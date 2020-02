Analyse: Hoe staan de MotoGP-teams er na de eerste test voor?

Zoals altijd moeten we met enig voorbehoud kijken naar het reeds verrichte testwerk in Sepang. Teams hebben allerlei verschillende programma’s afgewerkt en hebben misschien nog niet het achterste van de tong laten zien. Wel op het gebied van het racetempo, want verstoppen is er in de MotoGP niet bij, maar niet als het gaat om de technische ontwikkeling van de machines. Het zou dus zomaar kunnen dat we nog wat verrassingen te zien krijgen als de lichten op zondag 8 maart voor het eerst doven. Eerst staat de tweede test nog op het programma, tijd om een blik te werpen op de zes fabrikanten in de koningsklasse van de motorsport.

Yamaha: Revolutie werpt z'n vruchten af

En dan beginnen we met Yamaha. Dat merk heeft toch wel een stap gezet ten opzichte van vorig seizoen. Met slechts drie overwinningen in de afgelopen twee seizoenen stond Yamaha er niet heel goed voor, maar vanuit het technische hart van de Japanse fabrikant is men begonnen met een revolutie. Dat werd vorig jaar al enigszins zichtbaar, maar in 2020 moet het merk weer vooraan mee gaan draaien. Maverick Viñales is langer vastgelegd om die resultaten ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Met hem en Fabio Quartararo is het team klaar voor de toekomst, het moet uiteindelijk de strijd aangaan met Marc Marquez en Honda. Viñales is de leider van het team en dat bevestigde hij ook in Sepang. Hij was in zijn racerun een van de meest constante coureurs (een run van 17 ronden en 13 daarvan onder de 2.00 minuten). De Spanjaard kwam amper op de zachte band in actie en stond aan het eind van de derde dag op de zestiende plaats. Hij stond achter merkgenoot Fabio Quartararo, die drie dagen lang de snelste was. De Fransman reed de tweede en derde dag voor het eerst op de 2020-machine en dat leek hem goed te bevallen. Na slechts twee dagen was hij de snelste, maar met die wetenschap is er ook zeker nog ruimte voor verbetering.

Op technisch vlak heeft Yamaha wat meer topsnelheid gevonden en lijkt men ook op het gebied van acceleratie weer wat winst te hebben geboekt. Bovendien is het karakter van de nieuwe Michelin-achterband spek voor de bek van de Yamaha. Die nieuwe band komt het bochtenwerk van de Yamaha, toch al een sterk punt, alleen maar ten goede. Wel blijft het de vraag hoe deze band zich gaat manifesteren tijdens races. Yamaha weet inmiddels dat de bochtensnelheid alleen niet meteen genoeg is voor het winnen van races. Tot slot de nestor uit het Yamaha-kamp, Valentino Rossi. De coureur reed zijn persoonlijk snelste tijd ooit op het Sepang International Circuit, het was tevens de eerste keer dat hij een 1.58’er reed. Hoewel het nog heel vroeg is en Rossi op meerdere circuits bevestiging wil van zijn vorm, zijn de eerste signalen voor Il Dottore buitengewoon positief.

Een positieve test voor Valentino Rossi en de rest van de Yamaha-rijders.

Honda: Gissen naar het vormpeil

Achter de vorm van Honda kunnen we op dit moment niet veel meer dan vraagtekens zetten. De onbetwiste kopman van het merk, Marc Marquez, kampt nog met schouderproblemen en was in Maleisië minder sterk dan hijzelf vooraf had verwacht. Dat hoeft niet meteen te betekenen dat het niet goed gaat komen met hem en Honda. Vorig seizoen keerde hij na een soortgelijke operatie terug, won hij twaalf races en werd hij de onbedreigde wereldkampioen. De nieuwe RC213V lijkt nog altijd over de eigenschappen te beschikken die er vorig jaar voor zorgden dat andere rijders dan Marquez er niet op konden rijden.

Zelf eindigde Marquez op de dertiende plaats algemeen, al was de tweede tijd van Cal Crutchlow bemoedigend. Met een niet-fitte Marquez en nieuwkomer Alex Marquez lag het grootste deel van de werklast bij de uitgesproken Brit. Die kwam goed voor de dag in Sepang en merkte op dat Honda een stap gemaakt heeft met de krachtbron. Ook het gevoel met de nieuwe achterband was goed, al waren er vorig jaar op een ander vlak problemen. Volgens Crutchlow moet er nog altijd gewerkt worden aan het insturen en het algemene bochtenwerk van de Honda. Rookie Alex Marquez kwam goed voor de dag en eindigde in Sepang op minder dan zeven tienden achterstand van Quartararo. Ten opzichte van zijn oudere broer was hij slechts twee tienden trager.

Suzuki: De potentie is aanwezig

Van alle merken heeft Suzuki misschien wel de meeste indruk gemaakt tijdens de driedaagse test. Alex Rins was naast Maverick Viñales zo’n beetje de referentie van de andere coureurs. De nieuwe GSX-RR heeft potentie, zoveel is gebleken in Sepang. Rins' lange runs waren daarvan al het bewijs, maar ook door de briefings van Joan Mir kwam naar voren dat Suzuki opnieuw een stap voorwaarts gemaakt heeft. Mir moet zich dit seizoen ontpoppen tot de sterke tweede coureur bij Suzuki. Hij ziet er erg comfortabel uit op de Suzuki, al moet nog blijken of hij zijn rijstijl verder kan verfijnen om de sterke punten van de machine beter te benutten. Dat was in zijn debuutseizoen toch een van de voornaamste problemen voor Mir.

