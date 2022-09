Voor het eerst in 112 dagen nam zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez in Aragon weer plaats op de grid. In de Grand Prix van Aragon maakte hij zijn rentree na de vierde operatie aan zijn bovenarm, die begin juni uitgevoerd werd. Ook Joan Mir had er weer bij moeten zijn, maar de Suzuki-wereldkampioen meldde zich zaterdag voor de kwalificatie af vanwege de pijn die hij heeft na zijn in Oostenrijk opgelopen enkelbreuk. Daardoor stonden er 23 rijders op de grid met routinier Cal Crutchlow op de plek van Andrea Dovizioso. De coureurs waren – niet verrassend – eensgezind over de bandenkeuze voor de race: iedereen ging van start met de hardste voorband en de medium achterband.

Van pole-position bracht Francesco Bagnaia het veld even na 14.00 uur op gang. De Italiaan begon met een achterstand van 33 punten aan de vijftiende race van het seizoen. Dat die achterstand in potentie verkleind kan worden tot 8 punten was al na enkele honderden meters duidelijk. Marc Marquez maakte vanaf de dertiende startplek een geweldige start, maar kwam bij het uitkomen van de tweede bocht even in onbalans. Fabio Quartararo had terrein verloren en zat direct achter Marquez. De Yamaha-rijder ging onderuit door het contact met Marquez en keeg een nulscore te noteren.

Bekijk hier het Quartararo/Marquez/Nakagami-incident: VIDEO: Quartararo en Marquez clashen in eerste ronde GP van Aragon

De motor van Marquez was beschadigd geraakt bij het incident, maar de Spanjaard bleef rijden. Toen hij snelheid verloro tussen de zevende en de achtste bocht kwam hij in aanraking met LCR Honda-coureur Takaaki Nakagami. De Japanner gleed midden over de baan richting de uitloopstrook, maar wonder boven wonder konden alle andere MotoGP-rijders hem ontwijken. Marquez had nog meer schade aan zijn motor en bracht de RC213V aan het eind van de eerste ronde terug in de pitbox. Zijn rentree in de MotoGP duurt voorlopig minder dan een ronde. Quartararo was aangeslagen, maar kon op eigen kracht terugkeren naar de paddock.

“Quartararo OUT”

Aan het eind van de eerste ronde kreeg Bagnaia de informatie van zijn team: “Quartararo OUT”. De leider in de wedstrijd moest in de eerste fase van de race het tempo enigszins drukken. Jack Miller volgde op de tweede plek voor Brad Binder en Enea Bastianini. Aleix Espargaro volgde met Jorge Martin, Johann Zarco en Miguel Oliveira in zijn kielzog. Alle chaos in de openingsfase zorgde er ook voor dat Crutchlow opgeklommen was naar de elfde plek. Het relatief lage tempo van de race zorgde ervoor dat Enea Bastianini ondanks zijn tegenvallende start in rap tempo naar voren reed. Na de zesde ronde zat hij alweer op de tweede plek en het duurde maar even voordat hij de aanval plaatste bij zijn toekomstig teamgenoot. Bastianini was echter niet foutloos. Hij schoof in bocht 12 even buiten de baan en gaf de koppositie zo weer over aan Bagnaia.

Bagnaia voerde het tempo in reactie op Bastianini’s aanval een beetje op, maar de Gresini-rijder reageerde met speels gemak. De strijd om de derde plaats werd intussen spannender. Jack Miller viel intussen terug naar de vierde plek toen Brad Binder hem voorbijkwam, ook Aleix Espargaro vond een manier om de Australiër te verschalken. Binder moest reageren op de tempoversnelling van de beide leiders, maar de Zuid-Afrikaan had niet meteen een antwoord op de beide Ducati-mannen. Het gaatje was halverwege de race daardoor iets meer dan een seconde in het voordeel van Bastianini en Bagnaia.

Bastianini had met vijf ronden te gaan het verschil teruggebracht tot vijf tienden van een seconde. La Bestia had nog wel iets in de tank om de aanval in te zetten bij Bagnaia. De beide coureurs waren een klasse apart in de laatste fase van de race en reden meer dan een halve seconde per ronde weg van Binder en de andere achtervolgers. Bastianini zat recht op het wiel bij Bagnaia, die vorig jaar ook al hoofdrolspeler was in een duel op MotorLand Aragon.

Enkele keren leek het erop dat Bastianini de aanval zou inzetten, maar keer op keer was hij niet 100 procent zeker. De rijders van het merk hebben de duidelijke opdracht gekregen om enkel aan te vallen bij Bagnaia als ze dat veilig kunnen doen om de titelkansen van de kopman niet in gevaar te brengen.

Intense finale tussen de toekomstige teamgenoten

In de laatste ronde deed Bastianini nóg een aanval en deze keer slaagde het. Bij het ingaan van de zevende bocht nam Bastianini de krappe lijn en stak hij Bagnaia voorbij. De Ducati-rijder kwam nog even terug, maar moest zijn aanval voor de zege uitstellen tot het laatste rechte stuk. Hij kwam niet meer uit de slipstream bij de Gresini-man, die zodoende zijn vierde overwinning van het seizoen pakte.

Bagnaia kwam nog tot op vier honderdsten van een seconde, maar er kwam een eind aan zijn zegereeks van vier achtereenvolgende overwinningen. Bagnaia verkleinde de achterstand op WK-leider Fabio Quartararo tot tien punten. Aleix Espargaro vocht verder naar achteren een knappe strijd uit met Brad Binder. Met nog twee ronden te gaan dook hij aan de binnenkant op bij de KTM-rijder. Binder had geen antwoord waardoor Espargaro voor het eerst sinds Mugello weer op het podium stond.

Binder werd vierde voor Miller, Jorge Martin eindigde op de zesde plek voor Luca Marini en Johann Zarco. Alex Rins viel in de eerste ronde terug, maar vocht zich knap terug naar de negende plek. Marco Bezzecchi maakte de top-tien compleet. Miguel Oliveira sloot af op de elfde plek voor Alex Marquez en Maverick Viñales, die niet de gewenste stappen naar voren kon zetten. Cal Crutchlow werd veertiende terwijl Pol Espargaro het laatste punt pakte.

Door zijn nulscore heeft Fabio Quartararo flink ingeleverd in het kampioenschap. Zijn voorsprong is nog tien punten op Bagnaia, Espargaro volgt op zeventien punten van Quartararo. Zelfs Bastianini doet weer mee om de titel: hij staat op 48 punten van de Franse klassementsleider.

Dankzij de zege van Bastianini heeft Ducati voor het derde jaar op rij de constructeurstitel in de MotoGP gewonnen.

Volgend weekend gaat de MotoGP-titelstrijd verder met de Grand Prix van Japan.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Aragon