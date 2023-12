Brad Binder heeft in 2023 zijn beste eindklassering in zijn MotoGP-carrière behaald. Met de vierde plaats eindigde de KTM-coureur weliswaar 174 punten achter kampioen Francesco Bagnaia, maar hij heeft dit jaar meerdere weekenden zijn snelheid kunnen laten zien. De Zuid-Afrikaan won dit jaar twee sprintraces, maar zag ook zijn eerste overwinning in een hoofdrace sinds 2020 aan zich voorbijgaan.

Eerder dit jaar noemde Binder zijn RC16 de beste KTM-motor die hij tot nu toe heeft gereden. Gevraagd of hij positief terugkijkt naar het seizoen, vertelt hij toch dat hij licht gefrustreerd is. “Ik had veel meer verwacht van dit seizoen. Het voelt alsof ik in staat was om veel beter te presteren, maar ik heb een hoop fouten gemaakt en een hoop kansen verspeeld. Dat is leven, het kan gebeuren. Iedereen heeft talloze fouten gemaakt met dit nieuwe format, zo lijkt het. Ik kijk er naar uit om volgend jaar weer van start te gaan. We hebben twee maanden om voort te bouwen, te begrijpen en te groeien, om op zoek te gaan naar kleine verbeteringen op alle gebieden. Als dat ons lukt, denk ik dat we volgend jaar terug kunnen komen met alles wat we nodig hebben om het gevecht voor de overwinning aan te gaan.”

Binder was hard op weg om de finalerace in Valencia te winnen, maar de 28-jarige coureur ging vanuit leidende positie wijd en verloor daardoor drie plekken. Hij sloot het seizoen af met een podiumplek, nadat Fabio Di Giannantonio na de race een penalty ontving. Eerder in het seizoen werden twee podiums op Assen de Zuid-Afrikaan ontnomen door straffen voor het overschrijden van track limits, terwijl hij in Duitsland vanaf P3 crashte. Motorsport.com vraagt Binder of zijn fouten te wijten zijn aan het harder moet pushen omdat hij denkt dat er meer te halen valt. Volgens de coureur uit Potchefstroom is dat echter niet zo. “Eerlijk gezegd geef je absoluut altijd alles. Of je nu vecht voor de eerste plaats of voor P10, je kunt altijd fouten maken. In plaats van de limieten te accepteren probeerde ik dit jaar altijd iets te veel te pushen, waardoor ik viel. Dat was niet ideaal, maar zoals ik al zei, denk ik dat we veel van dit seizoen kunnen leren.”

Voor de 28-jarige coureur zijn de toekomstperspectieven in ieder geval veelbelovend. “Mijn team en KTM hebben sinds vorig jaar een indrukwekkende stap gezet. Natuurlijk moeten we nog een stap zetten om competitief te blijven, want alles groeit mee. Maar het is spannend. Een van de mooie dingen van het leven is om altijd op zoek te gaan naar verbeteringen. Ik weet dat ikzelf stappen kan zetten, dus als zij [KTM] hetzelfde kunnen doen kan ik volgend jaar in een nog betere uitgangspositie hebben”, aldus Binder.