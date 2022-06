Bagnaia topt tweede training op opdrogend TT Circuit van Assen

Na een drijfnatte oefensessie op vrijdagochtend was het rond het middaguur gestopt met regenen op het TT Circuit. Dat was direct te zien aan de rondetijden in de 45 minuten durende tweede oefensessie. Verschillende coureurs slaagden zich erin te verbeteren, Franco Morbidelli en Miguel Oliveira waren de coureurs die de grootste stappen maakten. Oliveira legde de lat op 1.40.540. Het circuit droogde echter in rap tempo op en halverwege de sessie was het droog genoeg om over te stappen op de groefloze banden.

Met 25 minuten te gaan was Luca Marini de eerste die op slicks naar buiten kwam. Het duurde enkele ronden voordat hij het rubber opgewarmd had, maar de Italiaan had de smaak al gauw te pakken. Toen hij snelste sectoren noteerde, waren ook de andere rijders overtuigd dat ze banden moesten wisselen. Zo regende het snelle tijden tot het eind van de sessie en kwam Ducati-coureur Francesco Bagnaia bovendrijven, die zijn snelste tijd in het spoor van Raul Fernandez reed. Bagnaia’s ronde was goed voor een 1.33.274.

Hij ging bijna twee tienden sneller dan Aleix Espargaro, die 1.33.452 op de chrono zette. Fabio Quartararo eindigde op de derde plaats, drie tienden achter Bagnaia. De geblesseerde Alex Rins werd vierde voor Jack Miller en Joan Mir. Maverick Viñales sloot de sessie af op de zevende plaats met Brad Binder en Johann Zarco. Marco Bezzecchi was andermaal indrukwekkend, hij sloot de sessie af op de tiende tijd. De VR46-coureur ging in de slotfase van de training nog wel onderuit in de Strubben.

Enea Bastianini eindigde op de elfde plaats voor Takaaki Nakagami en Luca Marini. Alex Marquez werd veertiende voor Andrea Dovizioso. Miguel Oliveira kwam er niet aan te pas in de slotfase, hij eindigde op de zestiende plek voor Jorge Martin en Franco Morbidelli. Pol Espargaro werd negentiende terwijl Fabio di Giannantonio de laatste in de top-twintig was.

Aprilia’s wildcard Lorenzo Savadori werd 21ste voor Remy Gardner en Darryn Binder. Stefan Bradl reed slechts tien ronden en maakte nog een crash mee, de Duitser werd 24ste. Raul Fernandez eindigde op 2,9 seconden als laatste.

Zaterdagmorgen gaat de TT van Assen verder met de derde vrije training. Aanvangstijd van die sessie is 9.55 uur.

Uitslag: Tweede vrije training voor de MotoGP TT van Assen