Bagnaia verslaat Marini en Miller voor MotoGP-pole op Sachsenring

In de aanloop naar de zaterdagse actie op de Sachsenring heeft het flink geregend, waardoor de Moto3 en Moto2 hun derde trainingen op een overwegend nat wegdek afwerkten. De derde vrije training van de MotoGP werd vervolgens zonder hemelwater, maar op een opdrogende baan verreden en ook in de kwalificatie zou het asfalt aanvankelijk nog nat blijken. Op het juiste moment op het asfalt zijn zou zodoende een doorslaggevende rol kunnen spelen in de strijd om de plekken in Q2 en de pole-position.

Binder en Marquez met juiste bandenkeuze door naar Q2

Vrijdag slaagden onder meer WK-leider Francesco Bagnaia, nummer twee Marco Bezzecchi en Fabio Quartararo erin om zich rechtstreeks voor Q2 te plaatsen. Mede daardoor moesten Brad Binder en Marc Marquez zich wel melden in het eerste segment van de kwalificatie, die met één droge lijn op het verder nog natte asfalt begon. De tien rijders begonnen daardoor allemaal op de regenbanden aan de 15 minuten durende sessie. Marquez deed dat het beste door in zijn eerste run naar 1.27.636 te gaan, waarmee hij een kleine seconde marge pakte ten opzichte van Miguel Oliveira.

Marquez ging aanvankelijk op regenbanden naar buiten voor zijn tweede run, maar op weg naar een verbetering schoof de Spanjaard in de laatste bocht onderuit. Na een sprintje richting de pits meldde hij zich op de tweede motor - met een set slicks - op de baan, een voorbeeld dat alleen door Brad Binder werd gevolgd. Dat bleek uiteindelijk de juiste keuze: Binder dook met zijn eerste serieuze poging op slicks al onder de 1 minuut en 27 seconden, om daarna via 1.25.416 tot 1.24.655 te komen. Dat bleek ruimschoots voldoende voor de snelste tijd en een plekje in Q2, waar hij gezelschap krijgt van Marquez. De achtvoudig wereldkampioen was een seconde langzamer dan de KTM-rijder, maar zette Maverick Viñales op P3 wel op 1,6 seconden. Di Giannantonio volgt op P4 en start beide races vanaf de veertiende stek, voor Augusto Fernandez, Oliveira, Franco Morbidelli, Takaaki Nakagami, Raul Fernandez en thuisrijder Jonas Folger.

Uitslag Q1 MotoGP GP van Duitsland

Bagnaia pakt pole, Marquez tweemaal onderuit in Q2

Onder aanvoering van Marco Bezzecchi meldden de twaalf overgebleven coureurs zich voor de strijd om pole-position, waarin iedereen de keuze voor slicks maakte. Op die band hadden Binder en Marc Marquez al wat kennis opgedaan tijdens Q1, maar desondanks opende Francesco Bagnaia met de snelste tijd. Zijn 1.24.285 werd tijdens de tweede ronde echter al aangescherpt door Luca Marini, die de snelste tijd verbeterde tot 1.24.104 en later tot 1.22.976. Op dat moment waren Marc Marquez en Bezzecchi in de laatste bocht al onderuit gegaan in hun jacht op verbeteringen.

Halverwege Q2 verschenen de meeste rijders in de pits om zich voor te bereiden op de tweede run, terwijl de snelste tijd via Jorge Martin bij Francesco Bagnaia terechtkwam. De Ducati-rijder kwam tot 1.22.299, terwijl hij de lege baan daarna benutte om 1.22.028 te rijden voordat ook hij de pits opzocht voor een motorwissel. Op het moment dat Bagnaia net weer aanzette voor een snelle ronde, ontfutselde Johann Zarco hem de koppositie door 1.21.765 te rijden, waarna Jack Miller antwoordde met 1.21.492 en Marini de lat op 1.21.487 legde.

Na crashes van Zarco en opnieuw Marquez werden nog flink wat snelle tijden geschrapt, maar dat gold niet voor de tijd van Bagnaia. Hij klokte net voor het vallen van de vlag 1.21.409 en verzekerde zich daarmee in Duitsland van pole-position voor zowel de sprintrace als de Grand Prix op zondag. Marini volgt op een kleine tiende op P2, met Miller eveneens binnen een tiende op de derde stek. Zarco is ondanks zijn valpartij vierde, voor Bezzecchi en Martin. Marc en Alex Marquez eindigden op P7 en P8, gevolgd door Binder en Aleix Espargaro. Enea Bastianini werd elfde, terwijl Quartararo het moest doen met de twaalfde stek.

De Grand Prix van Duitsland op de Sachsenring krijgt om 15.00 uur een vervolg voor de MotoGP met de sprintrace.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Duitsland

Broertjes Marquez met late ronde naar kopposities in VT3

Voordat de MotoGP-rijders aan hun kwalificatie op de Sachsenring begonnen, werkten zij nog de derde en laatste vrije training af. Tijdens deze sessie van 30 minuten was het droog boven het circuit, maar regen eerder op de dag zorgde voor een langzaam opdrogende baan. Het asfalt zou tijdens de derde training echter niet droog genoeg worden om de regenbanden in te wisselen voor slicks. Op de regenband opende Maverick Viñales sterk door vroeg naar de snelste tijd te gaan. Pas in de tweede helft van de sessie zou er met Marco Bezzecchi iemand onder die tijd doorgaan. De VR46 Ducati-rijder had op dat moment al een waarschuwing op zak, nadat hij na bocht 12 van het gas ging en daarmee bijna een crash met Marc Marquez veroorzaakte.

Diezelfde Marquez zou bij het vallen van de vlag uiteindelijk nog naar de snelste tijd van VT3 gaan. Met 1.29.269 was de Repsol Honda-rijder slechts 0.028 seconde sneller dan broertje Alex Marquez op de Gresini Ducati. Johann Zarco besloot de sessie op de derde positie en gaf minder dan een tiende toe op de snelste tijd. Bezzecchi moest het uiteindelijk doen met P4, voor Jack Miller, Aleix Espargaro, de verrassende Augusto Fernandez en regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia. Franco Morbidelli en Jorge Martin completeerden de top-tien.