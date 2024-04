Aprilia-baas: "Als je wil winnen, moet geld niet bepalend zijn"

Ondanks kritiek op de Yamaha M1 en gesprekken met andere fabrikanten blijft Fabio Quartararo tot en met 2026 voor Yamaha racen. De wereldkampioen van 2021 gaat daar naar verluidt zo'n twaalf miljoen euro per jaar verdienen, een veelvoud van het bedrag dat Aprilia kon bieden. De RS-GP van het Italiaanse merk is momenteel weliswaar de competitievere motorfiets, maar desondanks heeft Quartararo de voorkeur gegeven aan een langer verblijf bij Yamaha. "Ik ben niet gewend om commentaar te geven op nieuws bij andere teams. In dit geval zeg ik alleen dat Yamaha volgens mij de goede kant op gaat", zegt Massimo Rivola, de CEO van Aprilia, in gesprek met Motorsport.com over de contractverlenging van Quartararo.

Rivola is zich ervan bewust dat Aprilia op financieel vlak niet de slagkracht heeft van bijvoorbeeld Honda en Yamaha. "Onze financiële limiet wat betreft de salarissen van rijders is sterk gerelateerd aan de prestaties van de motor. Als een rijder wil winnen, weet ik niet of geld de bepalende factor moet zijn in die beslissing. Het is denk ik belangrijker dat hij zichzelf afvraagt wat hij wil doen: wil ik geld verdienen of wil ik een project waarmee ik kan winnen?", vraagt Rivola zich af. "Ik denk dat het Aprilia-project je in staat stelt om te vechten voor de overwinning. En ik zal nog meer zeggen: als hij wint, dan is geld geen probleem. De toewijding moet echter wel wederzijds zijn."

Investering Piaggio belangrijk voor MotoGP-opmars

Onder het bewind van Rivola, die sinds 2019 CEO van Aprilia is, heeft het merk grote stappen gezet in de MotoGP. In de eerste drie jaar waarin hij aan het hoofd stond, eindigde de fabrikant op de laatste plaats bij de constructeurs. In 2022 - het eerste jaar als zelfstandig fabrieksteam zonder samenwerking met Gresini - werd echter een grote stap voorwaarts gezet met de eerste Grand Prix-zege en de derde plek in de eindstand, een positie die vorig jaar geëvenaard werd. De impact van Rivola valt daardoor niet te onderschatten, al wijst de 52-jarige Italiaan zelf naar andere factoren die de groei van Aprilia mogelijk hebben gemaakt.

Maverick Viñales won in Portugal zijn eerste sprintrace namens Aprilia. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

"Onze groei kwam tot stand omdat de Piaggio-groep wilde investeren in de MotoGP. Laten we zeggen dat mijn komst samenviel met deze investeringsbereidheid. Zonder dat had ik niets kunnen doen. En het eerste waar ze in investeerden, waren de mensen", legt Rivola uit. Zelf is hij na zijn universitaire studie in Bologna eerst aan de slag gegaan in de Formule 1 bij Minardi/Toro Rosso en Ferrari, om in 2019 dus over te stappen naar de MotoGP. Die frisse invloeden uit F1 worden bij Aprilia gecombineerd met nieuwe ideeën van net afgestudeerde medewerkers en de motorsportexperts die het merk al binnen de gelederen had.

"We zijn op zoek naar een goede balans tussen de motorracecultuur in Noale en de integratie van talenten uit andere sectoren, zoals de F1. Dit biedt een mix van mensen met een zeer hoog niveau van ervaring en kennis, zoals technisch directeur Romano Albesiano, met jonge mensen die net zijn afgestudeerd aan de universiteit", verklaart Rivola. "Als je erin slaagt om ieder jaar te groeien, neemt de motivatie toe omdat je je realiseert dat je de goede kant op gaat. Als onze motor steeds beter wordt, komt dat omdat we op fabrieksniveau sterker zijn. En dan speelt de factor rijder natuurlijk een grote rol."

Voorkeursbehandeling Espargaró en Viñales

Op dat gebied is Aprilia niet van plan om op zeer korte termijn al knopen door te hakken. Rivola stelt dat huidige rijders Aleix Espargaró en Maverick Viñales in principe een voorkeursbehandeling verdienen en kunnen aanblijven als ze dat zelf willen, nadat ze in een vroeg stadium vertrouwen toonden in het MotoGP-project. "We zullen waarschijnlijk de laatsten zijn die de twee rijders voor 2025 vastleggen, bovenal omdat we Aleix en Maverick willen respecteren en hen de tijd willen geven om duidelijk te maken dat ze door willen gaan", aldus Rivola. "Natuurlijk luister ik naar iedereen, want het is heel interessant om te weten hoe iemand wordt gezien."