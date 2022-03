Martin grijpt eerste pole-position van 2022 in GP van Qatar

Q1: Zarco slachtoffer van ongelukkige gele vlag, Bezzecchi verrast

De avond was gevallen over het Losail Circuit toen het licht aan het eind van de pitstraat op groen sprong voor de eerste kwalificatiesessie van het nieuwe MotoGP-seizoen. Makkelijk door deze sessie rollen is er anno 2022 niet meer bij, maar er zaten wat serieuze kleppers in het eerste bedrijf van de kwalificatie. Fabio Quartararo slaagde er zaterdagochtend niet in zich rechtstreeks te plaatsen voor Q2. Hij stond voor de vijfde keer in zijn loopbaan in Q1. Ook de beide KTM-fabrieksrijders en Johann Zarco – vorig jaar nog op het podium in Qatar – moesten aan de bak in het eerste kwartier.

Quartararo deed in de eerste run al genoeg om door te gaan naar het tweede deel van de kwalificatie. De Fransman klokte 1.53.654 in zijn eerste vliegende ronde. Het was nog wel even nagelbijten voor de regerend wereldkampioen. Zarco klokte in de tweede run een tijd die drie tienden rapper was, maar de landgenoot van Quartararo werd gehinderd door de gele vlaggen in de eerste bocht. Die werden gezwaaid omdat Darryn Binder een paar minuten voor het eind van Q1 ten val kwam.

Zarco was daardoor gelijk klaar, hij kon niet nog een laatste poging doen. Brad Binder had nog wel een kans aan het eind van de sessie en die benutte hij ten volste. De Zuid-Afrikaan klom naar de eerste plaats met een 1.53.512. Hij en Quartararo mochten zich daardoor in Q2 melden. Zarco start zondag als dertiende voor Miguel Oliveira. De verrassing van de dag was Marco Bezzecchi. Hij kwam in zijn eerste MotoGP-kwalificatie tot de vijftiende startplek en liet heel wat MotoGP-ervaring achter zich. Takaaki Nakagami werd zesde in de sessie, goed voor de zestiende startplek. Luca Marini legde beslag op de zevende plek, voor Alex Marquez en Maverick Viñales.

Op de tiende plaats eindigde Andrea Dovizioso voor een viertal rookies: Fabio di Giannantonio, Remy Gardner, Raul Fernandez en de gecrashte Darryn Binder. Die laatste bleef ongedeerd bij het incident in Q1.

Uitslag: Q1 MotoGP Grand Prix van Qatar

Meer informatie over de GP van Qatar: MotoGP Grand Prix van Qatar: Tijden, welke tv-zender en meer

Q2: Ducati-jonkheren geven gevestigde orde het nakijken

Stonden er al wat kleppers aan de start in Q1, bestond het tweede deel van de kwalificatie uitsluitend uit toprijders. Twaalf coureurs kwamen aan de start met van alle merken minimaal één vertegenwoordiger. Quartararo en Brad Binder hadden al een zachte achterband gebruikt en moesten daarom op een conservatieve strategie aan Q2 beginnen, de andere rijders konden twee runs volle bak rijden. En dat gebeurde ook. Marc Marquez opende het bal in de kwalificatie met een 1.53.566, maar al snel bleek dat hij nog minimaal een tiende nodig had om kans te maken op pole-position.

Drie man doken nog in de eerste run onder de tijd van Marquez. In eerste instantie zijn teamgenoot Pol Espargaro, die helemaal zijn draai gevonden heeft op de nieuwe RC213V. Ook Jorge Martin deed het knap; hij stoomde op naar een voorlopige derde plaats. Jack Miller deelde echter de eerste stoot uit, hij ging met 1.53.411 naar de eerste plaats. Ducati-coureur Francesco Bagnaia had het achterste van zijn tong nog niet laten zien in de eerste minuten van Q2. Hij begon sterk aan de tweede run en kreeg gezelschap van Marquez.

Bagnaia ging een fractie van een seconde naar de eerste plaats met precies dezelfde tijd als Miller, Marquez dook er echter onder met 1.53.283. Martin moest op dat moment nog komen. De Ducatist van Pramac ging in het kielzog van Pol Espargaro naar de eerste startplek. Brad Binder zette zich daarachter even op de derde plek, maar werd al snel verdrongen door Miller. Ook Miller was nog niet zeker van zijn plek, Enea Bastianini was namelijk nog in aantocht.

De tijd van Martin kwam niet meer in gevaar, hij pakte pole-position voor de Grand Prix van Qatar. Bastianini kwam tot op anderhalve tiende en kwalificeerde zich voor het eerst in zijn loopbaan op de eerste rij van een MotoGP-race. Marquez kwam als oudgediende van het stel tot de derde plaats, net voor Jack Miller. Aleix Espargaro raakte een rondje kwijt door het overschrijden van track limits, maar herstelde zich knap naar de vijfde plaats.

Pol Espargaro kwam tot de zesde tijd voor Binder. Joan Mir kon de sterke vorm van vrijdag niet doorzetten: achtste, voor Bagnaia en teamgenoot Alex Rins. MotoGP-wereldkampioen Quartararo klokte 1.53.635 en was ruim zes tienden langzamer dan Martin. Hij begint zijn jacht op titelprolongatie zondag vanaf de elfde plek. Hij hield in Q2 alleen teamgenoot Franco Morbidelli achter zich. De Italiaanse voormalig Moto2-kampioen eindigde als twaalfde.

De MotoGP Grand Prix van Qatar begint zondagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Q2 MotoGP Grand Prix van Qatar