Net zoals Ducati en Yamaha krijgt Suzuki binnenkort de beschikking over een zogenaamd ‘holeshot-device’. Dat mechanisme moet ervoor zorgen dat de motor bij de start naar beneden zakt voor meer grip en daardoor een betere start. Ook op het gebied van de kwalificatieruns, in 2019 het grootste manco voor Suzuki, lijkt het team iets gevonden te hebben. “We hebben iets gevonden, maar nu moeten we zorgen dat we constanter worden. Dat is iets wat ik moet doen, maar wat ook bij Suzuki ligt”, aldus Rins. Mir voegde eraan toe: “Ik had niet verwacht dat we zo goed zouden zijn. We zijn in de korte en lange runs snel.”

Suzuki heeft opnieuw een grote stap gezet.

Ducati: Twijfel slaat toe in Borgo Panigale

Van alle teams is Ducati toch wel met de meeste twijfel teruggekeerd uit Sepang. Het Italiaanse merk had tijdens deze test een jaar geleden meer grip dan wie dan ook, maar nu is het gevoel precies omgekeerd. Dat gevoel wordt ondersteund door de tijden, maar ook door de verklaringen van de teams. Hoewel Andrea Dovizioso nooit echt schitterde tijdens het wintertestwerk, lijkt de Italiaan nu vertrouwen te missen. Uit de woorden van teamgenoot Danilo Petrucci klonk niet veel meer optimisme. De nieuwe Michelin-band is voorlopig niet een heel goed huwelijk met de Ducati. Het bochtenwerk was nooit een sterk punt voor Ducati, de krachtpatser van het MotoGP-veld, maar de nieuwe compound heeft dat probleem verder blootgelegd. De technici in Borgo Panigale werken hard om een verandering teweeg te brengen, algemeen manager Gigi Dall’Igna gelooft dat een aantal subtiele veranderingen het probleem op gaan lossen.

Is er hoop voor Ducati? Zeker wel. Dovi’s snelste tijd, een 1.58.859, kwam tot stand op de hardste compound. De vice-kampioen was daardoor maar een halve seconde langzamer dan Quartararo. Toch is de twijfel toegeslagen in het Ducati-kamp. “We hebben begrepen dat Maverick en Rins heel sterk zijn”, verklaarde Dovizioso. “We staan niet ver achter, maar het gevoel met de motor is niet heel goed. Ik heb zo m’n twijfels over de drop van de band. We moeten zien of het komt door de omstandigheden op dit circuit of dat het dit jaar de tendens gaat zijn.” Het gaat voor iedereen een paar races duren voordat men de nieuwe banden door en door kent. Petrucci is om die reden niet tevreden: “Ik ben blij met hoe we gewerkt hebben, maar niet met onze snelheid. Het racetempo is niet goed genoeg. We zijn niet zo snel als vorig jaar. Er zijn verschillende coureurs sneller dan ons. Ik ben bezorgd over het feit dat we niet weten hoe de banden zich gedragen.”

Subtiele veranderingen of een noodgreep? Ducati zoekt naar een oplossing voor de nieuwe achterband.

Aprilia: Dichtbij een doorbraak

Na jaren ploeteren lijkt men bij Aprilia eindelijk tot een doorbraak te zijn gekomen. De formatie uit Noale heeft het afgelopen seizoen gewerkt aan herstel en de nieuwe motor was kort voor de eerste test klaar. Aleix Espargaro was enthousiast. De formatie heeft een compleet nieuwe krachtbron gebouwd en daarbij een ander concept aangenomen, voorlopig lijkt die machine goed te werken. Ook het chassis en de aerodynamica lijken beter te zijn dan de voorganger, al is de betrouwbaarheid nog wel een punt van zorg. De racesimulatie van Espargaro moest vroegtijdig gestopt worden vanwege een probleem met de uitlaat, maar verder heerst er optimisme. Nu is het nog afwachten of en zo ja, wanneer Andrea Iannone terugkeert op de machine. Er hangt de Italiaan nog altijd een forse schorsing boven het hoofd vanwege een positieve dopingtest.

KTM: Opmars gaat gestaag door

De Oostenrijkse formatie KTM blijft gestaag werken aan haar opmars in de MotoGP. In pas het vierde seizoen van de renstal gaat KTM het opnieuw beter doen, dat kunnen we nu al zo’n beetje vaststellen. KTM-kopman Pol Espargaro kwam opnieuw goed voor de dag op de nieuwe versie van de RC16, hij deed dat op een circuit waar het merk doorgaans niet heel best presteerde. De coureur was met de zevende plaats slechts twee tienden langzamer dan Quartararo, een prestatie van formaat. Ook Miguel Oliveira en testrijder Dani Pedrosa kwamen bijzonder sterk voor de dag. Zij reden tijden onder de 1.59 en dat was een jaar geleden toch ondenkbaar. Het nieuwe chassis lijkt de renstal geholpen te hebben. Waar de KTM tot voor kort als een onhandelbare puber was te beschouwen, lijkt de machine nu tegen de volwassenheid aan te schurken. De investeringen van de Oostenrijkers (door onder andere te stoppen met het Moto2-programma) betalen zich uit en het merk lijkt steeds verder naar voren te kunnen kijken.

Drie KTM-coureurs reden tijdens de test een 1.58'er. Pol Espargaro was de snelste.

Zaterdag begint op het Losail Circuit in Qatar de tweede en laatste driedaagse test voor aanvang van het seizoen. Motorsport.com doet opnieuw uitgebreid verslag.

