Miller: Ongelijk twijfelaars bewezen in eerste MotoGP-seizoen bij KTM

Afgelopen winter maakte Jack Miller na twee jaar in het fabrieksteam van Ducati de overstap naar KTM, waar hij een deal voor twee jaar tekende. Zijn eerste seizoen in dienst van de Oostenrijkse fabrikant verliep op papier niet geweldig met slechts één podiumplek en de elfde positie in de WK-stand, maar dat vertelde volgens de 28-jarige rijder uit Townsville niet het volledige verhaal. Miller zag namelijk dat hijzelf én KTM de nodige moeilijkheden meemaakten, die het uiteindelijk wel overwon. Toen Motorsport.com hem na de seizoensfinale in Valencia vroeg of zijn nieuwe werkgever een betere rijder in hem naar boven haalde dan Ducati, antwoordde hij: "Dat denk ik. Ik vind dat ik ieder jaar steeds beter ben geworden."

"Als je op papier naar de resultaten kijkt, dan was het minder dan dat het een tijd lang is geweest. We hebben echter veel veranderingen en veel lastigheden gehad dit seizoen, maar ook hebben we veel dingen overwonnen. Twaalf maanden geleden zeiden velen dat ik nu zonder werk zou zitten. Ik ben dus blij om hun ongelijk te bewijzen, maar ook om te laten zien dat de KTM nu een gewilde motorfiets is en dat het op die manier door blijft groeien", vervolgde Miller. "Rome is ook niet in één dag gebouwd. Het eerste jaar was retedruk en ook de winter wordt weer druk, maar de jongens weten op welke vlakken we moeten verbeteren en ik weet ook waar ik me als rijder moet verbeteren."

Beter op zijn plek bij KTM

Met de stap naar KTM vertrok Miller naar een grote fabrikant, maar ondanks die schaal voelde het aan alsof hij zich bij een kleiner bedrijf voelde. Tegelijkertijd waren er in zijn ogen ook enkele overeenkomsten met zijn periode bij Ducati. "Uiteindelijk zijn veel aspecten vergelijkbaar. Je bent fabrieksrijder en je hebt dus verantwoordelijkheid. In die zin is de druk dus vergelijkbaar", legde Miller uit. "Maar door het werken met alle KTM-mensen en de directe verbinding met de fabriek heeft het nog meer het gevoel van een klein bedrijf, voor zover dat kan. Je hebt meer contact met het management, maar tegelijkertijd is het net zo stressvol. Dat geldt denk ik voor alle fabrikanten."

Wel voelde Miller zich bij KTM meer op zijn plek dan in zijn Ducati-periode. Als oorzaak daarvan wees hij naar de multiculturele insteek van zijn huidige werkgever, iets wat bij de Italiaanse fabrikant minder het geval was. "KTM is een heel internationaal team qua structuur met de mensen in de box. Ik wil niet zeggen dat de Italianen slecht waren of iets dergelijks, maar je voelt je altijd een beetje een outsider", aldus Miller. "Maar met een Australiër en een Zuid-Afrikaan als rijders is dit een heel multicultureel team en in zekere zin voel je je thuis en onderdeel van het team."