Bagnaia aan kop in derde vrije training Grand Prix van Spanje

Fabio Quartararo’s 1.37.071 was de maatstaf in de derde vrije training van zaterdagochtend, waarvoor de omstandigheden nagenoeg perfect waren. In de eerste helft deed Quartararo nog een run om zijn racetempo te testen en hij boezemde de concurrentie angst in. Zelfs op een band van 25 ronden oud was de Fransman nog behoorlijk snel. Voor de meeste anderen was het echter prioriteit om rechtstreekse plaatsing voor Q2 af te dwingen.

De mini-kwalificatie begon al heel vroeg omdat sommige coureurs wilden voorkomen dat ze aan het eind van de sessie in de knoei zouden komen. Oud-wereldkampioen Joan Mir opende het bal met nog een kwartier op de klokken. Hij klokte 1.37.122 terwijl ook Francesco Bagnaia zijn snelheid bevestigde. De vice-kampioen van vorig seizoen was de eerste met een 1.36’er. Bagnaia klom op naar 1.36.782 waarna Quartararo niet veel later ook een zachte achterband gestoken had en in zijn tweede vliegende ronde tot 1.36.849 kwam.

Opvallend was dat Marc Marquez met zijn eerste poging nergens kwam. Hij kwam maar liefst acht tienden tekort op Bagnaia, maar stond ook nog op twee tienden van de tiende plek. Hij en teamgenoot Pol Espargaro, die op dat moment twaalfde stond, was er nog werk aan de winkel. Dat gold ook voor Jack Miller, die de tiende plek bezette. Marquez vond een gloede referentie in de Ducatist en samen verbeterden zij zich. Marquez ging naar de vierde plek, Miller bleef steken op de zevende plek.

Maverick Viñales kwam ook met een verbetering en ging daarmee naar de vijfde plek algemeen. Andere rijders zochten naar vrije lucht om een aanval te doen op de snelste tijd, maar dat viel niet mee. Zeker niet toen ook Alex Marquez nog ten val kwam in de laatste bocht. De druk lag daardoor bij Alex Rins, de man die de leiding in het klassement deelt met Quartararo. De Spanjaard stond op achterstand en moest op zoek naar een forse verbetering, maar die kwam er niet. Hij kwam met zijn snelste tijd tot de twaalfde plek, maar zakte later nog verder terug.

De 1.36.782 van Bagnaia was genoeg voor de eerste plek. Quartararo kwam met een laatste poging nog tot op zes duizendsten van een seconde van de Italiaan, maar zijn ronde werd vanwege gele vlaggen geschrapt. Nakagami eindigde op de derde plek en was de beste Honda voor Marc Marquez en Maverick Viñales. Enea Bastianini was een van de laatste coureurs die zijn snelste tijd van vrijdag verbeterde. Hij ging naar de zesde plek voor Aleix Espargaro en Joan Mir, die zich daarmee wel rechtstreeks plaatste voor Q2.

Jorge Martin was nog zo’n coureur die zich extreem laat in de sessie verbeterde. Hij plaatste zich op de negende plaats, net voor Jack Miller. Het betekende wel dat Marco Bezzecchi van de VR46-formatie bestolen werd van rechtstreekse plaatsing in Q2. Hij eindigde op een halve tiende als elfde voor Johann Zarco en Rins. Ook Brad Binder haalde het niet, hij werd veertiende voor Franco Morbidelli en Miguel Oliveira. Pol Espargaro crashte ook nog in de slotfase van de training en kende een rampzalige ochtend. Hij eindigde op de zeventiende plek.

Het MotoGP-weekend in Jerez gaat vanmiddag verder met de vierde vrije training om 13.30 uur met aansluitend om 14.10 uur de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje.

Uitslag: Derde vrije training MotoGP Grand Prix van Spanje