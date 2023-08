Waarom bandendrukregels MotoGP tot minder strijd kunnen leiden

In 2022 kwam naar buiten dat er in de MotoGP gesjoemeld zou worden met de bandenspanning. Tijdens diverse races zouden coureurs op pad zijn gestuurd met een bandenspanning die lager was dan wat bandenleverancier Michelin voorschreef. Bovendien was dit voor de klasse lastig te meten, doordat alle teams met hun eigen sensoren voor de bandendruk werkten. Om daar verandering in te brengen, is voor het huidige MotoGP-seizoen overgestapt op een universeel systeem om de bandenspanning te monitoren: het tyre pressure monitoring system (TPMS). De data daarvan worden rechtstreeks doorgestuurd naar de wedstrijdleiding, dat zo constant op de hoogte wordt gehouden van de bandendruk van de diverse coureurs.

Nadat er voor de zomerstop vooral getest werd met het systeem, werd voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië aangekondigd dat er in de tweede seizoenshelft wel gehandhaafd wordt op de bandendrukregels. Simpel gezegd moeten de coureurs onder droge omstandigheden minimaal 50 procent van de Grand Prix boven de door Michelin gecommuniceerde minimale bandenspanning zitten. Die zijn in de basis vastgesteld op 1,88 bar voor de voorband en 1,7 bar voor de achterband. Voor de sprintraces geldt dat coureurs minimaal 30 procent van de raceafstand boven de minimale bandendruk moeten zitten. Op die manier wil de MotoGP voorkomen dat coureurs op pad worden gestuurd met een lage bandendruk, wat een ze een voordeel oplevert qua grip.

Voorafgaand aan de Britse Grand Prix liet onder meer Aleix Espargaro zich kritisch uit over de regels. De Aprilia-coureur is na de Oostenrijkse GP nog altijd niet overtuigd. Doordat de Red Bull Ring enkele flinke remzones heeft, geldt het circuit als zwaar voor de voorband. Daarnaast is de Aprilia RS-GP een motorfiets die in zijn algemeenheid moeite heeft met het managen van de bandendruk. Het gevolg in Oostenrijk was dan ook dat Espargaro in de Grand Prix met een dermate lage bandendruk moest starten dat het rubber lek leek, nadat hij in de sprintrace al tegen problemen was aangelopen.

"In de sprintrace behaalden we een record qua bandenspanning, we hadden een van de hoogste bandenspanningen ooit", verklaarde Espargaro na de hoofdrace in Spielberg, die hij op de negende stek afsloot. "Daardoor begonnen we in de Grand Prix heel, heel laag. De band leek lek, het was ongelofelijk. Je kunt je niet voorstellen hoe laag we moesten beginnen. We hebben met de Aprilia wat problemen, doordat we een van de motoren met de hoogste temperatuur van de voorband zijn. We hebben met de vier Aprilia's ons record voor hoogste temperatuur van de voorband behaald. Dit is dus een gebied waar we aan moeten werken."

Meer marge door iets lagere minimale bandenspanning in Oostenrijk

De bandendruk loopt vooral op als coureurs in een groep rijden. Dat is grotendeels te wijten aan de toevoeging van allerlei aerodynamica op de hedendaagse MotoGP-motoren, wat voor meer turbulentie zorgt voor achtervolgende motoren. Brad Binder, de nummer twee in zowel de sprintrace als de GP van Oostenrijk, merkte dat in de ronden dat hij dicht achter Francesco Bagnaia zat. "Mijn bandendruk was niet zo hoog als zaterdag, maar toen ik na vier, vijf, zes ronden dicht achter Pecco [Bagnaia] zat. Toen was er een moment dat ik begon te blokkeren en dat was de eerste waarschuwing", legt de Zuid-Afrikaan van KTM uit. "Eerst blokkeer je, daarna volgt een soort zwevend gevoel. En er was een moment dat ik bleef pushen en de voorkant een paar keer verloor. Daarna moet je slim zijn, want je weet hoe het kan eindigen."

Brad Binder kon aanvankelijk aanpikken bij Francesco Bagnaia, totdat de bandenspanning te ver opliep. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Eenmaal op een achterstand gezet merkte Binder dat de situatie voor hem verbeterde, maar ook in vrije lucht kunnen de bandendrukregels voor lastige situaties zorgen. Dat merkte Bagnaia in zijn rit op weg naar de overwinning, waarmee hij zijn WK-voorsprong uitbreidde tot 62 punten. "Ik kreeg niet de kans om in een groep te rijden, maar ik zat al op de limiet. Sterker nog, ik zat ver over de limiet", verklaarde de fabriekscoureur van Ducati. "Het klopt dat we meer marge hadden voor deze race en dat hielp absoluut, maar ik reed alleen en mijn bandenspanning was nog altijd ver boven de 2,0. We weten dat het lastiger rijden wordt met een bandendruk boven 1,9 bar, dus het was absoluut niet gemakkelijk."

Het feit dat de coureurs op de Red Bull Ring iets meer marge hadden, komt doordat de voorgeschreven minimale bandenspanning van 1,88 bar slechts een algemene richtlijn is. Voor de races in Oostenrijk koos Michelin namelijk voor een iets lagere minimale bandendruk aan de voorkant, zo verklaarde Luca Marini na afloop van de race. Op de donderdag voor het raceweekend wordt op basis van de temperatuur, de luchtvochtigheid en enkele andere factoren een besluit genomen over de definitieve bandendruk. "Dit was heel goed en het is een goede standaard, ik hoop dat ze dit overal behouden. Dit was namelijk een goede bandendruk voor mij", was Marini te spreken over de aanpassing.

Grotere verschillen op komst door bandendrukregels?

Voor Fabio di Giannantonio was de verandering van de minimale bandendruk echter niet genoeg. Hij zat vanaf de vijfde ronde van de race in overlevingsmodus door de stijgende bandenspanning aan de voorkant. "Je voelt de voorkant veel blokkeren, je kunt de motor niet afremmen, je kunt niet inhalen en je kunt geen fouten maken, want je verliest de voorkant als je dat wel doet. Het wordt gevaarlijk en je moet heel voorzichtig zijn, waardoor je race bijna voorbij is", gaf de Gresini Ducati-coureur aan hoe penibel de situatie werd. Voor het kiezen van de bandenspanning bij de start moeten de technici van de teams onder de nieuwe regels dan ook een voorspelling maken van hoe de race gaat verlopen: "Dat is niet makkelijk."

In Oostenrijk wisten diverse coureurs in de middenmoot lange tijd bij elkaar te rijden, maar helemaal vooraan ontstonden relatief snel behoorlijke gaten. Di Giannantonio verwacht dat dit in de toekomst vaker het geval zal zijn. "We zullen vaker races gaan zien met grotere verschillen tussen de coureurs. Als je het gat dicht, wordt het steeds gevaarlijker. Maar het is wat het is, dus we moeten hier het maximale uithalen." Marco Bezzecchi, de nummer drie in de WK-stand, sluit zich daarbij aan. "We moeten hier maar aan wennen, want de komende jaren blijft het zo. Bovendien is dit [de Red Bull Ring] een van de slechtste circuits wat betreft bandenspanning doordat we heel hard remmen. Nu we deze race hebben gehad, denk ik dat het beter zal gaan. Hoop ik dan."