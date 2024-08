Ducati geeft VR46 fabriekssteun in MotoGP 2025

Het gaat om een meerjarige deal, die in eerste instantie uit twee seizoenen bestaat. De afgelopen seizoenen genoot Pramac de voorkeur als satellietteam, maar dat team stapt in 2025 over naar Yamaha. Daarop heeft Ducati besloten om de banden met VR46, het team van MotoGP-legende Valentino Rossi, te versterken. Door deze toewijzing krijgt VR46 de maximale technische en sportieve steun van Ducati. Iets wat wel gewijzigd is ten opzichte van de deal met Pramac, is dat VR46 niet de beschikking over twee fabrieksmotoren krijgt, maar genoegen moet nemen met één exemplaar van de GP25.

Dat betekent ook dat Ducati dus afstapt van de vier fabrieksmotoren en er dus slechts drie zal inzetten in 2025. Fabio Di Giannantonio, die op het punt staat om rechtstreeks een contract bij Ducati af te sluiten om voor VR46 te blijven racen, krijgt de derde GP25 naast fabrieksrijders Francesco Bagnaia en Marc Márquez. "Vanaf dag één heeft het VR46 Racing Team laten zien dat het perfect kan samenwerken met Ducati en in de afgelopen jaren hebben we geweldige resultaten geboekt", zegt Gigi Dall'Igna, manager van Ducati Corse. "We zijn blij dat we deze relatie verder kunnen versterken door het team vanaf volgend seizoen fabrieksondersteuning te geven. Ik weet zeker dat we samen grootse dingen kunnen bereiken. Ik bedank Valentino, Uccio [Salucci] en Pablo [Nieto] en alle mensen die met veel passie en toewijding in het team werken."

Salucci, teamdirecteur van VR46, voegt hieraan toe: "Ik kan niet trotser zijn om aan te kondigen dat het Pertamina Enduro VR46 Racing Team volgend jaar het fabrieksondersteunde Ducati-team in de MotoGP zal zijn. We krijgen een officiële motor en een GP24. Als iemand me dit een paar jaar geleden had verteld, had ik het niet geloofd. Het is echt een belangrijk moment voor het hele team: dit resultaat behalen met zo'n jong team, met zoveel Moto3-jonkies, in slechts drie jaar is echt buitengewoon. We hebben nog een paar jaar hard werken voor de boeg, met grote uitdagingen. We kunnen niet wachten om onszelf op de proef te stellen om steeds ambitieuzere resultaten te behalen."

De line-up van V46 voor 2025 is nog niet helemaal vastgelegd. Wel is het de verwachting dat Franco Morbidelli overkomt van Pramac, waardoor de Italiaan terugkeert bij het team van zijn mentor Rossi.