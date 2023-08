De MotoGP gaat dit weekend verder op Silverstone en introduceert in Groot-Brittannië het nieuwe Tyre Pressure Management System, dat de bandenspanning van de voor- en achterband meet. Het nieuwe stukje techniek zou eigenlijk begin dit seizoen al gebruikt worden, maar werd uitgesteld om de boel verder te testen. Het minimum waar de teams en coureurs zich aan moeten houden is 1,9 bar (27,6 psi) aan de voorkant en 1,7 bar (24,7 psi) aan de achterkant voor tenminste de helft van een raceafstand. Dit is ingevoerd als veiligheidsmaatregel om teams ervan te weerhouden banden met een verkeerde bandenspanning te gebruiken. De minimale bandenspanning van de voorband leidt echter tot over zorgen over de veiligheid. Hoe meer de band opblaast, hoe minder grip er namelijk is.

Aleix Espargaro denkt dat het racen eronder gaat lijden als coureurs proberen te voorkomen dat de bandenspanning te hoog wordt. "Het is een bijzonder goed idee om races saaier te maken", zegt de Aprilia-coureur tegen Motorsport.com. "Het is een heel goed idee, want we gaan nu motoren zien met een een seconde ertussen, dat staat wel vast. Ik zei al na Assen, en ik wil niet fout klinken, maar dat ik sneller was dan Brad Binder. Ik kon echter niet dichter bij komen omdat hij laat remde. Ik kon hem niet inhalen omdat bij mij de druk te hoog was, dus ik reed de hele race een tel achter hem. Tot de laatste ronde, toen probeerde ik dichter bij te komen en hem in te halen. Dit is wat we gaan zien."

Espargaro stelt dat het gereguleerde minimum 1,78 of 1,8 bar moet zijn. De regelwijziging lijkt een veiligheidsmaatregel die eigenlijk onveilig zou kunnen zijn. Toch is deze op verzoek van Michelin er wel doorgedrukt. Op een vraag hierover van Motorsport.com, antwoordt de Spanjaard: "Dat is exact dezelfde vraag die ik ze gesteld hebt. Ik vroeg wat er gebeurt als ik bij de eerste bocht in Barcelona aankom met 2,2 bar. Hoe stop ik de motor? Hoe voorkom ik dat ik iemand raak? Geef meer ruimte."

Moet Ducati gestopt worden?

KTM-coureur Jack Miller voorziet geen problemen voor zichzelf. De Australiër stelt dat zijn team hem ervan verzekerd heeft dat het veilig is. "Ik weet haast wel zeker dat het op de Ducati wel kritischer zou zijn geweest", zegt de oud-Ducati-rijder. "Op de KTM merk ik het minder. Ik maak me natuurlijk zorgen over als je hoort over de regels en straffen, maar ze stelden me gerust. Ze zeiden dat we ons geen zorgen hoefden te maken. Ze zijn zo veilig als het maar kan. Ik hoop dat ze gelijk hebben en dat we zonder problemen dit doorkomen."

Johann Zarco, die voor Pramac rijdt, suggereert dat de nieuwe regel bedoeld is om het voordeel van Ducati te beperken, aangezien de Italiaanse firma dit jaar domineert. VR46 Ducati-coureur Marco Bezzecchi weerspreekt dit juist weer: "Het gaat mijns inziens niet om de fabrikanten. Het gaat erom waar je rijdt tijdens de race. Als je aan de leiding gaat of in de kopgroep zit, dan is het weer anders dan wanneer je in de middenmoot rijdt."