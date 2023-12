Acosta: Manager had oplossing gevonden als KTM geen MotoGP-zitje vrij had

In Maleisië kroonde Pedro Acosta zich twee races voor het einde tot Moto2-wereldkampioen. Het was de tweede wereldtitel voor de Spanjaard, nadat hij de Moto3 in 2021 op zijn kop zette door als debutant meteen met de titel aan de haal te gaan. De nog altijd pas 19-jarige Acosta staat sindsdien te boek als een enorm talent en krijgt in 2024 dan ook promotie naar de MotoGP. Hij blijft binnen de gelederen van KTM, de fabrikant waar hij sinds 2021 al aan verbonden is. Komend seizoen mag hij opstappen bij GasGas Tech3, waar hij de opvolger van Pol Espargaró is.

Het was lange tijd echter de vraag of KTM überhaupt plek voor hem kon vrijmaken voor 2024, want ook Espargaró beschikte over een doorlopend contract. Toch had Acosta maar weinig twijfels dat hij namens de Oostenrijkse fabrikant zou debuteren in de koningsklasse. "Vanaf het eerste moment dat ik het zei, wist ik dat ik een zitje in de MotoGP zou hebben. Ik wist alleen nog niet waar. Ik was kalm, want ik hoefde geen gesprekken te voeren met Pit [Beirer] of anderen in de fabriek. Ik sloot gewoon mijn ogen en ging ervoor, want ik kon niet meer doen dan met goede resultaten komen. Als je goede resultaten hebt, komt alles vanzelf", vertelde Acosta in gesprek met Motorsport.com tijdens de uitreiking van de FIM Awards in Liverpool.

Toch had Acosta naar eigen zeggen gewoon op de MotoGP-grid gestaan in 2024 als KTM hem geen plekje had kunnen aanbieden binnen een van de twee teams. "Als het mogelijk zou zijn om met KTM te debuteren, dan ben ik de gelukkigste man ter wereld. Aan de andere kant gold dat het niet zo had mogen zijn als het niet was gelukt. Ik heb geluk, want ik denk dat ik de beste manager van de paddock heb", vervolgde hij. "Als ik niet naar KTM had kunnen gaan, dan had hij een oplossing gevonden om ergens anders heen te gaan. Het was echter fijn om het plan van KTM van de afgelopen jaren te kennen. Het wordt interessant om met ze te blijven werken."

Tevreden over eerste testdag en aanpassing aan GasGas Tech3

Het werd echter toch een plekje bij GasGas Tech3 en de samenwerking met het team is inmiddels begonnen. In Valencia testte Acosta voor het eerst met de RC16 van zijn nieuwe werkgever en die testdag gaf hem een goed gevoel. "Ik ben heel blij met hoe de dag was en hoe de mensen om mij heen en het team waren, want KTM heeft echt alles veranderd om me op mijn gemak te laten voelen binnen het team. Ze laten me samenwerken met Paul Trevathan, die samen met Pol [Espargaro] werkte tijdens de eerste dagen van KTM. Hij weet precies hoe de motorfiets werkt. Ik ben blij dat ik hem aan mijn zijde heb. Het was een goede dag."

"Het was fijn om te zien dat KTM alles en meer voor mij doet. Ze hebben een geweldige groep mensen om mij heen verzameld, van de crew chief tot de data-engineers, de strategen en de monteurs. Ze helpen me ook door mij met één monteur van Ajo Motorsport te laten komen", tekende Acosta op over hoe zijn kennis van KTM hem heeft geholpen bij de aanpassing. "Ze hebben 120 procent voor mij gegeven, het was geweldig. Iedere keer dat ik naar buiten ging op de motor, stonden er twintig, dertig mensen om mij heen. Het was goed. Ze steken veel energie in me. Daarom ga ik proberen om deze winter goed werk te leveren als we naar Maleisië gaan en om daar nog veel meer te leren."