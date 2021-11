MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo begon vrijdag als een speer aan de trainingen voor de Grand Prix van de Algarve. Hij was in de raceruns en in de kwalificatiesims erg snel, al stond de nummer twee uit het MotoGP-klassement niet op een grote achterstand. Francesco Bagnaia maakte namelijk een goede indruk. De Italiaan sprak na de vrijdagse sessies over een eventueel rechtstreeks duel met Quartararo, in de praktijk moet blijken of het zover gaat komen. Ook Suzuki-coureur Joan Mir had op vrijdag de aansluiting gevonden na een voor hem moeilijke fase in het seizoen.

Duidelijk was echter wel dat de omstandigheden op zaterdagochtend niet dusdanig goed waren dat er heel gemakkelijk verbeteringen zouden komen van de tijden die op vrijdag gereden werden. De wind stak de kop op en het was over het algemeen vrij koel. In het eerste half uur van de sessie hadden slechts een handvol coureurs betere tijden genoteerd, Mir was een van hen. Ook Takaaki Nakagami hoorde bij dat vijftal, maar hij was nog niet veilig. In de mini-kwalificatie aan het eind van de sessie kwam uiteindelijk de beslissing voor de tien snelste rijders, die zich daarmee rechtstreeks voor Q2 zouden plaatsen.

Lange tijd bleef de 1.39.390 van Quartararo staan, maar hij was zelf de eerste die daar verandering in bracht. De Fransman klokte 1.39.206 in zijn zeventiende ronde ten teken dat het zeker mogelijk was om tot snellere tijden te komen. Bagnaia reageerde vlotjes met een 1.39.202, hij werd gevolgd door Luca Marini. De Avintia-man stoomde op zijn beurt op naar de vierde plaats. Daarna kwamen de snelle tijden in rap tempo binnen, maar het waren vooral de mannen die zich al geplaatst hadden.

Johann Zarco werd een van de verliezers, hij kwam niet tot een verbetering in de slotfase van de sessie. Jorge Martin, Pol Espargaro en Marini deden dat wel, daardoor viel Zarco buiten de top-tien. Vooraan kwam de tijd van Bagnaia niet meer in het geding al kwam Quartararo met een laatste poging nog heel dichtbij. De Fransman eindigde op een duizendste van een seconde van Bagnaia, met Mir op P3. Hij volgde op 25 duizendsten van Bagnaia.

Jack Miller verbeterde zich nog wel flink, hij eindigde op de vierde plaats. Alex Marquez was de beste Honda-man op de vijfde plaats, hij hield Franco Morbidelli en Alex Rins achter zich. Pol Espargaro eindigde als achtste met Marini op de negende plaats, Martin hield de tiende plaats vast en plaatste zich als laatste rechtstreeks voor Q2.

De kwalificatie voor de Grand Prix van de Algarve begint zaterdagmiddag om 15.10 uur Nederlandse tijd.

Uitslag derde vrije training MotoGP Grand Prix van Algarve