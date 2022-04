MotoGP Grand Prix van Spanje: Tijden, welke tv-zender en meer

Het circuit van Jerez staat sinds 1987 op de kalender van het wereldkampioenschap en is in de loop der jaren een echte klassieker geworden. Het circuit is het spirituele thuis van de MotoGP, zo vinden insiders. Het Circuito de Jerez trekt sinds jaar en dag honderdduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Het is een aantrekkelijke bestemming omdat het weer in deze tijd van het jaar bijzonder aangenaam is. Ook heeft motorsportland Spanje het wereldkampioenschap de afgelopen decennia kleur gegeven. Denk aan Angel Nieto, Ricardo Tormo, Jorge Martinez Aspar of in het recente verleden Marc Marquez, Jorge Lorenzo en Dani Pedrosa.

Het seizoen 2022 heeft tot nu toe vier verschillende winnaars opgeleverd. Regerend MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo was de laatste die won en hij beschrijft Jerez als een van zijn favoriete circuits. In zijn debuutjaar was hij heel dicht bij een podium, vorig jaar ging hij ruim aan de leiding voordat hij te maken kreeg met arm pump. Hij viel ver terug, maar werd uiteraard wel wereldkampioen. Jack Miller is daardoor de laatste winnaar in Jerez en hij kan wel een opsteker gebruiken. Ondanks een DNF in Qatar en een valpartij in Portimao heeft Miller een aardige start van het seizoen gehad, maar de Australiër vecht intussen ook voor lijfsbehoud bij Ducati en een succesje zou hem iets steviger in het zadel houden.

Hoe laat is de kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Spanje?

Datum: Zaterdag 30 april

Starttijd: 14.10 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Spanje vindt plaats op zaterdag 30 april 2022. De sessie begint om 14.10 uur. In de MotoGP is de kwalificatie opgedeeld in twee verschillende segmenten. De tien snelste coureurs van de drie vrije trainingen gaan rechtstreeks door naar Q2. In Q1 vechten de overgebleven rijders voor twee transferplekken naar het tweede deel van de kwalificatie. Zij voegen zich bij de tien in Q2 en mogen dan voor de pole-position vechten. Fabio Quartararo heeft al vier pole-positions in Jerez en kan dit weekend op gelijke hoogte komen met Valentino Rossi en Jorge Lorenzo, die er elk vijf keer van de beste startplek mochten vertrekken.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Spanje?

Datum: Zondag 1 mei 2022

Starttijd: 14.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Spanje vindt plaats op zondag 1 mei 2022. De wedstrijd over 25 ronden wordt verreden op het Circuito de Jerez – Angel Nieto, vernoemd naar de Spaanse motorsportlegende. De wedstrijd gaat over 110,6 kilometer. Mocht er onverhoopt een rode vlag vallen, dan kan de wedstrijd vanaf de negentiende ronde definitief gestaakt worden. De MotoGP-wedstrijd in Jerez is na Moto3 en Moto2 de derde wedstrijd op het programma. Na de koningsklasse staat nog wel de MotoE-race op het programma.

Volledig tijdschema MotoGP Grand Prix van Spanje

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 29 april Moto3 Vrije training 1 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u-11.35u Moto3 Vrije training 2 13.15u-13.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u-14.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u-15.50u Zaterdag 30 april Moto3 Vrije training 3 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u-11.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u-13.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u-14.00u MotoGP Q1 14.10u-14.25u MotoGP Q2 14.35u-14.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u-15.50u Zondag 1 mei Moto3 Warm-up 09.00u-09.10u Moto2 Warm-up 09.20u-09.30u MotoGP Warm-up 09.40u-10.00u Moto3 Race 11.00u Moto2 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten via Ziggo Sport Select of Ziggo Sport Racing

Start uitzending voor de kwalificatie: 13.20 uur op Ziggo Sport Docu (kanaal 405 voor Ziggo-klanten)

Start uitzending voor de race: 13.10 uur op Ziggo Sport Select

Ziggo Sport heeft sinds dit seizoen de rechten voor de MotoGP in handen. De Nederlandse sportzender is dan ook de enige plek waar de MotoGP live te zien is. Ziggo-klanten moeten dit weekend flink met hun afstandsbediening in de weer willen ze alle actie volgen. De vrijdagse trainingen zijn te zien op Ziggo Sport Select en dat geldt ook voor de derde vrije training op zaterdagochtend. Voor de kwalificatie moeten Ziggo-kijkers echter overschakelen naar Ziggo Sport Docu. Daar wordt de kwalificatie van de drie klassen vanaf 12.30 uur rechtstreeks uitgezonden. De vierde training voor de MotoGP begint om 13.20 uur met aansluitend de kwalificatie om 14.10 uur.

De MotoGP-actie van zondag is vervolgens wel allemaal live te zien op Ziggo Sport Select of Kanaal 14. Om 10.45 uur begint de voorbeschouwing van de Moto3-race met om 11.50 uur de Moto2-race met Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder. Om 13.10 uur begint vervolgens de voorbeschouwing op de MotoGP Grand Prix van Spanje. De rode startlichten doven vervolgens om 14.00 uur. Het commentaar bij de MotoGP is van Frank Weeink en co-commentator Peter Bom. Iwan van der Valk en Nigel Walraven nemen de sessies van Moto3 en Moto2 voor hun rekening.

De presentatie van de voor- en nabeschouwing is in handen van Rob Kamphues, hij heeft expert Barry Veneman naast zich in de studio.

MotoGP kijken zonder Ziggo

Wil je de MotoGP-race in Spanje kijken maar liever niet via Ziggo? Dan is de MotoGP Videopass het beste alternatief. Dat is de officiële streamingdienst van de MotoGP. Hier worden live alle trainingen, de kwalificatie en de race uitgezonden, inclusief voor- en nabeschouwingen. Ook kun je er de Moto3 en Moto2 volgen. Daarnaast kun je toegang krijgen tot extra content. MotoGP produceert regelmatig documentaires over coureurs of teams, maar ook interviews en persconferenties zijn te zien met een abonnement op de MotoGP Videopass.

Samenvattingen van de MotoGP-races worden onder meer vertoond in het NOS Sportjournaal, maar zijn ook te vinden via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport en de MotoGP zelf.