn plaats zou innemen", legt hij uit. "Dus vroeg ik het aan KTM en vervolgens, toen ik in Mugello aankwam (31 mei), stuurden ze me een contract. Laten we zeggen dat ze het naar mijn e-mail stuurden. En ik heb het getekend", vervolgt Mack.
Contract tegen zijn belangen
"Oké, de waarheid is dat het helemaal niet goed was (het contract). Maar in ieder geval wilde ik racen. Ik geloof echt in de engineers van KTM. Daarom heb ik, ook al was het tegen mijn belangen in, getekend", legt hij verder uit.
"En twee weken later vertelden ze me dat het niet geldig was. Wat kun je daarna verwachten?", vraagt de Catalaan zich af. "Ik wil hier niet blijven. Ze namen het niet serieus. Daarom voel ik me buiten de wereld van de motorsport".
"Het probleem is dat het voor mij moeilijk is om alle motoren in dezelfde cirkel te plaatsen. Want ik hou van racen, ik hou van motorcross. Ik zou heel graag, misschien in de toekomst, aan andere races deelnemen. De laatste keer keek ik naar Jack Miller in de Acht uur van Suzuka, ik vond het erg leuk. Dus ja, ik zou graag iets anders doen. Maar op dit moment, voorlopig, voel ik me buiten deze wereld. Dus ik denk niet dat ik doorga", besloot de jongen uit Roses.
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