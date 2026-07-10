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MotoGP GP van Duitsland: Marquez snelste op vrijdag, Ducati nipt voor Aprilia

Marquez drukt zijn stempel op de openingsdag van de actie op de Sachsenring, terwijl Fernandez Aprilia's aanval leidt op de tweede plaats

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Gepubliceerd:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez sloot de vrijdagtraining voor de Grand Prix van Duitsland bovenaan af, terwijl drie Ducati-rijders in de top vier eindigden.

De regerend MotoGP-kampioen zette op de fabrieks-Ducati een snelste tijd van 1m19.394s neer en versloeg de Trackhouse Aprilia van Raul Fernandez met 0.166s, terwijl de twee Italiaanse fabrikanten gedurende een groot deel van de training om de eerste plaats streden.

Toen de sessie van een uur begon, had Aprilia's Marco Bezzecchi weinig tijd nodig om de tijdenlijsten te laten oplichten: hij nam al snel de richttijd van Fernandez uit FP1 over en verbeterde die vervolgens verder naar 1m20.646s.

Daarmee stond hij iets meer dan een tiende voor op de Ducati's van Marc Marquez en Alex Marquez, terwijl Fernandez voor Trackhouse als vierde aansloot.

De volgorde bleef onveranderd tot halverwege de sessie, toen Bezzecchi nog bijna een tiende vond om zijn voorsprong op de rest van het veld uit te breiden. De tijd van de Italiaan bleef staan tot het laatste kwart van de sessie, toen VR46's Fabio Di Giannantonio de lat hoger legde met een razendsnelle 1m20.104s.

Alex Marquez slaagde erin om op de Gresini Ducati binnen een seconde van Bezzecchi te komen, voordat Marc Marquez met nog 14 minuten te gaan naar de top stormde en de eerste rijder werd die een ronde onder de 1m20s reed.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Di Giannantonio pakte snel opnieuw de eerste plaats met een 1m19.674s, terwijl ook Alex Marquez sneller ging dan de regerend Sachsenring-winnaar om op te schuiven naar de tweede plaats.

Maar het was Marc Marquez die aan het langste eind trok: zijn laatste poging met nog drie minuten te gaan zette hem met anderhalve tiende voorsprong bovenaan.

Fernandez eindigde uiteindelijk als Marquez' dichtstbijzijnde rivaal op de tweede plaats met een late vliegende ronde, waardoor Di Giannantonio en Alex Marquez respectievelijk derde en vierde werden.

Jack Miller zette een indrukwekkende ronde neer en eindigde als vijfde snelste voor Pramac Yamaha, voor de resterende drie Aprilia's van Ai Ogura, Bezzecchi en Jorge Martin.

Pedro Acosta moest genoegen nemen met een bescheiden negende plaats op de fabrieks-KTM, zes tienden van de top, terwijl VR46's Franco Morbidelli op het allerlaatste moment van de sessie naar de tiende plaats sprong en daarmee een directe plek in Q2 verdiende.

De meest prominente rijder die de top 10 misliep was Francesco Bagnaia, die als dertiende eindigde achter de KTM's van Enea Bastianini en Brad Binder. Een late gele vlag, veroorzaakt door een crash van Bastianini in bocht 9, kan Bagnaia's momentum hebben beïnvloed, maar de baan werd op tijd vrijgegeven zodat de rijders hun laatste vliegende ronden konden voltooien.

Achter de tweevoudig MotoGP-kampioen eindigde Luca Marini als veertiende op de beste van de Honda's, met Yamaha-tegenhanger Fabio Quartararo op slechts 0.004s daarachter als vijftiende.

Marini's teamgenoot Joan Mir werd als zestiende geklasseerd na een late uitstap in de laatste drie minuten.

FIP

Alle statistieken
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 26

1'19.394

165.276 303
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+0.166

1'19.560

0.166 164.932 298
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 27

+0.280

1'19.674

0.114 164.696 301
4 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 29

+0.317

1'19.711

0.037 164.619 302
5 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 28

+0.447

1'19.841

0.130 164.351 299
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 31

+0.512

1'19.906

0.065 164.217 303
7 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 28

+0.602

1'19.996

0.090 164.033 305
8 Spain J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 27

+0.617

1'20.011

0.015 164.002 302
9 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 25

+0.632

1'20.026

0.015 163.971 301
10 Italy F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati 26

+0.638

1'20.032

0.006 163.959 300
11 Italy E. Bastianini KTM Tech3 23 KTM 21

+0.651

1'20.045

0.013 163.932 303
12 South Africa B. Binder KTM Factory Racing 33 KTM 26

+0.674

1'20.068

0.023 163.885 304
13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 25

+0.738

1'20.132

0.064 163.754 303
14 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 27

+0.820

1'20.214

0.082 163.587 303
15 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team 20 Yamaha 26

+0.824

1'20.218

0.004 163.579 295
16 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 26

+0.834

1'20.228

0.010 163.558 301
17 Brazil D. Moreira Honda LCR 11 Honda 25

+0.928

1'20.322

0.094 163.367 302
18 Spain M. Viñales KTM Tech3 12 KTM 23

+1.157

1'20.551

0.229 162.903 300
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+1.467

1'20.861

0.310 162.278 300
20 Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team 42 Yamaha 25

+1.620

1'21.014

0.153 161.972 300
21 United Kingdom C. Crutchlow Honda LCR 35 Honda 25

+1.727

1'21.121

0.107 161.758 300
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