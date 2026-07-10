MotoGP GP van Duitsland: Marquez snelste op vrijdag, Ducati nipt voor Aprilia

Marc Marquez sloot de vrijdagtraining voor de Grand Prix van Duitsland bovenaan af, terwijl drie Ducati-rijders in de top vier eindigden.

De regerend MotoGP-kampioen zette op de fabrieks-Ducati een snelste tijd van 1m19.394s neer en versloeg de Trackhouse Aprilia van Raul Fernandez met 0.166s, terwijl de twee Italiaanse fabrikanten gedurende een groot deel van de training om de eerste plaats streden.

Toen de sessie van een uur begon, had Aprilia's Marco Bezzecchi weinig tijd nodig om de tijdenlijsten te laten oplichten: hij nam al snel de richttijd van Fernandez uit FP1 over en verbeterde die vervolgens verder naar 1m20.646s.

Daarmee stond hij iets meer dan een tiende voor op de Ducati's van Marc Marquez en Alex Marquez, terwijl Fernandez voor Trackhouse als vierde aansloot.

De volgorde bleef onveranderd tot halverwege de sessie, toen Bezzecchi nog bijna een tiende vond om zijn voorsprong op de rest van het veld uit te breiden. De tijd van de Italiaan bleef staan tot het laatste kwart van de sessie, toen VR46's Fabio Di Giannantonio de lat hoger legde met een razendsnelle 1m20.104s.

Alex Marquez slaagde erin om op de Gresini Ducati binnen een seconde van Bezzecchi te komen, voordat Marc Marquez met nog 14 minuten te gaan naar de top stormde en de eerste rijder werd die een ronde onder de 1m20s reed.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Di Giannantonio pakte snel opnieuw de eerste plaats met een 1m19.674s, terwijl ook Alex Marquez sneller ging dan de regerend Sachsenring-winnaar om op te schuiven naar de tweede plaats.

Maar het was Marc Marquez die aan het langste eind trok: zijn laatste poging met nog drie minuten te gaan zette hem met anderhalve tiende voorsprong bovenaan.

Fernandez eindigde uiteindelijk als Marquez' dichtstbijzijnde rivaal op de tweede plaats met een late vliegende ronde, waardoor Di Giannantonio en Alex Marquez respectievelijk derde en vierde werden.

Jack Miller zette een indrukwekkende ronde neer en eindigde als vijfde snelste voor Pramac Yamaha, voor de resterende drie Aprilia's van Ai Ogura, Bezzecchi en Jorge Martin.

Pedro Acosta moest genoegen nemen met een bescheiden negende plaats op de fabrieks-KTM, zes tienden van de top, terwijl VR46's Franco Morbidelli op het allerlaatste moment van de sessie naar de tiende plaats sprong en daarmee een directe plek in Q2 verdiende.

De meest prominente rijder die de top 10 misliep was Francesco Bagnaia, die als dertiende eindigde achter de KTM's van Enea Bastianini en Brad Binder. Een late gele vlag, veroorzaakt door een crash van Bastianini in bocht 9, kan Bagnaia's momentum hebben beïnvloed, maar de baan werd op tijd vrijgegeven zodat de rijders hun laatste vliegende ronden konden voltooien.

Achter de tweevoudig MotoGP-kampioen eindigde Luca Marini als veertiende op de beste van de Honda's, met Yamaha-tegenhanger Fabio Quartararo op slechts 0.004s daarachter als vijftiende.

Marini's teamgenoot Joan Mir werd als zestiende geklasseerd na een late uitstap in de laatste drie minuten.