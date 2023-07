MotoGP handhaaft controversiële bandendrukregels vanaf Britse GP

In 2022 werd duidelijk dat diverse MotoGP-teams profiteerden van een maas in de reglementen door met een lagere bandenspanning te rijden dan het aanbevolen minimum. Als gevolg daarvan werden voor 2023 nieuwe regels aangenomen. Daardoor moeten de coureurs en teams zich houden aan een ondergrens van 1,9 bar (27,6 psi) voor de voorband en 1,7 bar (24,7 psi) voor de achterband. Tot op heden werd er echter nog niet op gehandhaafd om zodoende meer te kunnen testen met de gestandaardiseerde sensoren die de bandenspanning meten.

De MotoGP heeft nu echter aangekondigd dat de handhaving van deze regels start tijdens de Britse Grand Prix, de eerste race na de zomerstop. Vanwege de nieuwigheid van het systeem wordt de bandendruk alleen gemonitord tijdens de sprintrace en de Grand Prix zelf. Overtredingen leiden tot steeds zwaardere straffen: de eerste fout levert een waarschuwing op, gevolgd door tijdstraffen van respectievelijk drie, zes en twaalf seconden. In eerste instantie leiden overtredingen nog niet tot diskwalificatie, maar dat verandert zodra de teams gewend zijn geraakt aan het systeem.

Onder de coureurs waren er tijdens de wintertest in februari al zorgen over de invoering van het monitoren van de minimale bandenspanning. Ze vreesden dat de veiligheid in het geding zou kunnen komen, met name wat betreft de bandendruk aan de voorkant. "We hebben veel gewerkt aan de nieuwe bandendrukregels, die heel interessant zijn", zei Alex Marquez tijdens de test in Sepang. "Aan de voorkant is het eigenlijk zinloos en al helemaal in de race, omdat het onveilig kan zijn. Voor de achterkant ben ik het er volledig mee eens. Het hele weekend, dus ook tijdens de kwalificatieruns, hield ik me aan het minimum. In de race kun je gediskwalificeerd worden. In Australië zouden dertien coureurs gediskwalificeerd worden, tijdens de race weet je nooit waar je staat."

Tijdens de tests met het nieuwe systeem voor het monitoren van de bandendruk gaven enkele coureurs aan dat de data van het systeem niet overeenkwamen met de data die de eigen sensoren van de fabrikanten overeenkwamen. Tegelijkertijd hebben diverse rijders dit jaar geklaagd over hoe moeilijk het is om in te halen met de huidige MotoGP-machines, mede doordat de bandendruk aan de voorkant flink oploopt in verkeer.