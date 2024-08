Rins en Yamaha verlengen samenwerking in MotoGP tot en met 2026

Het nieuwe contract van Álex Rins met Yamaha is op de vooravond van de Britse Grand Prix op Silverstone aangekondigd. Naar verluidt zou er echter al voor de Grand Prix van Nederland in Assen een overeenkomst zijn getekend tussen de twee partijen. Yamaha ziet Rins als een sleutelspeler in de ontwikkeling van de M1, nu het Japanse merk probeert om de Europese rivalen van Ducati, KTM en Aprilia weer bij te halen middels het concessiesysteem.

Rins zette eind 2023 zijn handtekening onder een contract bij Yamaha, waar hij dus halverwege het seizoen al genoeg indruk heeft gemaakt om nog eens twee seizoenen af te dwingen. Hij pakte in vier van de acht races waaraan hij deelnam punten, waarbij de dertiende plaats tot het beste resultaat behoort. Rins moest dit seizoen één race aan zich voorbij laten gaan, namelijk die op de Sachsenring. Dit na de stevige valpartij in de openingsronde van de TT Assen. Dit weekend keert Rins weer terug in actie, met het vertrouwen van een nieuw contract op zak.

"Ik ben erg blij dat ik nog twee jaar met Yamaha mag samenwerken en ik wil het team en het management in Iwata bedanken voor hun vertrouwen in mij", zegt Rins. "We hebben een duidelijk doel voor ogen: Yamaha brengen waar het thuishoort, en dat is vechten voor kampioenschappen. Sinds de eerste minuut heb ik gezien dat Yamaha zich wil verbeteren en dat ze alle middelen inzetten om dat doel te bereiken. Als gevolg daarvan, en dankzij ons werk, hebben we dit seizoen een aantal belangrijke stappen in die richting gezet. We willen die weg de komende jaren voortzetten. Ik ben verheugd dat ik mijn ervaring in de MotoGP en mijn werkethiek kan blijven inbrengen in een team dat heeft bewezen er samen heel hard voor te gaan en dat ook zal blijven doen."

Continuïteit bij Yamaha

Lin Jarvis, directeur van Yamaha Motor Racing, is ervan overtuigd dat Rins de juiste man is om het Yamaha-project te versterken. "We hebben duidelijk aangegeven dat we een sterke wens en intentie hebben om weer terug te keren aan de top in het MotoGP-kampioenschap", zegt Jarvis. "Om dat doel te bereiken, hebben we al nieuw personeel aangenomen, onze interne organisatiestructuren veranderd en onze externe technische partnerschappen uitgebreid. We hebben bovendien toegezegd om onze aanwezigheid in 2025 uit te breiden met een onafhankelijk tweede fabrieksteam en nu is het tijd om ervoor te zorgen dat we de rijders hebben die we willen om de resultaten te behalen waar wij, en zij, naar hunkeren. Dat Álex nog twee jaar langer bij ons blijft, is een belangrijk onderdeel van ons plan voor het MotoGP-project. Álex is niet alleen een zeer getalenteerde en snelle rijder, maar hij is ook technisch onderlegd, een harde werker en een echte teamspeler. De samenwerking tussen Álex en Fabio geeft Yamaha het vertrouwen dat ze samen het motorontwikkelingsproject kunnen versterken."

Het nieuwe contract van Rins betekent ook dat Yamaha de komende twee seizoenen met een ongewijzigde line-up in de MotoGP actief blijft. Fabio Quartararo tekende eerder ook al bij om tot en met 2026 trouw te blijven aan Yamaha.