Mir geeft toe: “Zat er mentaal doorheen na moeilijke races”

Na het behalen van de wereldtitel in 2020 heeft Joan Mir dit seizoen eigenlijk geen moment meegedaan in de strijd om het kampioenschap. Dat was vooral te wijten aan de achterstand in ontwikkeling bij Suzuki. Mir scoorde dit seizoen vijf podiumplaatsen en haalde geen enkele overwinning. De afgelopen weken verliep het ook niet best met een achtste plaats in Amerika en een vroege crash in de tweede race op Misano. Vrijdag kwam Mir sterker voor de dag in Portugal. Hij eindigde beide trainingen op de vierde plaats en onthulde in zijn mediasessie aan het eind van de middag dat hij een week rust had genomen om zich mentaal weer op te laden voor de laatste twee races van het seizoen.

“Het is lastig, na Misano heb ik een week rust genomen omdat ik het nodig had”, vertelde Mir. “Ik moest de batterijen weer even opladen. Misschien is het normaal om een week rust te nemen, maar voor mij was het lang geleden dat ik een week niet getraind of gereden had. Het was voor het eerst sinds december vorig jaar dat ik een week niets gedaan heb. Ik had het nodig, dat voelde ik gewoon. Mentaal zat ik er doorheen na twee lastige races op rij. Dat ik na de pauze hier terug ben en ook weer competitief kan zijn, betekent dat ik me een stuk beter voel. Het was pas de eerste dag, maar het voelt alsof ik weer energie heb, de batterijen zijn weer opgeladen om er een mooi weekend van te maken. Ik ben gemotiveerd en dat is erg belangrijk.”

"Training is belangrijk, rust nog belangrijker"

De coureur van Mallorca verklaarde de mentale dip door de druk die hij zichzelf oplegde om meer en harder te trainen na de MotoGP-wereldtitel van vorig seizoen. “Toen ik vorig jaar won hebben we het seizoen afgesloten in Portimao en op de dinsdag daarna zat ik alweer op de crossmotor. Mentaal gaf de titel mij meer motivatie om door te gaan en nog meer honger te hebben. Die druk voerde ik op bij mezelf, normaal voel ik geen druk. Ik heb een week vrij genomen in december, maar daarna ben ik weer als vanouds gaan trainen. Ik wilde mezelf zo graag verbeteren. Het eind van het seizoen komt er nu aan en ik had een week nodig om op adem te komen en ervoor te zorgen dat ik de laatste twee races het beste van mezelf kan laten zien. Dat is wat ik gedaan heb. Het is belangrijk om goed te trainen, maar rust is ook belangrijk. Dat is net zo belangrijk en iets waar ik me in moet verbeteren.”