Bagnaia dendert naar pole-position voor Grand Prix van Duitsland

Kwalificatie 1:

De eerste kwalificatiesessie van de middag begon zo’n 25 minuten later dan aanvankelijk gepland was. Dat had te maken met stroomuitval in de paddock waardoor een groot deel van de teams zonder stroom zaten en bijvoorbeeld niet de banden voor de sessie konden opwarmen. Het opwarmen van het rubber was ondanks de tropische omstandigheden in Oost-Duitsland nodig. Het kwik steeg zaterdagmiddag op de Sachsenring tot 33 graden Celsius met een baantemperatuur van 50 graden Celsius.

De eerste kwalificatiesessie werd afgetrapt door de rookies. Remy Gardner noteerde een lage 1.21’er, maar dat zou niet genoeg zijn voor plaatsing. De tijd van Fabio di Giannantonio leek er al meer op. De Italiaan kwam tot 1.20.307 en kwam daarmee driekwart seconde voor de eerstvolgende in de eerste run. Pol Espargaro deed nog wel iets terug, maar stond op bijna vier tienden. Daarachter was Marco Bezzecchi de eerste coureur die aanspraak maakte op plaatsing.

Aan het begin van de tweede run noteerde hij een 1.20.600. Daarmee stond hij op een kleine drie tienden van Di Giannantonio. Erachter waren nog veel coureurs die flink moesten verbeteren. De KTM-rijders waren daarvan een lichtend voorbeeld. Miguel Oliveira en Brad Binder stonden in de achterhoede in de openingsfase van de sessie. Oliveira deed echter wat terug toen hij met een 1.20.656 naar de derde plek ging. Dat was vanzelfsprekend niet genoeg.

Gresini-rijder ‘Diggia’ kwam niet meer tot een verbetering. Hij moest plaatsnemen in de wachtkamer en kijken wat de concurrentie deed. Pol Espargaro was de gevaarlijkste. Hij begon met drie persoonlijk snelste sectoren, maar verloor nog wat tijd en bleef op de derde plek steken. Hij zat op vier duizendsten van een seconde van Marco Bezzecchi. De VR46-rijder had genoeg aan een 1.20.600 om door te gaan.

Achter Espargaro eindigde Miguel Oliveira op de vierde plek voor teamgenoot Brad Binder. Alex Marquez werd zesde voor de teleurgestelde Enea Bastianini. De coureur was maar liefst zes tienden langzamer dan zijn jonge teamgenoot. Stefan Bradl werd achtste terwijl Andrea Dovizioso merkgenoot Franco Morbidelli achter zich wist te houden. Gardner kwam er niet meer aan te pas, hij werd elfde voor teamgenoot Raul Fernandez. Darryn Binder eindigde als laatste met exact dezelfde tijd als Fernandez.

Uitslag: Kwalificatie 1 MotoGP Grand Prix van Duitsland

Kwalificatie 2:

Met de jonge Italianen Di Giannantonio en Bezzecchi in Q2 kon er voor nagenoeg volle tribunes op de Sachsenring gestreden worden voor pole-position. De houder van het ronderecord Francesco Bagnaia begon sterk. Hij opende in de eerste run met 1.20.098 en volgde die tijd even later op met 1.20.064. Zijn tweede run leverde hem de eerste 1.19 van de sessie op. In zijn zesde ronde reed Bagnaia 1.19.931 en daarmee had hij de voorlopige pole stevig in handen.

Aleix Espargaro was de eerste die enigszins in de buurt kwam met een 1.20.120 terwijl Gresini-rijder Di Giannantonio opklom naar de derde plek. Ook Fabio Quartararo, die tot nog toe geen eenvoudig weekend beleefde, deed het goed. Hij noteerde in de laatste minuten een 1.20.093. Bagnaia was voor de tweede keer in de pits gekomen en stak nog een verse achterband, maar hij ging iets te laat weg voor zijn derde ronde. Hij kwam te laat over de meet om nog een poging te doen, maar door de valpartij van Takaaki Nakagami werden gele vlaggen gezwaaid in de eerste sector.

Bagnaia’s tijd kwam daardoor niet meer in gevaar. Hij scoorde zijn derde pole-position van het seizoen voor Fabio Quartararo en Johann Zarco. Beide Franse coureurs eindigden binnen een tiende van Bagnaia. Aleix Espargaro werd vierde voor Di Giannantonio, die andermaal een sterke zaterdag achter de rug heeft. Jack Miller eindigde op de zesde plek, maar hem hangt nog een gridstraf boven het hoofd nadat hij in de vierde vrije training crashte in een zone waar geel gezwaaid werd.

Luca Marini werd zevende voor Jorge Martin, twee mannen waar vooraf misschien iets meer van verwacht werd. Maverick Viñales kwam op de Aprilia tot de negende plek terwijl Nakagami voor de tweede keer dit weekend crashte. Marco Bezzecchi werd elfde terwijl Joan Mir woedend was nadat hij op 1.20.732 bleef steken en zijn laatste ronde niet volgens plan kon uitvoeren door de gele vlaggen in de eerste bocht.

De Grand Prix van Duitsland begint zaterdagmiddag om 14.00 uur.

Uitslag: Kwalificatie 2 MotoGP Grand Prix van Duitsland