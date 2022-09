Quartararo na clash met Marquez betrokken bij scooterongeluk

Fabio Quartararo crashte zondag in de eerste ronde van de Grand Prix van Aragon nadat hij in aanraking kwam met Marc Marquez. De Fransman kwam met een smak tegen het asfalt terecht, maar hield er geen serieuze blessures aan over. Op de weg terug naar de paddock ging het opnieuw mis voor Quartararo. Toen een marshal hem terug wilde brengen naar de pitbox, kwamen zij in botsing met een andere scooterrijder. Quartararo hield geen verwondingen over aan het incident, de marshal had wel medische verzorging nodig.

“Ik ben beurs en heb brandwonden, het is jammer want voor de eerste keer in vele jaren voelde ik mij goed in Aragon”, zegt Quartararo. De crash in de derde bocht was niet best. Ik heb het lastig de laatste races, maar ik ben gemotiveerd om de komende races te vechten. Na de crash raakte de marshal een andere scooter, ik had een tweede crash. Het ging vrij hard. Gelukkig had ik mijn helm nog op. De marshal kwam frontaal in aanraking met een andere scooter, het ging snel. Maar ik heb daar niets aan over gehouden. Mijn brandwonden komen van de eerste crash, de marshal had last van de valpartij.”

Gevraagd naar het incident met Marquez bij het uitkomen van de tweede bocht, voegt Quartararo toe: “Veel rijders maakten kleine foutjes. Marc kwam goed door de bocht, maar gleed een beetje. Ik had meer tractie en dacht niet dat hij zou stilvallen, ik reed er gewoon tegenaan. Ik kan me de situatie niet helemaal voor de geest halen, maar het is jammer dat het in de derde bocht al klaar is.”

Ondanks dat MotorLand Aragon niet bepaald het sterkste circuit is voor Yamaha, denkt Quartararo dat het podium mogelijk was: “Ik denk dat het vechten voor top-vijf goed was, we weten dat we in de race altijd wat langzamer zijn, maar een podium was misschien wel mogelijk. Voor de overwinning vechten was hier heel lastig, maar ik denk dat de derde, vierde of vijfde plek wel mogelijk was.”

In het kampioenschap heeft Quartararo nu een voorsprong van tien punten op Francesco Bagnaia.