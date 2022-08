Nadat Johann Zarco eerder op de dag de enige was die een 1.59’er wist te produceren, duurde het in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië niet lang voordat die barrière geslecht was. Maverick Viñales en Aleix Espargaro schoven achtereenvolgens naar voren en namen de leiding in de openingsfase van de sessie. Het duurde vervolgens niet lang voordat Silverstone-specialist Alex Rins zich weer aan het front meldde. De Spanjaard noteerde 1.59.351 en verbeterde dat later naar een 1.59.246. Daarmee stond hij ruim vier tienden los van de concurrentie.

Dat zou niet blijven duren. Joan Mir verlegde de grens naar 1.59.100 bij het ingaan van de laatste vijf minuten en toen gaf ook Fabio Quartararo een teken van leven. Hij had veel energie besteed aan het rijden van de long lap-penalty in The Loop. Die moet hij zondag aan het begin van de race ook nemen omdat hij nog een straf van de TT van Assen moet inlossen. In de laatste minuten liet Quartararo de long lap voor wat het is. Hij klokte 1.58.946 en was daarmee de snelste in de tweede vrije training. Met een voorsprong van anderhalve tiende sloot hij de vrijdag af met de eerste plek.

Mir bleef staan op de tweede plek met Maverick Viñales als derde. Hij verbeterde zich nog in de laatste minuten. Johann Zarco, vanochtend nog de snelste, sloot de dag af op de vierde plek met Aleix Espargaro op de vijfde stek. Miguel Oliveira verbeterde zich in de slotfase nog en kwam zo op de zesde plek terecht. Alex Rins bleef na zijn veelbelovende start steken op de zevende plek voor Enea Bastianini. De Gresini Ducati-coureur kwam in de tweede vrije training met een viertal vleugeltjes in actie die op de achterkant van de GP21 geplaatst waren.

Het legde hem geen windeieren. De Italiaan ging naar de achtste plek en hield Jack Miller en Marco Bezzecchi achter zich. Francesco Bagnaia eindigde daarmee net buiten de top-tien, Luca Marini werd twaalfde voor Jorge Martin, die eveneens met de kleine vleugeltjes op de achterkant reed. Alex Marquez was op de veertiende plek de beste Honda-rijder van de dag. Stefan Bradl werd vijftiende voor Pol Espargaro en Fabio di Giannantonio. Takaaki Nakagami werd achttiende voor Andrea Dovizioso en Franco Morbidelli. Brad Binder werd 21ste voor Remy Gardner en Darryn Binder. De Zuid-Afrikaanse rookie ging in de openingsfase van de tweede vrije training onderuit, maar het was een val zonder erg. Raul Fernandez was op de 24ste plek de hekkensluiter in deze sessie.

Zaterdag gaat de MotoGP verder. De derde vrije training begint om 10.55 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië